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Суд вынес приговор жителю Омска, который разделся перед зданием УФСБ
Суд вынес приговор жителю Омска, который разделся перед зданием УФСБ - РИА Новости, 30.01.2024
Суд вынес приговор жителю Омска, который разделся перед зданием УФСБ
Суд назначил обязательные работы 37-летнему жителю Омска, который полностью разделся перед зданием УФСБ России по Омской области, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:02
2024-01-30T08:02
2024-01-30T08:02
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омская область
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ОМСК, 30 янв - РИА Новости. Суд назначил обязательные работы 37-летнему жителю Омска, который полностью разделся перед зданием УФСБ России по Омской области, рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Омска. Инцидент произошел ночью 9 сентября 2023 года. "Судом установлено, что подсудимый, осознавая, что в данном здании осуществляют свою профессиональную деятельность сотрудники УФСБ России по Омской области, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, снял с себя всю одежду стал демонстрировать обнаженное тело, встав перед зданием", - сообщили в пресс-службе суда. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы". Омича приговорили к 240 часам обязательных работ.
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происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
Суд вынес приговор жителю Омска, который разделся перед зданием УФСБ
Суд назначил обязательные работы жителю Омска, раздевшемуся перед зданием УФСБ
ОМСК, 30 янв - РИА Новости. Суд назначил обязательные работы 37-летнему жителю Омска, который полностью разделся перед зданием УФСБ России по Омской области, рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Омска.
Инцидент произошел ночью 9 сентября 2023 года.
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"Судом установлено, что подсудимый, осознавая, что в данном здании осуществляют свою профессиональную деятельность сотрудники УФСБ России по Омской области, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, снял с себя всю одежду стал демонстрировать обнаженное тело, встав перед зданием", - сообщили в пресс-службе суда.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы". Омича приговорили к 240 часам обязательных работ.
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