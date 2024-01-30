https://ria.ru/20240130/rybalka-1924261378.html
Спасатели перечислили правила безопасности на зимней рыбалке
Спасатели перечислили правила безопасности на зимней рыбалке - РИА Новости, 30.01.2024
Спасатели перечислили правила безопасности на зимней рыбалке
Рыбалка у лунки - один из самых популярных видов зимнего досуга, выходить на лед водоема необходимо по одному человеку и только по протоптанным тропам,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T03:10
2024-01-30T03:10
2024-01-30T03:10
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рыбалка у лунки - один из самых популярных видов зимнего досуга, выходить на лед водоема необходимо по одному человеку и только по протоптанным тропам, рассказали РИА Новости в главном управлении гражданской защиты Московской области. "Как выходить на лед? По одному и по протоптанным тропам. Рюкзак лучше тащить за собой на веревке, а не нести на плечах", - говорится в сообщении. Услышав треск льда, нужно сразу вернуться на безопасное место по своим же следам. "Избегайте краев водоема, изгибов и излучин, вмерзших предметов, мест слива теплых вод и мест биения ключей", - советуют спасатели. Собираясь на водоем, обязательно сообщите о месте и времени рыбалки родным и близким. Не забудьте взять с собой веревку длиной 12-15 метров, на одном конце которой закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом выполнена петля для крепления на руке. "Чего делать нельзя? Не выходите на лед в плохую погоду. Не проверяйте прочность льда ударом ноги. Не собирайтесь большими группами в одном месте. Не пробивайте много лунок близко друг к другу", - резюмирует главк, рекомендуя в случае происшествия звонить в единую службу спасения по номеру "112".
https://ria.ru/20240129/otstavka-1924250629.html
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общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Спасатели перечислили правила безопасности на зимней рыбалке
Спасатели посоветовали рыбакам зимой выходить на лед лишь по протоптанным тропам
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рыбалка у лунки - один из самых популярных видов зимнего досуга, выходить на лед водоема необходимо по одному человеку и только по протоптанным тропам, рассказали РИА Новости в главном управлении гражданской защиты Московской области.
«
"Как выходить на лед? По одному и по протоптанным тропам. Рюкзак лучше тащить за собой на веревке, а не нести на плечах", - говорится в сообщении.
Услышав треск льда, нужно сразу вернуться на безопасное место по своим же следам. "Избегайте краев водоема, изгибов и излучин, вмерзших предметов, мест слива теплых вод и мест биения ключей", - советуют спасатели.
Собираясь на водоем, обязательно сообщите о месте и времени рыбалки родным и близким. Не забудьте взять с собой веревку длиной 12-15 метров, на одном конце которой закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом выполнена петля для крепления на руке.
"Чего делать нельзя? Не выходите на лед в плохую погоду. Не проверяйте прочность льда ударом ноги. Не собирайтесь большими группами в одном месте. Не пробивайте много лунок близко друг к другу", - резюмирует главк, рекомендуя в случае происшествия звонить в единую службу спасения по номеру "112".
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