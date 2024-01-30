https://ria.ru/20240130/sboi-1924449185.html

В доменной зоне .ru в России произошел сбой

В доменной зоне .ru в России произошел сбой - РИА Новости, 30.01.2024

В доменной зоне .ru в России произошел сбой

В доменной зоне .ru в России произошел сбой, сообщило Минцифры. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T19:50

2024-01-30T19:50

2024-01-30T22:53

технологии

россия

московская область (подмосковье)

wildberries

авито

москва

яндекс

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В доменной зоне .ru в России произошел сбой, сообщило Минцифры."Возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Доступ к сайтам пообещали восстановить в ближайшее время. Пользователи, по данным сервиса Downradar, жалуются по поводу интернет-страниц "Яндекс", "Дзен" и "Авито". Кроме того, наблюдаются проблемы в работе сайтов Wildberries, "Одноклассники" и других. Сбой начался около 19:30 мск.Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также о проблемах сообщают из других регионов — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области и Татарстана.Как сообщил корреспондент РИА Новости, многие пользователи в Москве испытывают проблемы с оплатой банковскими приложениями и доступом к порталу "Госуслуги". В частности, при открытии приложений Тинькофф-банка и Сбербанка появляется уведомление об отсутствии связи с интернетом.В Роскомнадзоре сообщили, что провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ), работают штатно. Там также порекомендовали обратиться в Технический центр Интернет для решения проблемы.В компании "Мегафон" сообщили РИА Новости, что фиксируют снижение объемов трафика в российском сегменте интернета. Там добавили, что проблема возникла "не на сети", а оператор работает штатно.В компании "Билайн" заявили, что сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны их ответственности. Оператор подчеркнул, что его сеть действует штатно.В компании Tele2, в свою очередь, отметили, что все ее сервисы работают нормально по всей России. Оператор также добавил, что не использует расширение DNSSEC.В 21:11 мск корреспонденты РИА Новости сообщили, что работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться.

https://ria.ru/20240130/slozhnosti-1924457381.html

https://ria.ru/20240130/wildberries-1924457523.html

https://ria.ru/20240124/yakutiya-1923125062.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, московская область (подмосковье), wildberries, авито, москва, яндекс