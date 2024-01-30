https://ria.ru/20240130/rets-1924355120.html

Российских товаров на ярмарке в Китае продали на 19 млн рублей

Российских товаров на ярмарке в Китае продали на 19 млн рублей - РИА Новости, 30.01.2024

Российских товаров на ярмарке в Китае продали на 19 млн рублей

Посетители фестиваля-ярмарки российских товаров в Китае купили их уже на 19 миллионов рублей, а на маркетплейсах за первый день работы ярмарки было продано... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:58

2024-01-30T13:58

2024-01-30T13:58

экономика

китай

россия

ляонин

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Посетители фестиваля-ярмарки российских товаров в Китае купили их уже на 19 миллионов рублей, а на маркетплейсах за первый день работы ярмарки было продано товаров на 44 миллиона рублей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В дни открытия фестиваля-ярмарки российских товаров в Китае реализовано в розницу российской продукции на более чем 19 миллионов рублей. Ярмарка проходит в двух городах провинции Ляонин – Шэньян и Далянь", - говорится в сообщении.Кроме того, российские товары, представленные на ярмарке, также доступны онлайн в 14 аккредитованных национальных магазинах на 8 китайских маркетплейсах (Taobao, Tmall, Wechat, Douyin, JD, Kuaishou, Pinduoduo, 1919), где только в первый же день работы фестиваля-ярмарки китайцы приобрели российской продукции на 44,2 миллиона рублей."Такие рекордные показатели удалось достичь благодаря стримам популярных в Китае блогеров с общим охватом аудитории около 45 миллионов человек! Среди них – Ренат, Zhenfu1986, Xiaoxionggaga666, Love5555 и другие. РЭЦ постоянно привлекает инфлюенсеров в качестве амбассадоров бренда "Сделано в России" в рамках странового продвижения", - добавили в центре.Первый фестиваль-ярмарка российских товаров под брендом "Сделано в России" проводится с 27 января по 4 февраля. Цель мероприятия - повысить узнаваемость российской агропромышленной продукции, ее качества и уникальности среди конечного китайского потребителя. Фестиваль сопровождает культурная программа: концерты, мастер-классы по народным промыслам - мероприятие приурочено к перекрестному году культуры России и Китая.В работе принимают участие более 150 компаний из 41 региона России - они представили почти 1,5 тысячи наименований товаров: от мороженого и морепродуктов до зерна и алкогольных напитков.

https://ria.ru/20240127/park-1923861567.html

https://ria.ru/20240127/kitay-1923853828.html

китай

россия

ляонин

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, ляонин, российский экспортный центр (рэц)