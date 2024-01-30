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Московские пользователи не могут открыть приложения банков и "Госуслуги" - РИА Новости, 30.01.2024
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20:42 30.01.2024 (обновлено: 20:48 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/sboy-1924456403.html
Московские пользователи не могут открыть приложения банков и "Госуслуги"
Московские пользователи не могут открыть приложения банков и "Госуслуги" - РИА Новости, 30.01.2024
Московские пользователи не могут открыть приложения банков и "Госуслуги"
Ряд пользователей в Москве испытывают проблемы с оплатой с помощью банковских приложений и доступом к порталу "Госуслуг", убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:42
2024-01-30T20:48
общество
москва
технологии
тинькофф. кредитные системы
сбербанк россии
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ряд пользователей в Москве испытывают проблемы с оплатой с помощью банковских приложений и доступом к порталу "Госуслуг", убедился корреспондент РИА Новости.В частности, при открытии приложений банков "Тинькофф" и Сбербанка показывается уведомление об отсутствии связи с интернетом.Получить доступ к веб-версии сайта gosuslugi.ru также не удается.
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Наталья Макарова
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общество, москва, технологии, тинькофф. кредитные системы, сбербанк россии
Общество, Москва, Технологии, Тинькофф. Кредитные Системы, Сбербанк России
Московские пользователи не могут открыть приложения банков и "Госуслуги"

В Москве возникли проблемы с банковскими приложениями и доступом к "Госуслугам"

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ряд пользователей в Москве испытывают проблемы с оплатой с помощью банковских приложений и доступом к порталу "Госуслуг", убедился корреспондент РИА Новости.
В частности, при открытии приложений банков "Тинькофф" и Сбербанка показывается уведомление об отсутствии связи с интернетом.
Получить доступ к веб-версии сайта gosuslugi.ru также не удается.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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ОбществоМоскваТехнологииТинькофф. Кредитные СистемыСбербанк России
 
 
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