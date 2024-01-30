Рейтинг@Mail.ru
Спасатели перечислили правила безопасности на зимней рыбалке - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/rybalka-1924261378.html
Спасатели перечислили правила безопасности на зимней рыбалке
Спасатели перечислили правила безопасности на зимней рыбалке - РИА Новости, 30.01.2024
Спасатели перечислили правила безопасности на зимней рыбалке
Рыбалка у лунки - один из самых популярных видов зимнего досуга, выходить на лед водоема необходимо по одному человеку и только по протоптанным тропам,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T03:10
2024-01-30T03:10
общество
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570505690_0:170:2708:1693_1920x0_80_0_0_14f40628fa07c2e281320570476a262a.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рыбалка у лунки - один из самых популярных видов зимнего досуга, выходить на лед водоема необходимо по одному человеку и только по протоптанным тропам, рассказали РИА Новости в главном управлении гражданской защиты Московской области. "Как выходить на лед? По одному и по протоптанным тропам. Рюкзак лучше тащить за собой на веревке, а не нести на плечах", - говорится в сообщении. Услышав треск льда, нужно сразу вернуться на безопасное место по своим же следам. "Избегайте краев водоема, изгибов и излучин, вмерзших предметов, мест слива теплых вод и мест биения ключей", - советуют спасатели. Собираясь на водоем, обязательно сообщите о месте и времени рыбалки родным и близким. Не забудьте взять с собой веревку длиной 12-15 метров, на одном конце которой закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом выполнена петля для крепления на руке. "Чего делать нельзя? Не выходите на лед в плохую погоду. Не проверяйте прочность льда ударом ноги. Не собирайтесь большими группами в одном месте. Не пробивайте много лунок близко друг к другу", - резюмирует главк, рекомендуя в случае происшествия звонить в единую службу спасения по номеру "112".
https://ria.ru/20240129/otstavka-1924250629.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570505690_112:0:2596:1863_1920x0_80_0_0_d9f298f73690daead5f8e7295b6ad075.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Спасатели перечислили правила безопасности на зимней рыбалке

Спасатели посоветовали рыбакам зимой выходить на лед лишь по протоптанным тропам

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкРыбаки на льду реки Ангара в Иркутске
Рыбаки на льду реки Ангара в Иркутске - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Рыбаки на льду реки Ангара в Иркутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рыбалка у лунки - один из самых популярных видов зимнего досуга, выходить на лед водоема необходимо по одному человеку и только по протоптанным тропам, рассказали РИА Новости в главном управлении гражданской защиты Московской области.
«
"Как выходить на лед? По одному и по протоптанным тропам. Рюкзак лучше тащить за собой на веревке, а не нести на плечах", - говорится в сообщении.
Услышав треск льда, нужно сразу вернуться на безопасное место по своим же следам. "Избегайте краев водоема, изгибов и излучин, вмерзших предметов, мест слива теплых вод и мест биения ключей", - советуют спасатели.
Собираясь на водоем, обязательно сообщите о месте и времени рыбалки родным и близким. Не забудьте взять с собой веревку длиной 12-15 метров, на одном конце которой закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом выполнена петля для крепления на руке.
"Чего делать нельзя? Не выходите на лед в плохую погоду. Не проверяйте прочность льда ударом ноги. Не собирайтесь большими группами в одном месте. Не пробивайте много лунок близко друг к другу", - резюмирует главк, рекомендуя в случае происшествия звонить в единую службу спасения по номеру "112".
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Сальдо раскрыл, о чем говорят сообщения об отставке Залужного
Вчера, 23:51
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала