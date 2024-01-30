https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924436704.html

Борцы Подмосковья стали победителями и призерами международных соревнований

Борцы Подмосковья стали победителями и призерами международных соревнований - РИА Новости, 30.01.2024

Борцы Подмосковья стали победителями и призерами международных соревнований

Сборная Московской области завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали 35-х традиционных международных соревнований по вольной борьбе "Кубок... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:47

2024-01-30T18:47

2024-01-30T18:47

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сборная Московской области завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали 35-х традиционных международных соревнований по вольной борьбе "Кубок Ивана Ярыгина", сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. Там отметили, что лидер сборной РФ по вольной борьбе, выступающий за Подмосковье, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев стал победителем турнира в весовой категории до 97 килограмм. В первой схватке он одолел со счетом 8:1 Рамазана Шабанова, затем досрочно одержал победу над Шамаханом Нухаевым. В финальной встрече "Русский танк" выиграл у экс-победителя Ярыгинского турнира Шамиля Мусаева со счетом 5:2. В настоящее время в копилке у капитана сборной России три победы на "Кубке Ярыгина". Еще одно золото для Подмосковья заслужил олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Заур Угуев. На кубке борец выступал уже в четвертый раз и вновь выиграл, в финале взяв верх над Мусой Мехтихановым со счетом 4:1. В весовой категории до 70 килограмм второе место занял действующий чемпион мира среди молодежи Иналбек Шериев. В финале он уступил чемпиону Европы 2020 года Курбану Шираеву с минимальным перевесом в счете – 7:6. В женской борьбе в весовой категории до 76 килограмм на третью ступень пьедестала поднялась многократная чемпионка России, победительница чемпионата Европы, призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Екатерина Букина. В неофициальном командном зачете сборная РФ заняла первое место. За ней расположилась команда Монголии. И замкнула тройку призеров сборная Белоруссии, рассказали в пресс-службе. Юбилейный кубок стал рекордным по количеству стран-участниц соревнований. В этом году в Красноярск приехали спортсмены из 24 стран мира. В турнире традиционно поучаствовали спортсмены из ведущих борцовских стран мира: Ирана, Индии, Китая, Кубы, Турции и Монголии. Впервые там выступали представители Аргентины, Венесуэлы, Сирии и Эквадора. Кроме того, в состав участников вошли сборные Азербайджана, Албании, Армении, Грузии, Румынии, Южной Кореи и других стран. Предыдущий рекорд по географии борцов был установлен в 2005 году, когда в Красноярске выступили представители 21 страны. Соревнования прошли с 24 по 29 января в Красноярске. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240129/podmoskove-1924110052.html

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924327482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), красноярск, россия, спорт