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В Румынии ответили на слухи о боевой миссии своих F-16 на Украине - РИА Новости, 30.01.2024
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17:56 30.01.2024 (обновлено: 18:09 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/rumyniya-1924427974.html
В Румынии ответили на слухи о боевой миссии своих F-16 на Украине
В Румынии ответили на слухи о боевой миссии своих F-16 на Украине - РИА Новости, 30.01.2024
В Румынии ответили на слухи о боевой миссии своих F-16 на Украине
Румынская авиация не проводила никаких операций на территории Украины силами ВВС, сообщило Министерство обороны республики. Заявление ведомства приводит издание РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:56
2024-01-30T18:09
политика
украина
румыния
херсонская область
константин гаврилов
f-16
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Румынская авиация не проводила никаких операций на территории Украины силами ВВС, сообщило Министерство обороны республики. Заявление ведомства приводит издание Newsweek."Мы предупреждаем вас о фейковой новости, появившейся в аккаунте платформы X, в которой утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы ​​в Констанце в субботу и в 03:22 разбомбил группу сил Российской Федерации под Херсоном", — говорится в сообщении.Ранее один из аккаунтов в социальной сети X опубликовал пост о том, что российский Генеральный штаб передал Совету Безопасности информацию о "воздушном ударе" румынскими F-16C по Херсонской области. При этом никаких доказательств этой информации предоставлено не было.Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Он добавил, что агрессивный характер политики Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин.
https://ria.ru/20240130/rossiya-1924383526.html
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политика, украина, румыния, херсонская область , константин гаврилов, f-16, россия
Политика, Украина, Румыния, Херсонская область , Константин Гаврилов, F-16, Россия
В Румынии ответили на слухи о боевой миссии своих F-16 на Украине

Newsweek: Минобороны Румынии опровергло слух об ударе F-16 по ВС РФ под Херсоном

© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew LaytonИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : U.S. Air Force / Capt. Andrew Layton
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Румынская авиация не проводила никаких операций на территории Украины силами ВВС, сообщило Министерство обороны республики. Заявление ведомства приводит издание Newsweek.
«
"Мы предупреждаем вас о фейковой новости, появившейся в аккаунте платформы X, в которой утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы ​​в Констанце в субботу и в 03:22 разбомбил группу сил Российской Федерации под Херсоном", — говорится в сообщении.
Ранее один из аккаунтов в социальной сети X опубликовал пост о том, что российский Генеральный штаб передал Совету Безопасности информацию о "воздушном ударе" румынскими F-16C по Херсонской области. При этом никаких доказательств этой информации предоставлено не было.
Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что Москва будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине. Он добавил, что агрессивный характер политики Запада перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин.
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ПолитикаУкраинаРумынияХерсонская областьКонстантин ГавриловF-16Россия
 
 
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