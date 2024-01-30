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Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений - РИА Новости, 30.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:08 30.01.2024 (обновлено: 10:19 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/reabilitatsiya-1924288614.html
Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений
Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений - РИА Новости, 30.01.2024
Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений
Участники специальной военной операции теперь смогут получать технические средства реабилитации в беззаявительном порядке, соответствующее постановление принято РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:08
2024-01-30T10:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
общество
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции теперь смогут получать технические средства реабилитации в беззаявительном порядке, соответствующее постановление принято правительством РФ."Участники специальной военной операции смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписано", - сообщается на сайте кабмина.Отмечено, что это решение касается граждан, ставших инвалидами из‑за военной травмы, полученной при выполнении задач в ходе СВО, или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях. Электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации для таких граждан теперь будут формироваться без подачи заявлений, пояснили в правительстве."При этом участники специальной военной операции, как и прежде, вправе отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию", - указано в сообщении. Кроме того, для таких граждан теперь предусмотрена возможность доставки средств реабилитации органами соцзащиты, добавили в кабмине.
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вооруженные силы рф, общество, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Общество, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений

Правительство поручило выдавать бойцам СВО средства реабилитации без заявлений

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Работа полевого госпиталя в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции теперь смогут получать технические средства реабилитации в беззаявительном порядке, соответствующее постановление принято правительством РФ.
"Участники специальной военной операции смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписано", - сообщается на сайте кабмина.
Отмечено, что это решение касается граждан, ставших инвалидами из‑за военной травмы, полученной при выполнении задач в ходе СВО, или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях. Электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации для таких граждан теперь будут формироваться без подачи заявлений, пояснили в правительстве.
"При этом участники специальной военной операции, как и прежде, вправе отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию", - указано в сообщении. Кроме того, для таких граждан теперь предусмотрена возможность доставки средств реабилитации органами соцзащиты, добавили в кабмине.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФОбществоРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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