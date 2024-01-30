https://ria.ru/20240130/prognoz-1924394187.html

МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году

МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 30.01.2024

МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики, следует из доклада организации. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:06

2024-01-30T16:06

2024-01-30T17:03

экономика

россия

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_0:53:3547:2048_1920x0_80_0_0_1a06125a3a8a7bb00cd70a835665a2fa.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики, следует из доклада организации.Так, в 2024 году МВФ ожидает увеличения ВВП России на 2,6%. Это на 1,5 процентного пункта выше предыдущей оценки от октября 2023-го.Прогноз на 2025 год по сравнению с октябрьским повышен на 0,1% — до 1,1%.Как подтвердил на спецбрифинге главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, экономика России показывает более высокие темпы роста, чем ожидалось.Также, по его словам, в своем прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, но влияние этого фактора будет ограниченным."В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это необязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть", — сказал Гуринша, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии снижения нефтяных цен на рост российской экономики.По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2024 году вырастет на 2,3%.Как сообщил 11 января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда Россию "душат, давят" санкциями со всех сторон.

https://ria.ru/20240111/putin-1920656649.html

https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924270337.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, мвф