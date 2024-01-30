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Пентагон: США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине - РИА Новости, 30.01.2024
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23:03 30.01.2024 (обновлено: 23:18 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/pentagon-1924470291.html
Пентагон: США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине
Пентагон: США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине - РИА Новости, 30.01.2024
Пентагон: США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине
США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине из собственных армейских запасов из-за отсутствия согласованных конгрессом средств, заявил во... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:03
2024-01-30T23:18
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине из собственных армейских запасов из-за отсутствия согласованных конгрессом средств, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Конечно, никаких новых объявлений в рамках списаний по президентским полномочиям. Мы все еще ожидаем дополнительного финансирования от конгресса", - сообщил он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о том, планирует ли Пентагон новые объявления поставок.Райдер уточнил, что поставки Киеву вооружений, решение о передаче которых было принято ранее, будут продолжены в рамках так называемой "Инициативы по поддержке безопасности Украины" по мере их производства.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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сша, пентагон, украина, в мире, россия, патрик райдер, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
США, Пентагон, Украина, В мире, Россия, Патрик Райдер, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
Пентагон: США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине

Патрик Райдер: США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. США не собираются объявлять о новых поставках оружия Украине из собственных армейских запасов из-за отсутствия согласованных конгрессом средств, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Конечно, никаких новых объявлений в рамках списаний по президентским полномочиям. Мы все еще ожидаем дополнительного финансирования от конгресса", - сообщил он журналистам на брифинге, отвечая на вопрос о том, планирует ли Пентагон новые объявления поставок.
Райдер уточнил, что поставки Киеву вооружений, решение о передаче которых было принято ранее, будут продолжены в рамках так называемой "Инициативы по поддержке безопасности Украины" по мере их производства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украиныоружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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