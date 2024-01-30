https://ria.ru/20240130/podzhigatel-1924465753.html

Брянский суд вынес приговор поджигателю релейного шкафа РЖД

Брянский суд вынес приговор поджигателю релейного шкафа РЖД - РИА Новости, 30.01.2024

Брянский суд вынес приговор поджигателю релейного шкафа РЖД

Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии Дмитрия Прохоренко, обвиняемого в госизмене и поджоге релейного шкафа РЖД, сообщили в объединенной... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T22:06

2024-01-30T22:06

2024-01-30T22:06

происшествия

россия

брянская область

брянский областной суд

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии Дмитрия Прохоренко, обвиняемого в госизмене и поджоге релейного шкафа РЖД, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "Тридцатого января в Брянском областном суде вынесен приговор Дмитрию Прохоренко, признанному виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и поджоге, направленном на разрушение или повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации (ч. 1 ст. 281 УК РФ)", – говорится в сообщении. Отмечается, что Прохоренко передал украинским наемникам известную ему по долгу службы информацию о деятельности воинского подразделения. Впоследствии он по собственной инициативе и по заданию украинской стороны периодически передавал собранные им сведения о местоположении и деятельности подразделений Вооруженных Сил РФ на территории Брянской области. "Также Прохоренко, действуя по заданию противника и руководствуясь переданными ему инструкциями, поджег релейный шкаф, принадлежащий филиалу ОАО "РЖД", в результате чего движение железнодорожных составов было временно ограничено", – уточняется в сообщении. По данным суда, фигурант признал вину, добровольно возместил РЖД имущественный вред, сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном. "По совокупности преступлений приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет 6 месяцев в тюрьме, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – добавили в суде. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240130/chasy-1924456899.html

https://ria.ru/20240130/podzhog-1924410173.html

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, брянская область, брянский областной суд, ржд