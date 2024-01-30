https://ria.ru/20240130/reabilitatsiya-1924288614.html
Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений
Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений - РИА Новости, 30.01.2024
Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений
Участники специальной военной операции теперь смогут получать технические средства реабилитации в беззаявительном порядке, соответствующее постановление принято РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T10:08
2024-01-30T10:08
2024-01-30T10:19
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции теперь смогут получать технические средства реабилитации в беззаявительном порядке, соответствующее постановление принято правительством РФ."Участники специальной военной операции смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписано", - сообщается на сайте кабмина.Отмечено, что это решение касается граждан, ставших инвалидами из‑за военной травмы, полученной при выполнении задач в ходе СВО, или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях. Электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации для таких граждан теперь будут формироваться без подачи заявлений, пояснили в правительстве."При этом участники специальной военной операции, как и прежде, вправе отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию", - указано в сообщении. Кроме того, для таких граждан теперь предусмотрена возможность доставки средств реабилитации органами соцзащиты, добавили в кабмине.
https://ria.ru/20230921/pomosch-1897150958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, общество, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Общество, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Участникам СВО будут выдавать техсредства реабилитации без заявлений
Правительство поручило выдавать бойцам СВО средства реабилитации без заявлений
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Участники специальной военной операции теперь смогут получать технические средства реабилитации в беззаявительном порядке, соответствующее постановление принято правительством РФ.
"Участники специальной военной операции смогут получить технические средства реабилитации в беззаявительном порядке. Постановление об этом подписано", - сообщается на сайте кабмина.
Отмечено, что это решение касается граждан, ставших инвалидами из‑за военной травмы, полученной при выполнении задач в ходе СВО, или увечья, полученного при исполнении обязанностей по контракту о пребывании в добровольческих формированиях. Электронные сертификаты на приобретение средств реабилитации для таких граждан теперь будут формироваться без подачи заявлений, пояснили в правительстве.
"При этом участники специальной военной операции, как и прежде, вправе отказаться от электронного сертификата и получить средства реабилитации в подразделении Социального фонда или купить их самостоятельно, а затем получить компенсацию", - указано в сообщении. Кроме того, для таких граждан теперь предусмотрена возможность доставки средств реабилитации органами соцзащиты, добавили в кабмине.
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