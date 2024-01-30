https://ria.ru/20240130/rumyniya-1924427974.html

В Румынии ответили на слухи о боевой миссии своих F-16 на Украине

В Румынии ответили на слухи о боевой миссии своих F-16 на Украине - РИА Новости, 30.01.2024

В Румынии ответили на слухи о боевой миссии своих F-16 на Украине

Румынская авиация не проводила никаких операций на территории Украины силами ВВС, сообщило Министерство обороны республики. Заявление ведомства приводит издание РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T17:56

2024-01-30T17:56

2024-01-30T18:09

политика

украина

румыния

херсонская область

константин гаврилов

f-16

россия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Румынская авиация не проводила никаких операций на территории Украины силами ВВС, сообщило Министерство обороны республики. Заявление ведомства приводит издание Newsweek."Мы предупреждаем вас о фейковой новости, появившейся в аккаунте платформы X, в которой утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы ​​в Констанце в субботу и в 03:22 разбомбил группу сил Российской Федерации под Херсоном", — говорится в сообщении.Ранее один из аккаунтов в социальной сети X опубликовал пост о том, что российский Генеральный штаб передал Совету Безопасности информацию о "воздушном ударе" румынскими F-16C по Херсонской области. При этом никаких доказательств этой информации предоставлено не было.Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Он добавил, что агрессивный характер политики Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин.

https://ria.ru/20240130/rossiya-1924383526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, румыния, херсонская область , константин гаврилов, f-16, россия