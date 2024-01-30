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В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за диверсии
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за диверсии - РИА Новости, 30.01.2024
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за диверсии
СРЗП внесла в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения и диверсии, заявил лидер... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T11:59
2024-01-30T11:59
2024-01-30T12:12
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сергей миронов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. СРЗП внесла в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения и диверсии, заявил лидер партии Сергей Миронов. Он напомнил, что сейчас по статье 267 Уголовного кодекса РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения - ред.) за нарушение транспортного состава и путей сообщения грозит лишение свободы сроком до 1 года, а если это была диверсия по 281 статье УК РФ - до 6 лет. "Сегодня мы вносим ещё одну инициативу законодательную, которая касается вопроса об ужесточении наказания за нарушение инфраструктуры на транспорте, самих транспортных средств, путей сообщения... Мы абсолютно убеждены, что нужно, особенно в условиях проведения специальной военной операции, ужесточать наказание, и 276 статью - от 10 до 20 лет, а если это уже диверсия - от 12 до 20 лет", - сказал Миронов в ходе пресс-подхода во вторник. Он также сообщил, что на инициативу поступило положительное заключение Верховного Суда РФ.
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россия, сергей миронов, госдума рф
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за диверсии
СРЗП внесла в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за диверсии
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. СРЗП внесла в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения и диверсии, заявил лидер партии Сергей Миронов.
Он напомнил, что сейчас по статье 267 Уголовного кодекса РФ
(Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения - ред.) за нарушение транспортного состава и путей сообщения грозит лишение свободы сроком до 1 года, а если это была диверсия по 281 статье УК РФ - до 6 лет.
"Сегодня мы вносим ещё одну инициативу законодательную, которая касается вопроса об ужесточении наказания за нарушение инфраструктуры на транспорте, самих транспортных средств, путей сообщения... Мы абсолютно убеждены, что нужно, особенно в условиях проведения специальной военной операции, ужесточать наказание, и 276 статью - от 10 до 20 лет, а если это уже диверсия - от 12 до 20 лет", - сказал Миронов в ходе пресс-подхода во вторник.
Он также сообщил, что на инициативу поступило положительное заключение Верховного Суда РФ.
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