https://ria.ru/20240130/samolet-1924470983.html

ВВС ФРГ заявили, что подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20М

ВВС ФРГ заявили, что подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20М - РИА Новости, 31.01.2024

ВВС ФРГ заявили, что подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20М

Немецкие истребители сопроводили российский военный самолет Ил-20М в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген, заявили... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-30T23:09

2024-01-30T23:09

2024-01-31T00:04

в мире

германия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Немецкие истребители сопроводили российский военный самолет Ил-20М в международном воздушном пространстве около балтийского острова Рюген, заявили Военно-воздушные силы Германии."Наши силы немедленного реагирования 71-й тактической эскадрильи были подняты по тревоге из Лаге, обнаружили в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген российский военный самолет и недолго сопровождали его до того, как он повернул назад, на восток", — говорится на странице люфтваффе в соцсети Х.ВВС Германии утверждают, что они сопровождали Ил-20М, который якобы отключил сигнал транспондера. Больше никаких деталей не приводится.

https://ria.ru/20231214/patrulirovanie-1915798585.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия