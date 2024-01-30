https://ria.ru/20240130/perevody-1924268982.html

Источник: Турция и Россия обсуждают, как избежать проблем с переводами

Источник: Турция и Россия обсуждают, как избежать проблем с переводами - РИА Новости, 30.01.2024

Источник: Турция и Россия обсуждают, как избежать проблем с переводами

Турция и Россия прорабатывают различные варианты, чтобы избежать в дальнейшем проблем с платежными переводами, они коснутся в том числе туристов, сообщил РИА... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:07

2024-01-30T07:07

2024-01-30T07:29

экономика

россия

турция

анкара (провинция)

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 30 янв – РИА Новости. Турция и Россия прорабатывают различные варианты, чтобы избежать в дальнейшем проблем с платежными переводами, они коснутся в том числе туристов, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в государственном банковском секторе страны.Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание сообщало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. В свою очередь, источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций."Ведутся обсуждения на этот счёт. Имевшиеся проблемы стали своего рода сигналом, есть установка от правительственных ведомств найти альтернативные варианты. Работа идёт", - сообщил собеседник агентства.По его словам, обсуждаемые варианты коснутся и российских туристов."Речь об альтернативных платежных системах, когда с мобильных устройств можно будет осуществлять переводы, делать закупки. Там много деталей", - подчеркнул источник.Он добавил, что ряд проблем с платежными переводами из РФ в Турцию всё ещё имеются."Поступают сигналы от экспортеров, в основном это частный сектор. Официальные ведомства оперативно реагируют", - подчеркнул он.В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240123/turtsiya-1922902639.html

https://ria.ru/20240118/banki-1921976227.html

россия

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, турция, анкара (провинция), санкции в отношении россии