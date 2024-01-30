Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему США могут прекратить помощь Украине - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/pomosch-1924402150.html
Эксперт рассказал, почему США могут прекратить помощь Украине
Эксперт рассказал, почему США могут прекратить помощь Украине - РИА Новости, 30.01.2024
Эксперт рассказал, почему США могут прекратить помощь Украине
США могут свернуть оказание помощи Украине, чтобы сконцентрироваться на сохранении своего присутствия на Ближнем Востоке, в особенности после атак на... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:33
2024-01-30T16:33
в мире
сша
украина
ближний восток
джо байден
хамас
хезболла
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149928/73/1499287357_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_a4a478707121bd330889da98eeceabcb.jpg
АЛЖИР, 30 янв - РИА Новости. США могут свернуть оказание помощи Украине, чтобы сконцентрироваться на сохранении своего присутствия на Ближнем Востоке, в особенности после атак на расположенные там американские военные базы, заявил РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Гардайи в Алжире Самир Хаким. "США вполне могут прекратить оказание поддержки Украине из-за стремления Вашингтона сконцентрироваться на сохранении своего присутствия на Ближнем Востоке, в особенности после атак на расположенные там американские военные базы, а также в свете полной поддержки Израиля администрацией президента Джо Байдена", - сказал Хаким. По его словам, США в значительной степени сконцентрируются на ближневосточном направлении, чтобы противостоять всем противникам политики Вашингтона и западных стран в регионе, включая Сирию, движение "Хезболлах" в Ливане, ХАМАС в Палестине и движение "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. "Это отразится на поддержке, которую США оказывают Киеву", - добавил эксперт. При этом, отметил он, "значительная часть дипломатический, политической и силовой элит США выступает против курса и политики Байдена в ближневосточном регионе". Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
https://ria.ru/20240130/blinken-1924253670.html
https://ria.ru/20240130/ekonomika-1924396272.html
сша
украина
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149928/73/1499287357_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7b29b4b2721f7ef7f07ddf16d5b05763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, ближний восток, джо байден, хамас, хезболла, ансар алла
В мире, США, Украина, Ближний Восток, Джо Байден, ХАМАС, Хезболла, Ансар Алла
Эксперт рассказал, почему США могут прекратить помощь Украине

Эксперт: США могут свернуть помощь Украине, чтобы устремиться на Ближний Восток

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 30 янв - РИА Новости. США могут свернуть оказание помощи Украине, чтобы сконцентрироваться на сохранении своего присутствия на Ближнем Востоке, в особенности после атак на расположенные там американские военные базы, заявил РИА Новости профессор политологии и международных отношений Университета Гардайи в Алжире Самир Хаким.
«
"США вполне могут прекратить оказание поддержки Украине из-за стремления Вашингтона сконцентрироваться на сохранении своего присутствия на Ближнем Востоке, в особенности после атак на расположенные там американские военные базы, а также в свете полной поддержки Израиля администрацией президента Джо Байдена", - сказал Хаким.
Производство 155-мм артиллерийских снарядов на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Блинкен: отсутствие помощи Украине уже повлияло на ситуацию на поле боя
Вчера, 00:38
По его словам, США в значительной степени сконцентрируются на ближневосточном направлении, чтобы противостоять всем противникам политики Вашингтона и западных стран в регионе, включая Сирию, движение "Хезболлах" в Ливане, ХАМАС в Палестине и движение "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. "Это отразится на поддержке, которую США оказывают Киеву", - добавил эксперт.
При этом, отметил он, "значительная часть дипломатический, политической и силовой элит США выступает против курса и политики Байдена в ближневосточном регионе".
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
МВФ: отсутствие внешнего финансирования Украины навредит ее экономике
Вчера, 16:14
 
В миреСШАУкраинаБлижний ВостокДжо БайденХАМАСХезболлаАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала