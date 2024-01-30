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"Лишит мощи". В США пришли в ужас из-за нового плана Запада против России - РИА Новости, 30.01.2024
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08:43 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/plan-1924275590.html
"Лишит мощи". В США пришли в ужас из-за нового плана Запада против России
"Лишит мощи". В США пришли в ужас из-за нового плана Запада против России - РИА Новости, 30.01.2024
"Лишит мощи". В США пришли в ужас из-за нового плана Запада против России
Незаконная передача российских активов Украине приведет к экономическому краху США, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T08:43
2024-01-30T08:43
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Незаконная передача российских активов Украине приведет к экономическому краху США, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.&quot;Когда правительство США незаконно конфискует российские активы на сумму 300 миллиардов долларов и передаст их коррумпированному правительству Украины в Киеве, Саудовская Аравия, Индия, Китай и множество других стран начнут распродавать по сниженным ценами казначейские облигации США, таким образом подрывая глобальную финансовую систему Америки и ее экономику&quot;, — указал эксперт.По его мнению, антироссийский ход Вашингтона в итоге только лишит США их национальной мощи, на создание которой у американцев ушли сотни лет.В середине января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сообщил, что в Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины.Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В конце октября эта компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции активов.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.
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сша, украина, европа, министерство обороны сша, евросоюз, g7, в мире, политика
США, Украина, Европа, Министерство обороны США, Евросоюз, G7, В мире, Политика
"Лишит мощи". В США пришли в ужас из-за нового плана Запада против России

Макгрегор: передача активов России Украине приведет к экономическому краху США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Незаконная передача российских активов Украине приведет к экономическому краху США, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
«

"Когда правительство США незаконно конфискует российские активы на сумму 300 миллиардов долларов и передаст их коррумпированному правительству Украины в Киеве, Саудовская Аравия, Индия, Китай и множество других стран начнут распродавать по сниженным ценами казначейские облигации США, таким образом подрывая глобальную финансовую систему Америки и ее экономику", — указал эксперт.

По его мнению, антироссийский ход Вашингтона в итоге только лишит США их национальной мощи, на создание которой у американцев ушли сотни лет.
В середине января вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем по итогам заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС сообщил, что в Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных активов России в пользу Украины.
Всего страны ЕС и G7 после начала специальной военной операции заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. В конце октября эта компания отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала порядка трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции активов.
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. В Кремле заявляли, что принятие таких решений станет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.
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