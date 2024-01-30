https://ria.ru/20240130/sboy-1924456403.html

Московские пользователи не могут открыть приложения банков и "Госуслуги"

Московские пользователи не могут открыть приложения банков и "Госуслуги" - РИА Новости, 30.01.2024

Московские пользователи не могут открыть приложения банков и "Госуслуги"

Ряд пользователей в Москве испытывают проблемы с оплатой с помощью банковских приложений и доступом к порталу "Госуслуг", убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:42

2024-01-30T20:42

2024-01-30T20:48

общество

москва

технологии

тинькофф. кредитные системы

сбербанк россии

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ряд пользователей в Москве испытывают проблемы с оплатой с помощью банковских приложений и доступом к порталу "Госуслуг", убедился корреспондент РИА Новости.В частности, при открытии приложений банков "Тинькофф" и Сбербанка показывается уведомление об отсутствии связи с интернетом.Получить доступ к веб-версии сайта gosuslugi.ru также не удается.

https://ria.ru/20240130/sboy-1924454821.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, технологии, тинькофф. кредитные системы, сбербанк россии