Рейтинг@Mail.ru
Попадание ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 30.01.2024 (обновлено: 14:11 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/raketa-1924358753.html
Попадание ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 в Белгородской области
Попадание ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 30.01.2024
Попадание ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 в Белгородской области
Попадание поражающих элементов украинской ракеты в военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области привело к полной потере управления воздушным судном... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:08
2024-01-30T14:11
специальная военная операция на украине
крушение ил-76 в белгородской области
ил-76
вооруженные силы украины
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923181770_0:128:845:603_1920x0_80_0_0_a5b64a77046d77d06f1f9abb560ddff6.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Попадание поражающих элементов украинской ракеты в военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области привело к полной потере управления воздушным судном и его крушению, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб."Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76", - сказал собеседник агентства.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240127/plennye-1923909175.html
https://ria.ru/20240127/ssha-1923792469.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923181770_140:74:845:603_1920x0_80_0_0_92e340f10075a583cc0c8f6a4f77603e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение ил-76 в белгородской области, ил-76, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Ил-76, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Попадание ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 в Белгородской области

Попадание элементов ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 в Белгородской области

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Попадание поражающих элементов украинской ракеты в военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области привело к полной потере управления воздушным судном и его крушению, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76", - сказал собеседник агентства.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Экс-депутат Рады заявил о политическом конце Зеленского после ЧП с Ил-76
27 января, 22:25
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Дым на месте падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Антонов заявил, что США стараются не замечать "варварские действия" Киева
27 января, 01:52
 
Специальная военная операция на УкраинеКрушение Ил-76 в Белгородской областиИл-76Вооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала