https://ria.ru/20240130/prigovor-1924271894.html

Суд вынес приговор жителю Омска, который разделся перед зданием УФСБ

Суд вынес приговор жителю Омска, который разделся перед зданием УФСБ - РИА Новости, 30.01.2024

Суд вынес приговор жителю Омска, который разделся перед зданием УФСБ

Суд назначил обязательные работы 37-летнему жителю Омска, который полностью разделся перед зданием УФСБ России по Омской области, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T08:02

2024-01-30T08:02

2024-01-30T08:02

происшествия

омск

россия

омская область

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ОМСК, 30 янв - РИА Новости. Суд назначил обязательные работы 37-летнему жителю Омска, который полностью разделся перед зданием УФСБ России по Омской области, рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Омска. Инцидент произошел ночью 9 сентября 2023 года. "Судом установлено, что подсудимый, осознавая, что в данном здании осуществляют свою профессиональную деятельность сотрудники УФСБ России по Омской области, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, снял с себя всю одежду стал демонстрировать обнаженное тело, встав перед зданием", - сообщили в пресс-службе суда. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы". Омича приговорили к 240 часам обязательных работ.

https://ria.ru/20230531/ufsb-1875331239.html

https://ria.ru/20231213/srok-1915580724.html

омск

россия

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск, россия, омская область