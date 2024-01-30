Попадание ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 в Белгородской области
Попадание элементов ракеты ВСУ привело к крушению Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Попадание поражающих элементов украинской ракеты в военно-транспортный самолет Ил-76 в Белгородской области привело к полной потере управления воздушным судном и его крушению, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"Поражающие элементы ракеты повредили двигатели самолета, его конструкцию. Это внешнее воздействие стало причиной полной потери управления Ил-76", - сказал собеседник агентства.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.