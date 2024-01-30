https://ria.ru/20240130/podzhog-1924356058.html

В Чебоксарах уволили учительницу, устроившую поджог школы

В Чебоксарах уволили учительницу, устроившую поджог школы - РИА Новости, 30.01.2024

В Чебоксарах уволили учительницу, устроившую поджог школы

Учительницу начальных классов, которая подожгла школу в Чебоксарах по наущению телефонных мошенников, уволили с работы, сообщает управление образования... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:01

2024-01-30T14:01

2024-01-30T14:01

специальная военная операция на украине

чебоксары

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вооруженные силы украины

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Учительницу начальных классов, которая подожгла школу в Чебоксарах по наущению телефонных мошенников, уволили с работы, сообщает управление образования городской администрации. "Сегодня, 30 января, с учителем начальных классов школы №10 г. Чебоксары Смирновой Г., пытавшейся совершить поджог, в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, администрацией школы трудовой договор расторгнут. Вчера учитель была отстранена от работы", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что учительница начальных классов по указаниям звонивших ей людей записала видеообращение в поддержку ВСУ и вечером в воскресенье подожгла школу в Чебоксарах. Огонь оперативно потушили, никто не пострадал. Женщина задержана, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

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чебоксары, россия, вооруженные силы украины