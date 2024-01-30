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СМИ: у Украины самый низкий коэффициент рождаемости в мире - РИА Новости, 30.01.2024
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23:54 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/rozhdaemost-1924473347.html
СМИ: у Украины самый низкий коэффициент рождаемости в мире
СМИ: у Украины самый низкий коэффициент рождаемости в мире - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ: у Украины самый низкий коэффициент рождаемости в мире
Коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире, сообщила газета Times со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:54
2024-01-30T23:54
в мире
украина
элла либанова
лесото
цар
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире, сообщила газета Times со ссылкой на экспертов. "Сейчас на Украине самый низкий коэффициент рождаемости в мире - в среднем 0,7 детей одну женщину репродуктивного возраста", - пишет газета со ссылкой на аналитический центр. Добавляется, что эта тенденция в совокупности со случаями "насильственной смерти" и "исходом" миллионов беженцев "ставит под вопрос выживание страны". Средняя продолжительность жизни среди мужчин также заметно снизилась из-за украинского конфликта с 66-67 до 57-58 лет, отмечает газета со ссылкой на директора института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Эллу Либанову. По данным издания, этот показатель ниже только у четырех африканских стран: Лесото (55), ЦАР (55), Чад (54) и Нигерия (54). В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
https://ria.ru/20240112/deti-1920956165.html
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60
353
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в мире, украина, элла либанова, лесото, цар
В мире, Украина, Элла Либанова, Лесото, ЦАР
СМИ: у Украины самый низкий коэффициент рождаемости в мире

Times: коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМладенцы
Младенцы - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире, сообщила газета Times со ссылкой на экспертов.
«
"Сейчас на Украине самый низкий коэффициент рождаемости в мире - в среднем 0,7 детей одну женщину репродуктивного возраста", - пишет газета со ссылкой на аналитический центр.
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Добавляется, что эта тенденция в совокупности со случаями "насильственной смерти" и "исходом" миллионов беженцев "ставит под вопрос выживание страны".
Средняя продолжительность жизни среди мужчин также заметно снизилась из-за украинского конфликта с 66-67 до 57-58 лет, отмечает газета со ссылкой на директора института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Эллу Либанову. По данным издания, этот показатель ниже только у четырех африканских стран: Лесото (55), ЦАР (55), Чад (54) и Нигерия (54).
В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
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В миреУкраинаЭлла ЛибановаЛесотоЦАР
 
 
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