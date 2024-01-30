Брянский суд вынес приговор поджигателю релейного шкафа РЖД
Брянский суд отправил поджигателя релейного шкафа РЖД в колонию на 13 лет
Статуя Фемиды . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Брянский областной суд приговорил к 13 годам колонии Дмитрия Прохоренко, обвиняемого в госизмене и поджоге релейного шкафа РЖД, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
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"Тридцатого января в Брянском областном суде вынесен приговор Дмитрию Прохоренко, признанному виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и поджоге, направленном на разрушение или повреждение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации (ч. 1 ст. 281 УК РФ)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Прохоренко передал украинским наемникам известную ему по долгу службы информацию о деятельности воинского подразделения. Впоследствии он по собственной инициативе и по заданию украинской стороны периодически передавал собранные им сведения о местоположении и деятельности подразделений Вооруженных Сил РФ на территории Брянской области.
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"Также Прохоренко, действуя по заданию противника и руководствуясь переданными ему инструкциями, поджег релейный шкаф, принадлежащий филиалу ОАО "РЖД", в результате чего движение железнодорожных составов было временно ограничено", – уточняется в сообщении.
По данным суда, фигурант признал вину, добровольно возместил РЖД имущественный вред, сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном.
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"По совокупности преступлений приговором суда виновному назначено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет 6 месяцев в тюрьме, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – добавили в суде.
Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.