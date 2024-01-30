https://ria.ru/20240130/proekt-1924386700.html

Пушилин дал старт проекту "Герои среди нас"

Пушилин дал старт проекту "Герои среди нас" - РИА Новости, 30.01.2024

Пушилин дал старт проекту "Герои среди нас"

Глава ДНР Денис Пушилин, дав старт проекту "Герои среди нас", наградил государственными наградами и почетными грамотами представителей гражданских и мирных... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:37

2024-01-30T15:37

2024-01-30T15:40

донецк

денис пушилин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924385897_7:0:1264:707_1920x0_80_0_0_a492269d762fb98a3beb64197b866535.png

ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин, дав старт проекту "Герои среди нас", наградил государственными наградами и почетными грамотами представителей гражданских и мирных профессий, передает корреспондент РИА Новости. "Мы каждый день сталкиваемся, живя в республике, с массой проблем, которые принесла война. И пока эти последствия, скажем так, мы пережёвываем. За каждым каким-то особым случаем стоят конкретные люди, которые это берут, это ликвидируют, помогают, спасают и просто выполняют свою работу в самых непростых условиях. Когда опасно, когда стреляют. Вот среди вас в зале и водители, и сотрудники медицинской помощи, и энергетики... которые каждый день в таких условиях, знаете, делают свою работу, несмотря ни на что, а где-то даже вопреки", - сказал Пушилин. Он отметил, что работа в мирных профессиях так же, как и работа военных, связана с большим риском, и нередко приводит к трагическим последствиям, таким как при обстреле рынка в Донецке 21 января, когда погибли 27 мирных граждан. "Знаете, правильным было бы, ну чтобы об этом знала как минимум республика и знала в лицо. Поэтому считаю правильным... дать старт проекту "Герои среди нас". Чтобы это появилось на бордах, телепрограммах и прочем. То есть, это наше самое главное достояние в республике - это наши люди", - добавил Пушилин. Основная цель проекта "Герои среди нас" - это рассказывать о людях мирных профессий, которые выполняют свою работу несмотря на риск.

https://ria.ru/20231218/medali-1916412326.html

https://ria.ru/20240130/bazy-1924280212.html

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, денис пушилин, россия