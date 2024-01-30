Пушилин дал старт проекту "Герои среди нас"
Глава ДНР Денис Пушилин дал старт проекту "Герои среди нас"
Денис Пушилин дал стар проекту "Герои среди нас"
Денис Пушилин дал стар проекту "Герои среди нас"
ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, дав старт проекту "Герои среди нас", наградил государственными наградами и почетными грамотами представителей гражданских и мирных профессий, передает корреспондент РИА Новости.
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"Мы каждый день сталкиваемся, живя в республике, с массой проблем, которые принесла война. И пока эти последствия, скажем так, мы пережёвываем. За каждым каким-то особым случаем стоят конкретные люди, которые это берут, это ликвидируют, помогают, спасают и просто выполняют свою работу в самых непростых условиях. Когда опасно, когда стреляют. Вот среди вас в зале и водители, и сотрудники медицинской помощи, и энергетики... которые каждый день в таких условиях, знаете, делают свою работу, несмотря ни на что, а где-то даже вопреки", - сказал Пушилин.
Он отметил, что работа в мирных профессиях так же, как и работа военных, связана с большим риском, и нередко приводит к трагическим последствиям, таким как при обстреле рынка в Донецке 21 января, когда погибли 27 мирных граждан.
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"Знаете, правильным было бы, ну чтобы об этом знала как минимум республика и знала в лицо. Поэтому считаю правильным... дать старт проекту "Герои среди нас". Чтобы это появилось на бордах, телепрограммах и прочем. То есть, это наше самое главное достояние в республике - это наши люди", - добавил Пушилин.
Основная цель проекта "Герои среди нас" - это рассказывать о людях мирных профессий, которые выполняют свою работу несмотря на риск.