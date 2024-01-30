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В доменной зоне .ru в России произошел сбой - РИА Новости, 30.01.2024
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19:50 30.01.2024 (обновлено: 22:53 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/sboi-1924449185.html
В доменной зоне .ru в России произошел сбой
В доменной зоне .ru в России произошел сбой - РИА Новости, 30.01.2024
В доменной зоне .ru в России произошел сбой
В доменной зоне .ru в России произошел сбой, сообщило Минцифры. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:50
2024-01-30T22:53
технологии
россия
московская область (подмосковье)
wildberries
авито
москва
яндекс
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В доменной зоне .ru в России произошел сбой, сообщило Минцифры."Возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Доступ к сайтам пообещали восстановить в ближайшее время. Пользователи, по данным сервиса Downradar, жалуются по поводу интернет-страниц "Яндекс", "Дзен" и "Авито". Кроме того, наблюдаются проблемы в работе сайтов Wildberries, "Одноклассники" и других. Сбой начался около 19:30 мск.Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также о проблемах сообщают из других регионов — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области и Татарстана.Как сообщил корреспондент РИА Новости, многие пользователи в Москве испытывают проблемы с оплатой банковскими приложениями и доступом к порталу "Госуслуги". В частности, при открытии приложений Тинькофф-банка и Сбербанка появляется уведомление об отсутствии связи с интернетом.В Роскомнадзоре сообщили, что провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ), работают штатно. Там также порекомендовали обратиться в Технический центр Интернет для решения проблемы.В компании "Мегафон" сообщили РИА Новости, что фиксируют снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. Там добавили, что проблема возникла "не на сети", а оператор работает штатно.В компании "Билайн" заявили, что сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны их ответственности. Оператор подчеркнул, что его сеть действует штатно.В компании Tele2, в свою очередь, отметили, что все ее сервисы работают нормально по всей России. Оператор также добавил, что не использует расширение DNSSEC.В 21:11 мск корреспонденты РИА Новости сообщили, что работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться.
https://ria.ru/20240130/slozhnosti-1924457381.html
https://ria.ru/20240130/wildberries-1924457523.html
https://ria.ru/20240124/yakutiya-1923125062.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
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Наталья Макарова
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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96
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технологии, россия, московская область (подмосковье), wildberries, авито, москва, яндекс
Технологии, Россия, Московская область (Подмосковье), Wildberries, Авито, Москва, Яндекс
В доменной зоне .ru в России произошел сбой

В России произошел массовый сбой в работе интернета

Девушка держит в руках смартфон
Девушка держит в руках смартфон
Девушка держит в руках смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В доменной зоне .ru в России произошел сбой, сообщило Минцифры.
"Возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

DNSSEC — это расширение DNS, которое проверяет подлинность ответа от DNS-сервера, то есть защищает от подмены IP-адресов. Это позволяет обезопасить сайт пользователя от кибератак.

Доступ к сайтам пообещали восстановить в ближайшее время.
Пользователи, по данным сервиса Downradar, жалуются по поводу интернет-страниц "Яндекс", "Дзен" и "Авито". Кроме того, наблюдаются проблемы в работе сайтов Wildberries, "Одноклассники" и других. Сбой начался около 19:30 мск.
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Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также о проблемах сообщают из других регионов — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области и Татарстана.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, многие пользователи в Москве испытывают проблемы с оплатой банковскими приложениями и доступом к порталу "Госуслуги". В частности, при открытии приложений Тинькофф-банка и Сбербанка появляется уведомление об отсутствии связи с интернетом.
В Роскомнадзоре сообщили, что провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ), работают штатно. Там также порекомендовали обратиться в Технический центр Интернет для решения проблемы.

Резолвинг DNS — это процесс преобразования доменного имени в IP-адрес. DNS позволяет пользователям интернета использовать удобные для запоминания доменные имена вместо того, чтобы запоминать цифровые IP-адреса. Этот процесс необходим для установления соединения с веб-сайтами, отправки электронной почты и других онлайн-действий.

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В компании "Мегафон" сообщили РИА Новости, что фиксируют снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. Там добавили, что проблема возникла "не на сети", а оператор работает штатно.
В компании "Билайн" заявили, что сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны их ответственности. Оператор подчеркнул, что его сеть действует штатно.
В компании Tele2, в свою очередь, отметили, что все ее сервисы работают нормально по всей России. Оператор также добавил, что не использует расширение DNSSEC.
В 21:11 мск корреспонденты РИА Новости сообщили, что работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться.
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