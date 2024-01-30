https://ria.ru/20240130/pentagon-1924470291.html

Пентагон: США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине

Пентагон: США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине - РИА Новости, 30.01.2024

Пентагон: США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине

США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине из собственных армейских запасов из-за отсутствия согласованных конгрессом средств, заявил во... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T23:03

2024-01-30T23:03

2024-01-30T23:18

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине из собственных армейских запасов из-за отсутствия согласованных конгрессом средств, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Конечно, никаких новых объявлений в рамках списаний по президентским полномочиям. Мы все еще ожидаем дополнительного финансирования от конгресса", - сообщил он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о том, планирует ли Пентагон новые объявления поставок.Райдер уточнил, что поставки Киеву вооружений, решение о передаче которых было принято ранее, будут продолжены в рамках так называемой "Инициативы по поддержке безопасности Украины" по мере их производства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240130/snaryady-1924461053.html

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сша, пентагон, украина, в мире, россия, патрик райдер, сергей лавров, нато, министерство обороны сша