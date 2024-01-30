https://ria.ru/20240130/partiya-1924473792.html

Канцлер Австрии считает самую популярную партию республики прокремлевской

Канцлер Австрии считает самую популярную партию республики прокремлевской - РИА Новости, 30.01.2024

Канцлер Австрии считает самую популярную партию республики прокремлевской

Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает самую популярную в республике партию Герберта Кикля (Австрийская партия свободы, АПС) прокремлевской из-за ее отношения к... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T23:58

2024-01-30T23:58

2024-01-30T23:58

в мире

австрия

украина

карл нехаммер

единая россия

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ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает самую популярную в республике партию Герберта Кикля (Австрийская партия свободы, АПС) прокремлевской из-за ее отношения к украинскому конфликту. Ранее сообщалось, что правая оппозиционная партия АПС лидирует, согласно опросам. "Это определенно прокремлевская партия. Она использует только кремлевскую риторику, когда речь идет об описании украинского конфликта. Как партия, она имеет договор о дружбе с партией российского президента ("Единой Россией"). Эти обстоятельства также очень критически оцениваются международным сообществом и США", - сказал Нехаммер в интервью австрийской газете der Standard. АПС ранее неоднократно призывала прекратить финансирование Украины, указав на то, что вливание денег в эту страну лишь подпитывает коррупцию в ней. Кроме того, лидер партии призывал найти политическое решение конфликта, а не на поле боя. Как отмечал ранее телеканал Puls 24 со ссылкой на данные опроса Österreich-Trend, проведенного в октябре 2023 года, более трети опрошенных австрийцев при возможности выбрать канцлера напрямую отдали бы свой голос за Кикля, тогда как действующий канцлер Австрии Нехаммер (Австрийская народная партия, АНП) получил бы лишь 25% голосов своих сограждан. Согласно исследованию, поддержка АПС в октябре была на уровне в 32%, в то время как Народную партию поддерживали лишь 22% австрийцев, СДПА - 21%, "Зеленые" получили 10% одобрения среди опрошенных, а NEOS - 9%. Ближайшие выборы в законодательный орган Австрии запланированы на сентябрь 2024 года. На них будет избран 28-й Национальный совет, нижняя палата парламента республики. Последние парламентские выборы в Австрии состоялись в сентябре 2019 года, они были досрочными - на фоне скандала, из-за которого правящая на тот момент коалиция распалась. Предстоящие выборы покажут, как в дальнейшем будут распределяться места в Национальном совете, какие варианты коалиций будут возможны, сохранит ли Нехаммер пост канцлера за собой, либо на его место придет новый кандидат.

https://ria.ru/20240126/orban-1923579164.html

https://ria.ru/20231002/politika-1899937421.html

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в мире, австрия, украина, карл нехаммер, единая россия