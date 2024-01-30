https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924432865.html

Более 9 тысяч поездок совершили пассажиры Подмосковья на двух маршрутах

Более 9 тысяч поездок совершили пассажиры Подмосковья на двух маршрутах - РИА Новости, 30.01.2024

Более 9 тысяч поездок совершили пассажиры Подмосковья на двух маршрутах

С начала текущего года жители и гости Подмосковья совершили свыше девяти тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах Мострансавто, сообщает РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:26

2024-01-30T18:26

2024-01-30T18:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

королев

раменский

мострансавто

общественный транспорт

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. С начала текущего года жители и гости Подмосковья совершили свыше девяти тысяч поездок на самом коротком и наиболее протяженном маршрутах Мострансавто, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Компания является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Предприятие обслуживает около 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Каждый день на линию выходят свыше 4,7 тысячи автобусов. В пресс-службе уточнили, что на самом коротком маршруте Мострансавто, который обслуживает МАП № 10 города Королев, — "станция Подлипки — Комитетский лес" — с января пассажиры совершили более семи тысяч поездок. Протяженность маршрута в одну сторону составляет всего 2,5 километра, в обратную — 3,2 километра. На самом протяженном маршруте предприятия — № 327к "Перхурово — метро Котельники" который обслуживает МАП № 4 города Раменское, пассажиры совершили свыше двух тысяч поездок. Длина маршрута составляет порядка 200 километров, а время в пути в среднем — 3 часа 45 минут. Больше всего трансакций — около шести тысяч — пришлось на социальные карты. Пассажиры чаще всего оплачивали проезд банковскими картами — более 2,6 тысячи операций. Карты "Тройка" и "Стрелка" суммарно набрали порядка 900 операций, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240130/podmoskove-1924427314.html

московская область (подмосковье)

королев

раменский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), королев, раменский, мострансавто, общественный транспорт