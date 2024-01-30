Рейтинг@Mail.ru
Канцлер Австрии считает самую популярную партию республики прокремлевской - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:58 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/partiya-1924473792.html
Канцлер Австрии считает самую популярную партию республики прокремлевской
Канцлер Австрии считает самую популярную партию республики прокремлевской - РИА Новости, 30.01.2024
Канцлер Австрии считает самую популярную партию республики прокремлевской
Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает самую популярную в республике партию Герберта Кикля (Австрийская партия свободы, АПС) прокремлевской из-за ее отношения к... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:58
2024-01-30T23:58
в мире
австрия
украина
карл нехаммер
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101878/94/1018789418_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_90b7fdd3a7770a624fe3f75ec38062ee.jpg
ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает самую популярную в республике партию Герберта Кикля (Австрийская партия свободы, АПС) прокремлевской из-за ее отношения к украинскому конфликту. Ранее сообщалось, что правая оппозиционная партия АПС лидирует, согласно опросам. "Это определенно прокремлевская партия. Она использует только кремлевскую риторику, когда речь идет об описании украинского конфликта. Как партия, она имеет договор о дружбе с партией российского президента ("Единой Россией"). Эти обстоятельства также очень критически оцениваются международным сообществом и США", - сказал Нехаммер в интервью австрийской газете der Standard. АПС ранее неоднократно призывала прекратить финансирование Украины, указав на то, что вливание денег в эту страну лишь подпитывает коррупцию в ней. Кроме того, лидер партии призывал найти политическое решение конфликта, а не на поле боя. Как отмечал ранее телеканал Puls 24 со ссылкой на данные опроса Österreich-Trend, проведенного в октябре 2023 года, более трети опрошенных австрийцев при возможности выбрать канцлера напрямую отдали бы свой голос за Кикля, тогда как действующий канцлер Австрии Нехаммер (Австрийская народная партия, АНП) получил бы лишь 25% голосов своих сограждан. Согласно исследованию, поддержка АПС в октябре была на уровне в 32%, в то время как Народную партию поддерживали лишь 22% австрийцев, СДПА - 21%, "Зеленые" получили 10% одобрения среди опрошенных, а NEOS - 9%. Ближайшие выборы в законодательный орган Австрии запланированы на сентябрь 2024 года. На них будет избран 28-й Национальный совет, нижняя палата парламента республики. Последние парламентские выборы в Австрии состоялись в сентябре 2019 года, они были досрочными - на фоне скандала, из-за которого правящая на тот момент коалиция распалась. Предстоящие выборы покажут, как в дальнейшем будут распределяться места в Национальном совете, какие варианты коалиций будут возможны, сохранит ли Нехаммер пост канцлера за собой, либо на его место придет новый кандидат.
https://ria.ru/20240126/orban-1923579164.html
https://ria.ru/20231002/politika-1899937421.html
австрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101878/94/1018789418_93:0:1908:1361_1920x0_80_0_0_503c6e014215cb5fa83a10fccf4190c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, украина, карл нехаммер, единая россия
В мире, Австрия, Украина, Карл Нехаммер, Единая Россия
Канцлер Австрии считает самую популярную партию республики прокремлевской

Канцлер Нехаммер считает самую популярную партию Австрии прокремлевской

© Fotolia / jorisvoВенская ратуша. Австрия
Венская ратуша. Австрия - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Fotolia / jorisvo
Венская ратуша. Австрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает самую популярную в республике партию Герберта Кикля (Австрийская партия свободы, АПС) прокремлевской из-за ее отношения к украинскому конфликту.
Ранее сообщалось, что правая оппозиционная партия АПС лидирует, согласно опросам.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Посол США обвинил Орбана в пророссийской внешней политике в ущерб НАТО
26 января, 09:57
«
"Это определенно прокремлевская партия. Она использует только кремлевскую риторику, когда речь идет об описании украинского конфликта. Как партия, она имеет договор о дружбе с партией российского президента ("Единой Россией"). Эти обстоятельства также очень критически оцениваются международным сообществом и США", - сказал Нехаммер в интервью австрийской газете der Standard.
АПС ранее неоднократно призывала прекратить финансирование Украины, указав на то, что вливание денег в эту страну лишь подпитывает коррупцию в ней. Кроме того, лидер партии призывал найти политическое решение конфликта, а не на поле боя.
Как отмечал ранее телеканал Puls 24 со ссылкой на данные опроса Österreich-Trend, проведенного в октябре 2023 года, более трети опрошенных австрийцев при возможности выбрать канцлера напрямую отдали бы свой голос за Кикля, тогда как действующий канцлер Австрии Нехаммер (Австрийская народная партия, АНП) получил бы лишь 25% голосов своих сограждан.
Согласно исследованию, поддержка АПС в октябре была на уровне в 32%, в то время как Народную партию поддерживали лишь 22% австрийцев, СДПА - 21%, "Зеленые" получили 10% одобрения среди опрошенных, а NEOS - 9%.
Ближайшие выборы в законодательный орган Австрии запланированы на сентябрь 2024 года. На них будет избран 28-й Национальный совет, нижняя палата парламента республики. Последние парламентские выборы в Австрии состоялись в сентябре 2019 года, они были досрочными - на фоне скандала, из-за которого правящая на тот момент коалиция распалась.
Предстоящие выборы покажут, как в дальнейшем будут распределяться места в Национальном совете, какие варианты коалиций будут возможны, сохранит ли Нехаммер пост канцлера за собой, либо на его место придет новый кандидат.
Вид на Главную площадь в Братиславе - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Песков прокомментировал заявления о "пророссийском" словацком политике Фицо
2 октября 2023, 13:35
 
В миреАвстрияУкраинаКарл НехаммерЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала