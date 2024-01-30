https://ria.ru/20240130/reabilitatsiya-1924288614.html

Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений

Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений - РИА Новости, 30.01.2024

Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений

Участники специальной военной операции теперь смогут получать технические средства реабилитации в беззаявительном порядке, соответствующее постановление принято РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:08

2024-01-30T10:08

2024-01-30T10:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

общество

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции теперь смогут получать технические средства реабилитации в беззаявительном порядке, соответствующее постановление принято правительством РФ."Участники специальной военной операции смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписано", - сообщается на сайте кабмина.Отмечено, что это решение касается граждан, ставших инвалидами из‑за военной травмы, полученной при выполнении задач в ходе СВО, или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях. Электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации для таких граждан теперь будут формироваться без подачи заявлений, пояснили в правительстве."При этом участники специальной военной операции, как и прежде, вправе отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию", - указано в сообщении. Кроме того, для таких граждан теперь предусмотрена возможность доставки средств реабилитации органами соцзащиты, добавили в кабмине.

https://ria.ru/20230921/pomosch-1897150958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы рф, общество, россия, ситуация в днр и лнр