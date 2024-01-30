МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году
МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году, до 2,6%
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики, следует из доклада организации.
Прогноз на 2025 год по сравнению с октябрьским повышен на 0,1% — до 1,1%.
Как подтвердил на спецбрифинге главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша, экономика России показывает более высокие темпы роста, чем ожидалось.
Также, по его словам, в своем прогнозе по России эксперты организации учитывали ожидающееся снижение цен на нефть в мире, но влияние этого фактора будет ограниченным.
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"В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это необязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть", — сказал Гуринша, отвечая на вопрос РИА Новости о влиянии снижения нефтяных цен на рост российской экономики.
По официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2024 году вырастет на 2,3%.
Как сообщил 11 января Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока, по объему экономики Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности. Такой результат президент назвал удивительным в условиях, когда Россию "душат, давят" санкциями со всех сторон.