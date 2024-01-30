https://ria.ru/20240130/piramida-1924392953.html

В Краснодаре осудили создателей пирамиды с миллиардным ущербом

В Краснодаре осудили создателей пирамиды с миллиардным ущербом - РИА Новости, 30.01.2024

В Краснодаре осудили создателей пирамиды с миллиардным ущербом

Создатели финансовой пирамиды "Джи Эф Ай", обманувшие более тысячи жителей Кубани, Адыгеи и Ростова-на-Дону на сумму свыше миллиарда рублей, получили сроки от... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:01

2024-01-30T16:01

2024-01-30T16:01

происшествия

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Создатели финансовой пирамиды "Джи Эф Ай", обманувшие более тысячи жителей Кубани, Адыгеи и Ростова-на-Дону на сумму свыше миллиарда рублей, получили сроки от условного до семи лет колонии общего режима, но в колонию никто не отправится: из-за затянувшегося процесса наказание они уже отбыли в СИЗО. Как сообщается в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, в 2011 году подсудимые создали "торгово-инвестиционную компанию "Джи Эф Ай" и начали привлекать деньги под 24-40% годовых под строительство крупных объектов, работу с мировыми инвестиционными фондами, сделки на международных валютных биржах. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялись за счет средств новых вкладчиков – классическая схема Понци, или финансовая пирамида. Офисы компании работали в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. От деятельности подсудимых пострадали 1236 человек. Им причинен материальный ущерб на сумму более одного миллиарда рублей. Судебный процесс длился почти шесть лет. За это время судом были изучены 503 тома уголовного дела, в судебном заседании допрошены более 100 свидетелей и более 300 потерпевших по делу, показания остальных были оглашены. У подсудимых сменились 20 адвокатов. "Первомайским районным судом окончено рассмотрение уголовного дела в отношении 10 подсудимых… В зависимости от роли и степени участия каждого из подсудимых в совершении преступления троим из них назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. В срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей (с 2017 года) и домашний арест. Назначенное наказание считается отбытым. Двоим назначено наказание в виде принудительных работ на срок 3,5 и 4 года с удержанием 15% заработка в доход государства. Остальным назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет условно со штрафами в размере 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В качестве компенсации материального вреда с осужденных взыскано более 800 миллионов рублей. Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20240113/piramida-1921123543.html

https://ria.ru/20240130/poterpevshie-1924377190.html

краснодарский край

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, краснодарский край