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ВВС ФРГ заявили, что подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20М - РИА Новости, 31.01.2024
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23:09 30.01.2024 (обновлено: 00:04 31.01.2024)
https://ria.ru/20240130/samolet-1924470983.html
ВВС ФРГ заявили, что подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20М
ВВС ФРГ заявили, что подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20М - РИА Новости, 31.01.2024
ВВС ФРГ заявили, что подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20М
Немецкие истребители сопроводили российский военный самолет Ил-20М в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген, заявили... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-30T23:09
2024-01-31T00:04
в мире
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Немецкие истребители сопроводили российский военный самолет Ил-20М в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген, заявили Военно-воздушные силы Германии.&quot;Наши силы немедленного реагирования 71-й тактической эскадрильи были подняты по тревоге из Лаге, обнаружили в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген российский военный самолет и недолго сопровождали его до того, как он повернул назад, на восток&quot;, — говорится на странице люфтваффе в соцсети Х.ВВС Германии утверждают, что они сопровождали Ил-20М, который якобы отключил сигнал транспондера. Больше никаких деталей не приводится.
https://ria.ru/20231214/patrulirovanie-1915798585.html
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в мире, германия
В мире, Германия
ВВС ФРГ заявили, что подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20М

ВВС ФРГ подняли в воздух истребители из-за полета Ил-20М над островом Рюген

© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel MorseИстребитель Tornado Военно-воздушных сил Германии
Истребитель Tornado Военно-воздушных сил Германии
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Samuel Morse
Истребитель Tornado Военно-воздушных сил Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Немецкие истребители сопроводили российский военный самолет Ил-20М в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген, заявили Военно-воздушные силы Германии.
«

"Наши силы немедленного реагирования 71-й тактической эскадрильи были подняты по тревоге из Лаге, обнаружили в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген российский военный самолет и недолго сопровождали его до того, как он повернул назад, на восток", — говорится на странице люфтваффе в соцсети Х.

ВВС Германии утверждают, что они сопровождали Ил-20М, который якобы отключил сигнал транспондера. Больше никаких деталей не приводится.
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