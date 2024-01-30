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МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 30.01.2024
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16:06 30.01.2024 (обновлено: 17:03 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/prognoz-1924394187.html
МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году
МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году - РИА Новости, 30.01.2024
МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики, следует из доклада организации. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:06
2024-01-30T17:03
экономика
россия
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики, следует из доклада организации.Так, в 2024 году МВФ ожидает увеличения ВВП России на 2,6%. Это на 1,5 процентного пункта выше предыдущей оценки от октября 2023-го.Прогноз на 2025 год по сравнению с октябрьским повышен на 0,1% — до 1,1%.Как подтвердил на спецбрифинге главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, экономика России показывает более высокие темпы роста, чем ожидалось.Также, по его словам, в своем прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, но влияние этого фактора будет ограниченным.&quot;В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это необязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть&quot;, — сказал Гуринша, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии снижения нефтяных цен на рост российской экономики.По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2024 году вырастет на 2,3%.Как сообщил 11 января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда Россию "душат, давят" санкциями со всех сторон.
https://ria.ru/20240111/putin-1920656649.html
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экономика, россия, мвф
Экономика, Россия, МВФ
МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году

МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году, до 2,6%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики, следует из доклада организации.
Так, в 2024 году МВФ ожидает увеличения ВВП России на 2,6%. Это на 1,5 процентного пункта выше предыдущей оценки от октября 2023-го.
Президент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Путин: рост экономики по итогам 2023 года может быть выше 3,5 процента
11 января, 08:41
Прогноз на 2025 год по сравнению с октябрьским повышен на 0,1% — до 1,1%.
Как подтвердил на спецбрифинге главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, экономика России показывает более высокие темпы роста, чем ожидалось.
Также, по его словам, в своем прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, но влияние этого фактора будет ограниченным.
«

"В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это необязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть", — сказал Гуринша, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии снижения нефтяных цен на рост российской экономики.

По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2024 году вырастет на 2,3%.
Как сообщил 11 января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда Россию "душат, давят" санкциями со всех сторон.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Набиуллина оценила эффект от декабрьских санкций США
Вчера, 07:37
 
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