В Румынии ответили на слухи о боевой миссии своих F-16 на Украине
Newsweek: Минобороны Румынии опровергло слух об ударе F-16 по ВС РФ под Херсоном
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Румынская авиация не проводила никаких операций на территории Украины силами ВВС, сообщило Министерство обороны республики. Заявление ведомства приводит издание Newsweek.
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"Мы предупреждаем вас о фейковой новости, появившейся в аккаунте платформы X, в которой утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы в Констанце в субботу и в 03:22 разбомбил группу сил Российской Федерации под Херсоном", — говорится в сообщении.
Ранее один из аккаунтов в социальной сети X опубликовал пост о том, что российский Генеральный штаб передал Совету Безопасности информацию о "воздушном ударе" румынскими F-16C по Херсонской области. При этом никаких доказательств этой информации предоставлено не было.
Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Он добавил, что агрессивный характер политики Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин.