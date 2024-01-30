https://ria.ru/20240130/samolet-1924470983.html
ВВС ФРГ заявили, что подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20М
ВВС ФРГ заявили, что подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20М - РИА Новости, 31.01.2024
ВВС ФРГ заявили, что подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20М
Немецкие истребители сопроводили российский военный самолет Ил-20М в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген, заявили... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-30T23:09
2024-01-30T23:09
2024-01-31T00:04
в мире
германия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Немецкие истребители сопроводили российский военный самолет Ил-20М в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген, заявили Военно-воздушные силы Германии."Наши силы немедленного реагирования 71-й тактической эскадрильи были подняты по тревоге из Лаге, обнаружили в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген российский военный самолет и недолго сопровождали его до того, как он повернул назад, на восток", — говорится на странице люфтваффе в соцсети Х.ВВС Германии утверждают, что они сопровождали Ил-20М, который якобы отключил сигнал транспондера. Больше никаких деталей не приводится.
https://ria.ru/20231214/patrulirovanie-1915798585.html
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
ВВС ФРГ заявили, что подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20М
ВВС ФРГ подняли в воздух истребители из-за полета Ил-20М над островом Рюген
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Немецкие истребители сопроводили российский военный самолет Ил-20М в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген, заявили Военно-воздушные силы Германии.
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"Наши силы немедленного реагирования 71-й тактической эскадрильи были подняты по тревоге из Лаге, обнаружили в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген российский военный самолет и недолго сопровождали его до того, как он повернул назад, на восток", — говорится на странице люфтваффе в соцсети Х.
ВВС Германии утверждают, что они сопровождали Ил-20М, который якобы отключил сигнал транспондера. Больше никаких деталей не приводится.
Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в АТР