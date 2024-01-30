https://ria.ru/20240130/rubl-1924288794.html
Набиуллина рассказала о пилоте по цифровому рублю
Набиуллина рассказала о пилоте по цифровому рублю - РИА Новости, 30.01.2024
Набиуллина рассказала о пилоте по цифровому рублю
Пилот Банка России по цифровому рублю идет по плану, при этом интерес со стороны участников рынка к участию в нем растет, рассказала глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:10
2024-01-30T10:10
2024-01-30T11:16
эльвира набиуллина
экономика
россия
цифровой рубль
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пилот Банка России по цифровому рублю идет по плану, при этом интерес со стороны участников рынка к участию в нем растет, рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости."Все абсолютно по плану. И очень важно – мы видим возрастающий интерес со стороны финансовых институтов к участию в этом пилоте", - сообщила Набиуллина, отвечая на вопрос, как продвигается пилот по цифровому рублю.Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.В ноябре 2023 года в ходе форума Finopolis первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что Банк России получил 15 заявок от банков, желающих участвовать во второй волне пилота с цифровым рублем. В первой волне начали тестировать цифровой рубль 13 банков.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльвира набиуллина, экономика, россия, цифровой рубль
Эльвира Набиуллина, Экономика, Россия, Цифровой рубль
Набиуллина рассказала о пилоте по цифровому рублю
Набиуллина: пилот ЦБ по цифровому рублю идет по плану, интерес рынка растет