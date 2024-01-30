https://ria.ru/20240130/perm-1924312754.html

Следователи возбудили дело после избиения подростка из-за куртки под Пермью

Следователи возбудили дело после избиения подростка из-за куртки под Пермью - РИА Новости, 30.01.2024

Следователи возбудили дело после избиения подростка из-за куртки под Пермью

Следователи возбудили дело после избиения подростка у магазина в пермских Березниках, сообщает региональный СК. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:48

2024-01-30T11:48

2024-01-30T11:56

происшествия

березники

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 30 янв - РИА Новости. Следователи возбудили дело после избиения подростка у магазина в пермских Березниках, сообщает региональный СК. Ранее в группе "Подслушано Березники" в соцсети "ВКонтакте" местной жительницей была опубликована информация, что возле торговой точки в Березниках пьяный мужчина избил ее сына из-за того, что подросток не застегнул куртку. Как сообщила женщина, нападавший, выкрикивая оскорбления, сначала ударил мальчика по лицу, отчего тот упал на землю, потом стал его пинать, угрожая отрезать голову. На снимке, размещенном в паблике матерью, у школьника разбит нос и окровавленное лицо. В краевом МВД сообщали, что разбираются в ситуации и устанавливают личность обидчика. "По факту причинения побоев несовершеннолетнему 2007 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240124/izbienie-1923172331.html

березники

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происшествия, березники, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)