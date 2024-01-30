https://ria.ru/20240130/puteshestviya-1916103268.html
От Белоруссии до Турции: какие зарубежные горнолыжные курорты ждут россиян
На какие зарубежные горнолыжные курорты можно поехать из России
От Белоруссии до Турции: какие зарубежные горнолыжные курорты ждут россиян
Горнолыжный сезон в разгаре в Сочи, Кемеровской области, на Урале, в Заполярье. Но есть и зарубежные варианты с прямыми рейсами, в том числе на Кавказ, в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:00
2024-01-30T08:00
2024-01-30T11:46
туризм
туризм
азербайджан
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сноуборд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765719934_23:375:2841:1960_1920x0_80_0_0_1752e2f9ec4ddd1e191e7f240b85608b.jpg
Горнолыжный сезон в разгаре в Сочи, Кемеровской области, на Урале, в Заполярье. Но есть и зарубежные варианты с прямыми рейсами, в том числе на Кавказ, в Среднюю Азию и Средиземноморье. Что выбрать и сколько это стоит — в материале РИА Новости.Азербайджан"В этом году большинство туристов отправятся на российские горнолыжные курорты. Среди зарубежных наибольший интерес вызывают склоны Азербайджана, Армении и Грузии", — рассказали в Fun&Sun. Причем спрос на такой отдых увеличился на 20 процентов, а на новогодние даты — еще больше. Рост интереса эксперты объясняют оптимальным соотношением цены и качества, отсутствием визовых формальностей и сравнительно коротким перелетом.Так, в Азербайджане отдыхающие едут на два горнолыжных курорта — Шахдаг и Туфандаг, расположенные примерно в 200 километрах от Баку. Недельный тур на Шахдаг (один из самых современных курортов СНГ) стоит от 60 тысяч рублей на одного, рассказали в "Русском Экспрессе".На Новый год — конечно, дороже. За пять дней катания на горе Шахдаг придется отдать от 80 тысяч рублей. Зато в 20-х числах января — от 50 тысяч рублей за туриста, отмечают в Fun&Sun.В основном на курорте — четырех- и пятизвездочные гостиницы. Здесь 26 трасс, 17 подъемников, перепад высот — 600 метров. Есть возможность полетать на параплане и зиплайне, а также покататься на санях, коньках, квадроциклах или поиграть в пейнтбол."Недельный ски-пасс стоит столько же, сколько один день катания в российской "Красной Поляне", к примеру. При этом снег очень качественный, а туристов в середине января мало", — рассказали в Space Travel.В этом году особой популярностью пользуются комбинированные поездки: когда можно и сноуборд освоить, и Баку посмотреть. После зимних каникул недельный тур будет стоить от 87 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе туроператора Fun&Sun.АрменияВ Армении также есть известный горнолыжный курорт — Цахкадзор. Считается, что это идеальное место для новичков. По словам экспертов, склоны там широкие и пологие. Поклонникам экстрима предлагают попробовать фрирайд либо спуск по недостроенной бобслейной трассе.Протяженность — 30 километров, перепад высот — 853 метра.В середине января недельный отдых с авиаперелетом — от 35 тысяч рублей на человека, рассказали в "Русском Экспрессе". Стоимость путевки в отель категории "три звезды", не включающей авиабилеты, начинается от 13 тысяч рублей, подсчитали в Coral Travel.Из развлечений — рестораны, спа-центры, катание на коньках, снегоходах, собачьих упряжках. На курорте идет активное строительство апартаментов и объектов инфраструктуры.Многие туристы отправляются на экскурсии в Ереван (дорога — чуть больше часа), на озеро Севан, добраться до которого можно за полчаса. До монастыря Гегард, находящегося под защитой ЮНЕСКО, — 80 километров.ГрузияГудаури и Бакуриани — самые известные курорты Грузии. Первый (особенно популярный) расположен в 120 километрах от Тбилиси."Здесь идеальное место для начинающих и опытных райдеров, поклонников внетрассового катания и горнолыжного отдыха с детьми", — рассказывает директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова.На курорте 22 трассы, общая протяженность — 50 километров. Перепад высот — 1268 метров. Можно кататься в темное время суток (есть освещение). Туристы отмечают недостаток развлечений после спусков, но хвалят рестораны и бани.Стоимость недельного отдыха на курорте после новогодних праздников в четырехзвездочной гостинице — от 24 тысяч рублей на персону, уточнила Громова. Траты на авиабилет нужно учесть дополнительно. Путевка с авиаперелетом на неделю обойдется в сумму от 55 тысяч рублей, говорит PR-директор компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.Бакуриани расположен в 180 километрах от Тбилиси. Там пять километров трасс с перепадом высот в 642 метра, 12 подъемников, три трамплина и санная трасса длиной 1350 метров. По словам туристов, заняться есть чем, много ресторанов и ночных клубов. Еще можно посетить курорт Боржоми в 30 километрах.В середине января стоимость недельного отдыха в "четверке" без перелета — от 29,5 тысячи рублей, уточняют в Coral Travel.Узбекистан"Первых туристов на курорт Амирсой мы отправляли в прошлом году. В этом уже не надо расписывать его достоинства, он стал известным среди горнолыжников", — объясняет Анна Филатовская.Расположенный в 65 километрах от Ташкента на западных склонах Тянь-Шаньских гор комплекс предлагает катание по 11 трассам протяженностью 15 километров. Перепад высот — 637 метров. Здесь четыре ресторана, спа-центр, можно кататься на санках, тюбингах, квадроциклах и снегоходах, есть веревочный парк и каток.Природа живописная, очень тихо, а остановиться можно в одном из 48 шале в альпийском стиле, говорится на сайте курорта.В январе недельный тур под ключ с проживанием в "четверке" можно купить за 153 тысячи рублей (на одного), рассказали в Coral Travel.Казахстан"Горнолыжные курорты Казахстана набирают популярность. Там хорошие высота и зона катания, рядом Алма-Ата с полным набором развлечений большого города", — отмечает Анна Филатовская.Чимбулак (его еще называют Шымбулак) — самый популярный курорт республики —расположен на Заилийском Алатау Тянь-Шаня. Дорога от центра Алма-Аты занимает всего 15 минут, рядом — знаменитый каток "Медео".Здесь десять подъемников, восемь трасс общей протяженностью 25 километров с перепадом высот 903 метра.В январе недельные каникулы обойдутся в 65 тысяч рублей на одного, авиабилеты включены, говорят в "Русском Экспрессе".ТурцияРасположенный в 170 километрах от Стамбула курорт Улудаг считается самым фешенебельным в Турции. Там, как и в прибрежной зоне, есть отели с системой "все включено", у некоторых — собственные подъемники.Перепад высот — 555 метров, протяженность 25 трасс — 20 километров, все они — над уровнем 1767 метров.Здесь хорошо развита инфраструктура — магазины, кафе, рестораны, развлекательные комплексы, спа-центры, рассказали в пресс-службе "Слетать.ру". В ближайшем городе Бурса — первой столице Османской империи — расположены термальный источник, парк аттракционов, музеи и даже зоопарк. Стоимость недельного тура с проживанием в "пятерке" и вылетом в середине января — от 350 тысяч рублей на двоих.Эрджиес — самый крупный горнолыжный курорт Турции. Там 55 километров трасс с перепадом высот 1100 метров и с 18 подъемниками. Сюда приезжают и любители фрирайда. Несколько трасс имеют сертификаты Международной федерации лыж и сноуборда на проведение международных соревнований.В ста километрах от курорта — Каппадокия, можно увидеть пещерные города и покататься на воздушном шаре.Недельный тур с проживанием в "трешке" с вылетом в середине января стоит от 234 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Слетать.ру".Белоруссия"Российские туристы ездят в Белоруссию ради качественного санаторного отдыха, экскурсий по заповедным местам и средневековым замкам. Номерной фонд при существующих горнолыжных центрах небольшой, рассчитан в основном на местных жителей, причем новичков. Для опытных лыжников недостаточно сложных трасс", — объясняют в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Самые известные места для катания — курорты Силичи и Логойск. В Логойске простые пологие склоны, есть две трассы и два подъемника, рестораны, бани, беседки с мангалом. До Минска — всего 32 километра.Силичи — в 64 километрах от белорусской столицы. Кататься здесь интересно не только новичкам: перепад высот достигает 100 метров.До 16 января свободных мест нет, отмечают в компании "Алеан". Но в феврале можно провести неделю на курорте за 50 тысяч рублей на одного туриста.
https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html
https://ria.ru/20231208/uzbekistan-1914274212.html
https://ria.ru/20230119/turtsiya-1845677739.html
https://ria.ru/20231213/novogodnie-1915540016.html
https://ria.ru/20231211/kurort-1913827420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, азербайджан, армения, достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, сноуборд, турция, белоруссия, грузия, узбекистан, горнолыжный спорт, курорт, coral travel, новый год, баку, цахкадзор
Туризм, Туризм, Азербайджан, Армения, Достопримечательности, куда поехать, куда можно лететь, Сноуборд, Турция, Белоруссия, Грузия, Узбекистан, Горнолыжный спорт, Курорт, Coral Travel, Новый год, Баку, Цахкадзор
Горнолыжный сезон в разгаре в Сочи, Кемеровской области, на Урале, в Заполярье. Но есть и зарубежные варианты с прямыми рейсами, в том числе на Кавказ, в Среднюю Азию и Средиземноморье. Что выбрать и сколько это стоит — в материале РИА Новости.
"В этом году большинство туристов отправятся на российские горнолыжные курорты. Среди зарубежных наибольший интерес вызывают склоны Азербайджана, Армении и Грузии", — рассказали в Fun&Sun.
Причем спрос на такой отдых увеличился на 20 процентов, а на новогодние даты — еще больше. Рост интереса эксперты объясняют оптимальным соотношением цены и качества, отсутствием визовых формальностей и сравнительно коротким перелетом.
Так, в Азербайджане отдыхающие едут на два горнолыжных курорта — Шахдаг и Туфандаг, расположенные примерно в 200 километрах от Баку. Недельный тур на Шахдаг (один из самых современных курортов СНГ) стоит от 60 тысяч рублей на одного, рассказали в "Русском Экспрессе".
На Новый год — конечно, дороже. За пять дней катания на горе Шахдаг придется отдать от 80 тысяч рублей. Зато в 20-х числах января — от 50 тысяч рублей за туриста, отмечают в Fun&Sun.
Отдых на высоте. Что готовят для гостей лучшие горнолыжные курорты России
В основном на курорте — четырех- и пятизвездочные гостиницы. Здесь 26 трасс, 17 подъемников, перепад высот — 600 метров. Есть возможность полетать на параплане и зиплайне, а также покататься на санях, коньках, квадроциклах или поиграть в пейнтбол.
"Недельный ски-пасс стоит столько же, сколько один день катания в российской "Красной Поляне", к примеру. При этом снег очень качественный, а туристов в середине января мало", — рассказали в Space Travel.
В этом году особой популярностью пользуются комбинированные поездки: когда можно и сноуборд освоить, и Баку посмотреть. После зимних каникул недельный тур будет стоить от 87 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе туроператора Fun&Sun.
В Армении также есть известный горнолыжный курорт — Цахкадзор. Считается, что это идеальное место для новичков. По словам экспертов, склоны там широкие и пологие. Поклонникам экстрима предлагают попробовать фрирайд либо спуск по недостроенной бобслейной трассе.
Протяженность — 30 километров, перепад высот — 853 метра.
В середине января недельный отдых с авиаперелетом — от 35 тысяч рублей на человека, рассказали в "Русском Экспрессе". Стоимость путевки в отель категории "три звезды", не включающей авиабилеты, начинается от 13 тысяч рублей, подсчитали в Coral Travel.
Из развлечений — рестораны, спа-центры, катание на коньках, снегоходах, собачьих упряжках. На курорте идет активное строительство апартаментов и объектов инфраструктуры.
Многие туристы отправляются на экскурсии в Ереван (дорога — чуть больше часа), на озеро Севан, добраться до которого можно за полчаса. До монастыря Гегард, находящегося под защитой ЮНЕСКО, — 80 километров.
Гудаури и Бакуриани — самые известные курорты Грузии. Первый (особенно популярный) расположен в 120 километрах от Тбилиси.
"Здесь идеальное место для начинающих и опытных райдеров, поклонников внетрассового катания и горнолыжного отдыха с детьми", — рассказывает директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова.
На курорте 22 трассы, общая протяженность — 50 километров. Перепад высот — 1268 метров. Можно кататься в темное время суток (есть освещение). Туристы отмечают недостаток развлечений после спусков, но хвалят рестораны и бани.
Стоимость недельного отдыха на курорте после новогодних праздников в четырехзвездочной гостинице — от 24 тысяч рублей на персону, уточнила Громова. Траты на авиабилет нужно учесть дополнительно. Путевка с авиаперелетом на неделю обойдется в сумму от 55 тысяч рублей, говорит PR-директор компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.
Бакуриани расположен в 180 километрах от Тбилиси. Там пять километров трасс с перепадом высот в 642 метра, 12 подъемников, три трамплина и санная трасса длиной 1350 метров. По словам туристов, заняться есть чем, много ресторанов и ночных клубов. Еще можно посетить курорт Боржоми в 30 километрах.
В середине января стоимость недельного отдыха в "четверке" без перелета — от 29,5 тысячи рублей, уточняют в Coral Travel.
"Первых туристов на курорт Амирсой мы отправляли в прошлом году. В этом уже не надо расписывать его достоинства, он стал известным среди горнолыжников", — объясняет Анна Филатовская.
Расположенный в 65 километрах от Ташкента на западных склонах Тянь-Шаньских гор комплекс предлагает катание по 11 трассам протяженностью 15 километров. Перепад высот — 637 метров. Здесь четыре ресторана, спа-центр, можно кататься на санках, тюбингах, квадроциклах и снегоходах, есть веревочный парк и каток.
Эксперты рассказали, сколько стоит новогодний отдых в Узбекистане
Природа живописная, очень тихо, а остановиться можно в одном из 48 шале в альпийском стиле, говорится на сайте курорта.
В январе недельный тур под ключ с проживанием в "четверке" можно купить за 153 тысячи рублей (на одного), рассказали в Coral Travel.
"Горнолыжные курорты Казахстана набирают популярность. Там хорошие высота и зона катания, рядом Алма-Ата с полным набором развлечений большого города", — отмечает Анна Филатовская.
Чимбулак (его еще называют Шымбулак) — самый популярный курорт республики —расположен на Заилийском Алатау Тянь-Шаня. Дорога от центра Алма-Аты занимает всего 15 минут, рядом — знаменитый каток "Медео".
Здесь десять подъемников, восемь трасс общей протяженностью 25 километров с перепадом высот 903 метра.
В январе недельные каникулы обойдутся в 65 тысяч рублей на одного, авиабилеты включены, говорят в "Русском Экспрессе".
Расположенный в 170 километрах от Стамбула курорт Улудаг считается самым фешенебельным в Турции. Там, как и в прибрежной зоне, есть отели с системой "все включено", у некоторых — собственные подъемники.
Перепад высот — 555 метров, протяженность 25 трасс — 20 километров, все они — над уровнем 1767 метров.
Здесь хорошо развита инфраструктура — магазины, кафе, рестораны, развлекательные комплексы, спа-центры, рассказали в пресс-службе "Слетать.ру".
В ближайшем городе Бурса — первой столице Османской империи — расположены термальный источник, парк аттракционов, музеи и даже зоопарк. Стоимость недельного тура с проживанием в "пятерке" и вылетом в середине января — от 350 тысяч рублей на двоих.
Дешево и никаких очередей: что делать в Турции зимой
Эрджиес — самый крупный горнолыжный курорт Турции. Там 55 километров трасс с перепадом высот 1100 метров и с 18 подъемниками. Сюда приезжают и любители фрирайда. Несколько трасс имеют сертификаты Международной федерации лыж и сноуборда на проведение международных соревнований.
В ста километрах от курорта — Каппадокия, можно увидеть пещерные города и покататься на воздушном шаре.
Недельный тур с проживанием в "трешке" с вылетом в середине января стоит от 234 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Слетать.ру".
"Российские туристы ездят в Белоруссию ради качественного санаторного отдыха, экскурсий по заповедным местам и средневековым замкам. Номерной фонд при существующих горнолыжных центрах небольшой, рассчитан в основном на местных жителей, причем новичков. Для опытных лыжников недостаточно сложных трасс", — объясняют в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
Названы самые необычные туры по России на Новый год
Самые известные места для катания — курорты Силичи и Логойск. В Логойске простые пологие склоны, есть две трассы и два подъемника, рестораны, бани, беседки с мангалом. До Минска — всего 32 километра.
Силичи — в 64 километрах от белорусской столицы. Кататься здесь интересно не только новичкам: перепад высот достигает 100 метров.
До 16 января свободных мест нет, отмечают в компании "Алеан". Но в феврале можно провести неделю на курорте за 50 тысяч рублей на одного туриста.
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