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Самозанятые поставили госкомпаниям товары и услуги на 7,2 млрд рублей - РИА Новости, 30.01.2024
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10:00 30.01.2024 (обновлено: 14:57 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/samozanyatye-1924204187.html
Самозанятые поставили госкомпаниям товары и услуги на 7,2 млрд рублей
Самозанятые поставили госкомпаниям товары и услуги на 7,2 млрд рублей - РИА Новости, 30.01.2024
Самозанятые поставили госкомпаниям товары и услуги на 7,2 млрд рублей
Самозанятые в 2023 году предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на рекордные 7,2 миллиарда рублей, показав рост более чем в два раза... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:00
2024-01-30T14:57
корпорация мсп
москва
московская область (подмосковье)
андрей белоусов
александр исаевич
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самозанятые в 2023 году предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на рекордные 7,2 миллиарда рублей, показав рост более чем в два раза больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.КМСП обеспечивает соблюдение госкомпаниями 25% правительственной квоты на закупки у МСП и самозанятых.Поставщиками госкомпаний стали почти 8 тысяч физлиц, работающих в режиме налога на профессиональный доход. В 2022 году таких поставщиков было 4,5 тысячи.Наиболее востребованными в системе закупок крупнейших заказчиков у самозанятых в 2023 году стали вспомогательные услуги, связанные финансовым посредничеством и страхованием (1,32 миллиарда рублей), рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (0,99 миллиарда рублей), услуги в области творчества, искусства и развлечений (0,56 миллиарда рублей), профессиональные, научные и технические услуги (0,51 миллиарда рублей) и телекоммуникационные услуги (0,41 миллиарда рублей)."Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков. Одновременно с этим растет и объем закупок. В прошлом году он достиг рекордных значений, по сравнению с 2022 годом увеличился более чем в два раза. Для того, чтобы как можно больше самозанятых становились поставщиками госкомпаний мы регулярно проводим специальные семинары, где рассказываем обо всех аспектах участия в закупках", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича.Список регионов-лидеров по объему закупок у самозанятых в 2023 году возглавила Москва, где он превысил 1,82 миллиарда рублей. Далее следуют Краснодарский край (0,7 миллиарда рублей) и Московская область (0,59 миллиарда рублей), Санкт-Петербург и Курская область (0,31 миллиарда и 0,29 миллиарда рублей, соответственно).Всего за период с 2019 по 2023 годы более 12,3 тысячи самозанятых заключили 23 тысячи договоров по 223-ФЗ на общую сумму 12,53 миллиарда рублей.В пресс-службе напомнили, что Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками при содействии регионов проводит обучающие мероприятия для самозанятых, желающих стать поставщиками крупнейших заказчиков. С 2019 года в них приняли участие уже более 6 тысяч человек.Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на условиях для малого и среднего бизнеса с 1 апреля 2020 года. Меры господдержки для них предусмотрены нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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корпорация мсп, москва, московская область (подмосковье), андрей белоусов, александр исаевич, твой бизнес – новости
Корпорация МСП, Москва, Московская область (Подмосковье), Андрей Белоусов, Александр Исаевич, Твой бизнес, Твой бизнес – новости

Самозанятые поставили госкомпаниям товары и услуги на 7,2 млрд рублей

© iStock.com / Studio CJЖенщина за работой в магазине
Женщина за работой в магазине - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© iStock.com / Studio CJ
Женщина за работой в магазине
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самозанятые в 2023 году предоставили крупным госкомпаниям в рамках 223-ФЗ товаров и услуг на рекордные 7,2 миллиарда рублей, показав рост более чем в два раза больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
КМСП обеспечивает соблюдение госкомпаниями 25% правительственной квоты на закупки у МСП и самозанятых.
Поставщиками госкомпаний стали почти 8 тысяч физлиц, работающих в режиме налога на профессиональный доход. В 2022 году таких поставщиков было 4,5 тысячи.
Наиболее востребованными в системе закупок крупнейших заказчиков у самозанятых в 2023 году стали вспомогательные услуги, связанные финансовым посредничеством и страхованием (1,32 миллиарда рублей), рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (0,99 миллиарда рублей), услуги в области творчества, искусства и развлечений (0,56 миллиарда рублей), профессиональные, научные и технические услуги (0,51 миллиарда рублей) и телекоммуникационные услуги (0,41 миллиарда рублей).
Изучение данных отчета - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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"Распространение специальной 25% квоты на закупки у МСП на самозанятых упростило для них процедуры участия в закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Благодаря этому несколько лет подряд увеличивается количество самозанятых среди поставщиков крупнейших заказчиков. Одновременно с этим растет и объем закупок. В прошлом году он достиг рекордных значений, по сравнению с 2022 годом увеличился более чем в два раза. Для того, чтобы как можно больше самозанятых становились поставщиками госкомпаний мы регулярно проводим специальные семинары, где рассказываем обо всех аспектах участия в закупках", — привели в пресс-службе КМСП слова Исаевича.
Список регионов-лидеров по объему закупок у самозанятых в 2023 году возглавила Москва, где он превысил 1,82 миллиарда рублей. Далее следуют Краснодарский край (0,7 миллиарда рублей) и Московская область (0,59 миллиарда рублей), Санкт-Петербург и Курская область (0,31 миллиарда и 0,29 миллиарда рублей, соответственно).
Всего за период с 2019 по 2023 годы более 12,3 тысячи самозанятых заключили 23 тысячи договоров по 223-ФЗ на общую сумму 12,53 миллиарда рублей.
В пресс-службе напомнили, что Корпорация МСП совместно с крупнейшими заказчиками при содействии регионов проводит обучающие мероприятия для самозанятых, желающих стать поставщиками крупнейших заказчиков. С 2019 года в них приняли участие уже более 6 тысяч человек.
Самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на условиях для малого и среднего бизнеса с 1 апреля 2020 года. Меры господдержки для них предусмотрены нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Твой бизнесКорпорация МСПМоскваМосковская область (Подмосковье)Андрей БелоусовАлександр ИсаевичТвой бизнес – новости
 
 
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