Рейтинг@Mail.ru
Брянский суд вынес приговор поджигателю релейного шкафа РЖД - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/podzhigatel-1924465753.html
Брянский суд вынес приговор поджигателю релейного шкафа РЖД
Брянский суд вынес приговор поджигателю релейного шкафа РЖД - РИА Новости, 30.01.2024
Брянский суд вынес приговор поджигателю релейного шкафа РЖД
Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии Дмитрия Прохоренко, обвиняемого в госизмене и поджоге релейного шкафа РЖД, сообщили в объединенной... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:06
2024-01-30T22:06
происшествия
россия
брянская область
брянский областной суд
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии Дмитрия Прохоренко, обвиняемого в госизмене и поджоге релейного шкафа РЖД, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "Тридцатого января в Брянском областном суде вынесен приговор Дмитрию Прохоренко, признанному виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и поджоге, направленном на разрушение или повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации (ч. 1 ст. 281 УК РФ)", – говорится в сообщении. Отмечается, что Прохоренко передал украинским наемникам известную ему по долгу службы информацию о деятельности воинского подразделения. Впоследствии он по собственной инициативе и по заданию украинской стороны периодически передавал собранные им сведения о местоположении и деятельности подразделений Вооруженных Сил РФ на территории Брянской области. "Также Прохоренко, действуя по заданию противника и руководствуясь переданными ему инструкциями, поджег релейный шкаф, принадлежащий филиалу ОАО "РЖД", в результате чего движение железнодорожных составов было временно ограничено", – уточняется в сообщении. По данным суда, фигурант признал вину, добровольно возместил РЖД имущественный вред, сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном. "По совокупности преступлений приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет 6 месяцев в тюрьме, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – добавили в суде. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240130/chasy-1924456899.html
https://ria.ru/20240130/podzhog-1924410173.html
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, брянская область, брянский областной суд, ржд
Происшествия, Россия, Брянская область, Брянский областной суд, РЖД
Брянский суд вынес приговор поджигателю релейного шкафа РЖД

Брянский суд отправил поджигателя релейного шкафа РЖД в колонию на 13 лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии Дмитрия Прохоренко, обвиняемого в госизмене и поджоге релейного шкафа РЖД, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
«
"Тридцатого января в Брянском областном суде вынесен приговор Дмитрию Прохоренко, признанному виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и поджоге, направленном на разрушение или повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации (ч. 1 ст. 281 УК РФ)", – говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Калининградцу вынесли приговор за кражу часов стоимостью 14 282 268 рублей
Вчера, 20:46
Отмечается, что Прохоренко передал украинским наемникам известную ему по долгу службы информацию о деятельности воинского подразделения. Впоследствии он по собственной инициативе и по заданию украинской стороны периодически передавал собранные им сведения о местоположении и деятельности подразделений Вооруженных Сил РФ на территории Брянской области.
«
"Также Прохоренко, действуя по заданию противника и руководствуясь переданными ему инструкциями, поджег релейный шкаф, принадлежащий филиалу ОАО "РЖД", в результате чего движение железнодорожных составов было временно ограничено", – уточняется в сообщении.
По данным суда, фигурант признал вину, добровольно возместил РЖД имущественный вред, сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном.
«
"По совокупности преступлений приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет 6 месяцев в тюрьме, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – добавили в суде.
Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В Чебоксарах арестовали учительницу, устроившую поджог школы
Вчера, 17:08
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьБрянский областной судРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала