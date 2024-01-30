https://ria.ru/20240130/rozhdaemost-1924473347.html
СМИ: у Украины самый низкий коэффициент рождаемости в мире
СМИ: у Украины самый низкий коэффициент рождаемости в мире - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ: у Украины самый низкий коэффициент рождаемости в мире
Коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире, сообщила газета Times со ссылкой на экспертов. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:54
2024-01-30T23:54
2024-01-30T23:54
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире, сообщила газета Times со ссылкой на экспертов. "Сейчас на Украине самый низкий коэффициент рождаемости в мире - в среднем 0,7 детей одну женщину репродуктивного возраста", - пишет газета со ссылкой на аналитический центр. Добавляется, что эта тенденция в совокупности со случаями "насильственной смерти" и "исходом" миллионов беженцев "ставит под вопрос выживание страны". Средняя продолжительность жизни среди мужчин также заметно снизилась из-за украинского конфликта с 66-67 до 57-58 лет, отмечает газета со ссылкой на директора института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Эллу Либанову. По данным издания, этот показатель ниже только у четырех африканских стран: Лесото (55), ЦАР (55), Чад (54) и Нигерия (54). В декабре 2022 года директор украинского Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова сообщала, что 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости. Позднее аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране, сообщал, что рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости.
https://ria.ru/20240112/deti-1920956165.html
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в мире, украина, элла либанова, лесото, цар
В мире, Украина, Элла Либанова, Лесото, ЦАР
СМИ: у Украины самый низкий коэффициент рождаемости в мире
Times: коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире