Рейтинг@Mail.ru
Более 9 тысяч поездок совершили пассажиры Подмосковья на двух маршрутах - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:26 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924432865.html
Более 9 тысяч поездок совершили пассажиры Подмосковья на двух маршрутах
Более 9 тысяч поездок совершили пассажиры Подмосковья на двух маршрутах - РИА Новости, 30.01.2024
Более 9 тысяч поездок совершили пассажиры Подмосковья на двух маршрутах
С начала текущего года жители и гости Подмосковья совершили свыше девяти тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах Мострансавто, сообщает РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:26
2024-01-30T18:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
королев
раменский
мострансавто
общественный транспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924434140_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cae89201b13b3df560ed4320afa6dfd2.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. С начала текущего года жители и гости Подмосковья совершили свыше девяти тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах Мострансавто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Компания является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Предприятие обслуживает около 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Каждый день на линию выходят свыше 4,7 тысячи автобусов. В пресс-службе уточнили, что на самом коротком маршруте Мострансавто, который обслуживает МАП № 10 города Королев, — "станция Подлипки — Комитетский лес" — с января пассажиры совершили более семи тысяч поездок. Протяженность маршрута в одну сторону составляет всего 2,5 километра, в обратную — 3,2 километра. На самом протяженном маршруте предприятия — № 327к "Перхурово — метро Котельники" который обслуживает МАП № 4 города Раменское, пассажиры совершили свыше двух тысяч поездок. Длина маршрута составляет порядка 200 километров, а время в пути в среднем — 3 часа 45 минут. Больше всего трансакций — около шести тысяч — пришлось на социальные карты. Пассажиры чаще всего оплачивали проезд банковскими картами — более 2,6 тысячи операций. Карты "Тройка" и "Стрелка" суммарно набрали порядка 900 операций, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924427314.html
московская область (подмосковье)
королев
раменский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924434140_115:11:1238:853_1920x0_80_0_0_1849f67119698fa1a20e26c4e5c0b725.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), королев, раменский, мострансавто, общественный транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Королев, Раменский, Мострансавто, Общественный транспорт

Более 9 тысяч поездок совершили пассажиры Подмосковья на двух маршрутах

© Фото : администрация Сергиево-Посадского городского округаДевушка заходит в автобус
Девушка заходит в автобус - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : администрация Сергиево-Посадского городского округа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. С начала текущего года жители и гости Подмосковья совершили свыше девяти тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах Мострансавто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Компания является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Предприятие обслуживает около 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Каждый день на линию выходят свыше 4,7 тысячи автобусов.
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Количество обращений по эксплуатации лифтов в Подмосковье снизилось на 13%
Вчера, 17:53
В пресс-службе уточнили, что на самом коротком маршруте Мострансавто, который обслуживает МАП № 10 города Королев, — "станция Подлипки — Комитетский лес" — с января пассажиры совершили более семи тысяч поездок. Протяженность маршрута в одну сторону составляет всего 2,5 километра, в обратную — 3,2 километра.
На самом протяженном маршруте предприятия — № 327к "Перхурово — метро Котельники" который обслуживает МАП № 4 города Раменское, пассажиры совершили свыше двух тысяч поездок. Длина маршрута составляет порядка 200 километров, а время в пути в среднем — 3 часа 45 минут.
Больше всего трансакций — около шести тысяч — пришлось на социальные карты. Пассажиры чаще всего оплачивали проезд банковскими картами — более 2,6 тысячи операций. Карты "Тройка" и "Стрелка" суммарно набрали порядка 900 операций, заключили в пресс-службе.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоролевРаменскийМострансавтоОбщественный транспорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала