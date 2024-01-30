https://ria.ru/20240130/protest-1924419248.html
Тегеран выразил протест британскому послу из-за заявлений Сунака
Тегеран выразил протест британскому послу из-за заявлений Сунака - РИА Новости, 30.01.2024
Тегеран выразил протест британскому послу из-за заявлений Сунака
Британский посол Саймон Шерклиф был вызван в МИД Ирана после заявлений премьер-министра Риши Сунака, которые в Тегеране рассматривают как антииранские, ему... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:29
2024-01-30T17:29
2024-01-30T17:41
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ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости. Британский посол Саймон Шерклиф был вызван в МИД Ирана после заявлений премьер-министра Риши Сунака, которые в Тегеране рассматривают как антииранские, ему высказан протест, сообщило иранское агентство IRNA."В связи с продолжением обвинений британского режима в адрес Исламской Республики Иран, Саймон Шерклиф, британский посол в Тегеране, был сегодня днем вызван в министерство иностранных дел генеральным директором отдела Западной Европы, ему был высказан решительный протест", - говорится в сообщении.Накануне Сунак выразил обеспокоенность в связи с напряженностью на Ближнем Востоке и призвал Иран к деэскалации после удара беспилотника по военной базе США на границе Сирии и Иордании, ответственность за который взяло шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака".
https://ria.ru/20240130/iran-1924252411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), иран, великобритания, риши сунак
В мире, Тегеран (город), Иран, Великобритания, Риши Сунак
Тегеран выразил протест британскому послу из-за заявлений Сунака
Тегеран выразил протест британскому послу после "антииранских" заявлений Сунака