https://ria.ru/20240130/sboy-1924456403.html
Московские пользователи не могут открыть приложения банков и "Госуслуги"
Московские пользователи не могут открыть приложения банков и "Госуслуги" - РИА Новости, 30.01.2024
Московские пользователи не могут открыть приложения банков и "Госуслуги"
Ряд пользователей в Москве испытывают проблемы с оплатой с помощью банковских приложений и доступом к порталу "Госуслуг", убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:42
2024-01-30T20:42
2024-01-30T20:48
общество
москва
технологии
тинькофф. кредитные системы
сбербанк россии
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ряд пользователей в Москве испытывают проблемы с оплатой с помощью банковских приложений и доступом к порталу "Госуслуг", убедился корреспондент РИА Новости.В частности, при открытии приложений банков "Тинькофф" и Сбербанка показывается уведомление об отсутствии связи с интернетом.Получить доступ к веб-версии сайта gosuslugi.ru также не удается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, технологии, тинькофф. кредитные системы, сбербанк россии
Общество, Москва, Технологии, Тинькофф. Кредитные Системы, Сбербанк России
Московские пользователи не могут открыть приложения банков и "Госуслуги"
В Москве возникли проблемы с банковскими приложениями и доступом к "Госуслугам"