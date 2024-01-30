СМИ сообщили о панике в Киеве из-за "увольнения" Залужного
The Spectator: европейских дипломатов напугали сообщения об увольнении Залужного
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Киеве началась паника из-за сообщений о предполагаемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
«
"Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении прислал мне сообщение, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках. Сегодня утром ему сообщили, что администрация президента "похоже, пришла в себя", — говорится в материале.
Галеотти отметил, что подобные слухи лишь подчеркивают существование раскола между верхушкой киевского правительства и украинской армией, а само это напряжение не сулит для Украины ничего хорошего, поскольку оно по-настоящему дестабилизирует политическую обстановку в стране.
«
"О чем они только думали?" — процитировал политолог европейского чиновника.
Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров это опроверг. По данным украинских СМИ, Зеленский просил Залужного покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны.
В последнее время украинские и западные СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны Зеленского, который фактически призвал военачальника "не лезть в политику".
Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.