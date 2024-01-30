https://ria.ru/20240130/rets-1924355120.html
Российских товаров на ярмарке в Китае продали на 19 млн рублей
Российских товаров на ярмарке в Китае продали на 19 млн рублей - РИА Новости, 30.01.2024
Российских товаров на ярмарке в Китае продали на 19 млн рублей
Посетители фестиваля-ярмарки российских товаров в Китае купили их уже на 19 миллионов рублей, а на маркетплейсах за первый день работы ярмарки было продано... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:58
2024-01-30T13:58
2024-01-30T13:58
экономика
китай
россия
ляонин
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Посетители фестиваля-ярмарки российских товаров в Китае купили их уже на 19 миллионов рублей, а на маркетплейсах за первый день работы ярмарки было продано товаров на 44 миллиона рублей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В дни открытия фестиваля-ярмарки российских товаров в Китае реализовано в розницу российской продукции на более чем 19 миллионов рублей. Ярмарка проходит в двух городах провинции Ляонин – Шэньян и Далянь", - говорится в сообщении.Кроме того, российские товары, представленные на ярмарке, также доступны онлайн в 14 аккредитованных национальных магазинах на 8 китайских маркетплейсах (Taobao, Tmall, Wechat, Douyin, JD, Kuaishou, Pinduoduo, 1919), где только в первый же день работы фестиваля-ярмарки китайцы приобрели российской продукции на 44,2 миллиона рублей."Такие рекордные показатели удалось достичь благодаря стримам популярных в Китае блогеров с общим охватом аудитории около 45 миллионов человек! Среди них – Ренат, Zhenfu1986, Xiaoxionggaga666, Love5555 и другие. РЭЦ постоянно привлекает инфлюенсеров в качестве амбассадоров бренда "Сделано в России" в рамках странового продвижения", - добавили в центре.Первый фестиваль-ярмарка российских товаров под брендом "Сделано в России" проводится с 27 января по 4 февраля. Цель мероприятия - повысить узнаваемость российской агропромышленной продукции, ее качества и уникальности среди конечного китайского потребителя. Фестиваль сопровождает культурная программа: концерты, мастер-классы по народным промыслам - мероприятие приурочено к перекрестному году культуры России и Китая.В работе принимают участие более 150 компаний из 41 региона России - они представили почти 1,5 тысячи наименований товаров: от мороженого и морепродуктов до зерна и алкогольных напитков.
https://ria.ru/20240127/park-1923861567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, китай, россия, ляонин, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Китай, Россия, Ляонин, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Посетители фестиваля-ярмарки российских товаров в Китае купили их уже на 19 миллионов рублей, а на маркетплейсах за первый день работы ярмарки было продано товаров на 44 миллиона рублей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"В дни открытия фестиваля-ярмарки российских товаров в Китае реализовано в розницу российской продукции на более чем 19 миллионов рублей. Ярмарка проходит в двух городах провинции Ляонин
– Шэньян
и Далянь", - говорится в сообщении.
РЭЦ и район Ляочжун будут развивать торгово-промышленный парк
Кроме того, российские товары, представленные на ярмарке, также доступны онлайн в 14 аккредитованных национальных магазинах на 8 китайских маркетплейсах (Taobao, Tmall, Wechat
, Douyin, JD, Kuaishou, Pinduoduo, 1919), где только в первый же день работы фестиваля-ярмарки китайцы приобрели российской продукции на 44,2 миллиона рублей.
"Такие рекордные показатели удалось достичь благодаря стримам популярных в Китае блогеров с общим охватом аудитории около 45 миллионов человек! Среди них – Ренат, Zhenfu1986, Xiaoxionggaga666, Love5555 и другие. РЭЦ постоянно привлекает инфлюенсеров в качестве амбассадоров бренда "Сделано в России" в рамках странового продвижения", - добавили в центре.
Первый фестиваль-ярмарка российских товаров под брендом "Сделано в России" проводится с 27 января по 4 февраля. Цель мероприятия - повысить узнаваемость российской агропромышленной продукции, ее качества и уникальности среди конечного китайского потребителя. Фестиваль сопровождает культурная программа: концерты, мастер-классы по народным промыслам - мероприятие приурочено к перекрестному году культуры России и Китая.
РЭЦ и китайская провинция Ляонин объединятся для развития сотрудничества
В работе принимают участие более 150 компаний из 41 региона России - они представили почти 1,5 тысячи наименований товаров: от мороженого и морепродуктов до зерна и алкогольных напитков.