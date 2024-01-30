https://ria.ru/20240130/puteshestviya-1916103268.html

От Белоруссии до Турции: какие зарубежные горнолыжные курорты ждут россиян

На какие зарубежные горнолыжные курорты можно поехать из России

От Белоруссии до Турции: какие зарубежные горнолыжные курорты ждут россиян

Горнолыжный сезон в разгаре в Сочи, Кемеровской области, на Урале, в Заполярье. Но есть и зарубежные варианты с прямыми рейсами, в том числе на Кавказ, в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:00

2024-01-30T08:00

2024-01-30T11:46

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Горнолыжный сезон в разгаре в Сочи, Кемеровской области, на Урале, в Заполярье. Но есть и зарубежные варианты с прямыми рейсами, в том числе на Кавказ, в Среднюю Азию и Средиземноморье. Что выбрать и сколько это стоит — в материале РИА Новости.Азербайджан"В этом году большинство туристов отправятся на российские горнолыжные курорты. Среди зарубежных наибольший интерес вызывают склоны Азербайджана, Армении и Грузии", — рассказали в Fun&Sun. Причем спрос на такой отдых увеличился на 20 процентов, а на новогодние даты — еще больше. Рост интереса эксперты объясняют оптимальным соотношением цены и качества, отсутствием визовых формальностей и сравнительно коротким перелетом.Так, в Азербайджане отдыхающие едут на два горнолыжных курорта — Шахдаг и Туфандаг, расположенные примерно в 200 километрах от Баку. Недельный тур на Шахдаг (один из самых современных курортов СНГ) стоит от 60 тысяч рублей на одного, рассказали в "Русском Экспрессе".На Новый год — конечно, дороже. За пять дней катания на горе Шахдаг придется отдать от 80 тысяч рублей. Зато в 20-х числах января — от 50 тысяч рублей за туриста, отмечают в Fun&Sun.В основном на курорте — четырех- и пятизвездочные гостиницы. Здесь 26 трасс, 17 подъемников, перепад высот — 600 метров. Есть возможность полетать на параплане и зиплайне, а также покататься на санях, коньках, квадроциклах или поиграть в пейнтбол."Недельный ски-пасс стоит столько же, сколько один день катания в российской "Красной Поляне", к примеру. При этом снег очень качественный, а туристов в середине января мало", — рассказали в Space Travel.В этом году особой популярностью пользуются комбинированные поездки: когда можно и сноуборд освоить, и Баку посмотреть. После зимних каникул недельный тур будет стоить от 87 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе туроператора Fun&Sun.АрменияВ Армении также есть известный горнолыжный курорт — Цахкадзор. Считается, что это идеальное место для новичков. По словам экспертов, склоны там широкие и пологие. Поклонникам экстрима предлагают попробовать фрирайд либо спуск по недостроенной бобслейной трассе.Протяженность — 30 километров, перепад высот — 853 метра.В середине января недельный отдых с авиаперелетом — от 35 тысяч рублей на человека, рассказали в "Русском Экспрессе". Стоимость путевки в отель категории "три звезды", не включающей авиабилеты, начинается от 13 тысяч рублей, подсчитали в Coral Travel.Из развлечений — рестораны, спа-центры, катание на коньках, снегоходах, собачьих упряжках. На курорте идет активное строительство апартаментов и объектов инфраструктуры.Многие туристы отправляются на экскурсии в Ереван (дорога — чуть больше часа), на озеро Севан, добраться до которого можно за полчаса. До монастыря Гегард, находящегося под защитой ЮНЕСКО, — 80 километров.ГрузияГудаури и Бакуриани — самые известные курорты Грузии. Первый (особенно популярный) расположен в 120 километрах от Тбилиси."Здесь идеальное место для начинающих и опытных райдеров, поклонников внетрассового катания и горнолыжного отдыха с детьми", — рассказывает директор по внутреннему рынку Coral Travel Алена Громова.На курорте 22 трассы, общая протяженность — 50 километров. Перепад высот — 1268 метров. Можно кататься в темное время суток (есть освещение). Туристы отмечают недостаток развлечений после спусков, но хвалят рестораны и бани.Стоимость недельного отдыха на курорте после новогодних праздников в четырехзвездочной гостинице — от 24 тысяч рублей на персону, уточнила Громова. Траты на авиабилет нужно учесть дополнительно. Путевка с авиаперелетом на неделю обойдется в сумму от 55 тысяч рублей, говорит PR-директор компании "Русский Экспресс" Анна Филатовская.Бакуриани расположен в 180 километрах от Тбилиси. Там пять километров трасс с перепадом высот в 642 метра, 12 подъемников, три трамплина и санная трасса длиной 1350 метров. По словам туристов, заняться есть чем, много ресторанов и ночных клубов. Еще можно посетить курорт Боржоми в 30 километрах.В середине января стоимость недельного отдыха в "четверке" без перелета — от 29,5 тысячи рублей, уточняют в Coral Travel.Узбекистан"Первых туристов на курорт Амирсой мы отправляли в прошлом году. В этом уже не надо расписывать его достоинства, он стал известным среди горнолыжников", — объясняет Анна Филатовская.Расположенный в 65 километрах от Ташкента на западных склонах Тянь-Шаньских гор комплекс предлагает катание по 11 трассам протяженностью 15 километров. Перепад высот — 637 метров. Здесь четыре ресторана, спа-центр, можно кататься на санках, тюбингах, квадроциклах и снегоходах, есть веревочный парк и каток.Природа живописная, очень тихо, а остановиться можно в одном из 48 шале в альпийском стиле, говорится на сайте курорта.В январе недельный тур под ключ с проживанием в "четверке" можно купить за 153 тысячи рублей (на одного), рассказали в Coral Travel.Казахстан"Горнолыжные курорты Казахстана набирают популярность. Там хорошие высота и зона катания, рядом Алма-Ата с полным набором развлечений большого города", — отмечает Анна Филатовская.Чимбулак (его еще называют Шымбулак) — самый популярный курорт республики —расположен на Заилийском Алатау Тянь-Шаня. Дорога от центра Алма-Аты занимает всего 15 минут, рядом — знаменитый каток "Медео".Здесь десять подъемников, восемь трасс общей протяженностью 25 километров с перепадом высот 903 метра.В январе недельные каникулы обойдутся в 65 тысяч рублей на одного, авиабилеты включены, говорят в "Русском Экспрессе".ТурцияРасположенный в 170 километрах от Стамбула курорт Улудаг считается самым фешенебельным в Турции. Там, как и в прибрежной зоне, есть отели с системой "все включено", у некоторых — собственные подъемники.Перепад высот — 555 метров, протяженность 25 трасс — 20 километров, все они — над уровнем 1767 метров.Здесь хорошо развита инфраструктура — магазины, кафе, рестораны, развлекательные комплексы, спа-центры, рассказали в пресс-службе "Слетать.ру". В ближайшем городе Бурса — первой столице Османской империи — расположены термальный источник, парк аттракционов, музеи и даже зоопарк. Стоимость недельного тура с проживанием в "пятерке" и вылетом в середине января — от 350 тысяч рублей на двоих.Эрджиес — самый крупный горнолыжный курорт Турции. Там 55 километров трасс с перепадом высот 1100 метров и с 18 подъемниками. Сюда приезжают и любители фрирайда. Несколько трасс имеют сертификаты Международной федерации лыж и сноуборда на проведение международных соревнований.В ста километрах от курорта — Каппадокия, можно увидеть пещерные города и покататься на воздушном шаре.Недельный тур с проживанием в "трешке" с вылетом в середине января стоит от 234 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Слетать.ру".Белоруссия"Российские туристы ездят в Белоруссию ради качественного санаторного отдыха, экскурсий по заповедным местам и средневековым замкам. Номерной фонд при существующих горнолыжных центрах небольшой, рассчитан в основном на местных жителей, причем новичков. Для опытных лыжников недостаточно сложных трасс", — объясняют в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Самые известные места для катания — курорты Силичи и Логойск. В Логойске простые пологие склоны, есть две трассы и два подъемника, рестораны, бани, беседки с мангалом. До Минска — всего 32 километра.Силичи — в 64 километрах от белорусской столицы. Кататься здесь интересно не только новичкам: перепад высот достигает 100 метров.До 16 января свободных мест нет, отмечают в компании "Алеан". Но в феврале можно провести неделю на курорте за 50 тысяч рублей на одного туриста.

https://ria.ru/20231110/puteshestviya-1907868518.html

https://ria.ru/20231208/uzbekistan-1914274212.html

https://ria.ru/20230119/turtsiya-1845677739.html

https://ria.ru/20231213/novogodnie-1915540016.html

https://ria.ru/20231211/kurort-1913827420.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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