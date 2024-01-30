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Депутат Рады Арахамия заявил об отсутствии единства в украинском парламенте
Депутат Рады Арахамия заявил об отсутствии единства в украинском парламенте - РИА Новости, 30.01.2024
Депутат Рады Арахамия заявил об отсутствии единства в украинском парламенте
Глава фракции "Слуга народа" Верховной рады Украины Давид Арахамия заявил во вторник, что внутри украинского парламента нет единства, по его словам, "это... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:07
2024-01-30T20:07
2024-01-30T20:07
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" Верховной рады Украины Давид Арахамия заявил во вторник, что внутри украинского парламента нет единства, по его словам, "это иллюзия". Арахамия ранее сообщал, что Верховная рада Украины приближается к серьезному кризису из-за намерения ряда депутатов сложить полномочия. "Внутри парламента нет единства. Это иллюзия. Она была полтора года тому назад. Сейчас его нет", - приводит слова Арахамии украинское издание "Левый берег". Депутат также подчеркнул, что прошлогодние разговоры о возможности проведения выборов еще больше рассорили политические силы. "К счастью, нам хватило ума… подписать декларацию всех политических партий и фракций, что выборы во время войны невозможно проводить и их не будет. Это немного успокоило, но, честно говоря, ящик Пандоры уже открыт", — добавил Арахамия. Общественная организация "Комитет избирателей Украины" в декабре сообщала, что 17 депутатов Верховной рады досрочно сложили мандат в течение года, главные причины - скандалы и уголовные дела, возбужденные в отношении парламентариев.
https://ria.ru/20240105/ugroza-1919841067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, давид арахамия, верховная рада украины, комитет избирателей украины
В мире, Украина, Давид Арахамия, Верховная Рада Украины, Комитет избирателей Украины
Депутат Рады Арахамия заявил об отсутствии единства в украинском парламенте
Депутат Рады Арахамия: украинский парламент приближается к серьезному кризису
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" Верховной рады Украины Давид Арахамия заявил во вторник, что внутри украинского парламента нет единства, по его словам, "это иллюзия".
Арахамия ранее сообщал, что Верховная рада Украины приближается к серьезному кризису из-за намерения ряда депутатов сложить полномочия.
«
"Внутри парламента нет единства. Это иллюзия. Она была полтора года тому назад. Сейчас его нет", - приводит слова Арахамии украинское издание "Левый берег".
Депутат также подчеркнул, что прошлогодние разговоры о возможности проведения выборов еще больше рассорили политические силы. "К счастью, нам хватило ума… подписать декларацию всех политических партий и фракций, что выборы во время войны невозможно проводить и их не будет. Это немного успокоило, но, честно говоря, ящик Пандоры уже открыт", — добавил Арахамия.
Общественная организация "Комитет избирателей Украины
" в декабре сообщала, что 17 депутатов Верховной рады досрочно сложили мандат в течение года, главные причины - скандалы и уголовные дела, возбужденные в отношении парламентариев.
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