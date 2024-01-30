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СМИ сообщили о панике в Киеве из-за "увольнения" Залужного - РИА Новости, 30.01.2024
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13:15 30.01.2024 (обновлено: 14:32 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/panika-1924340059.html
СМИ сообщили о панике в Киеве из-за "увольнения" Залужного
СМИ сообщили о панике в Киеве из-за "увольнения" Залужного - РИА Новости, 30.01.2024
СМИ сообщили о панике в Киеве из-за "увольнения" Залужного
В Киеве началась паника из-за сообщений о предполагаемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:15
2024-01-30T14:32
украина
киев
валерий залужный
владимир зеленский
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Киеве началась паника из-за сообщений о предполагаемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.&quot;Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении прислал мне сообщение, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках. Сегодня утром ему сообщили, что администрация президента &quot;похоже, пришла в себя&quot;, — говорится в материале.Галеотти отметил, что подобные слухи лишь подчеркивают существование раскола между верхушкой киевского правительства и украинской армией, а само это напряжение не сулит для Украины ничего хорошего, поскольку оно по-настоящему дестабилизирует политическую обстановку в стране.&quot;О чем они только думали?&quot; — процитировал политолог европейского чиновника.Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров это опроверг. По данным украинских СМИ, Зеленский просил Залужного покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны.В последнее время украинские и западные СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны Зеленского, который фактически призвал военачальника "не лезть в политику".Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире, политика
Украина, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире, Политика
СМИ сообщили о панике в Киеве из-за "увольнения" Залужного

The Spectator: европейских дипломатов напугали сообщения об увольнении Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Кадр видео
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Киеве началась паника из-за сообщений о предполагаемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
«

"Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении прислал мне сообщение, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках. Сегодня утром ему сообщили, что администрация президента "похоже, пришла в себя", — говорится в материале.

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Галеотти отметил, что подобные слухи лишь подчеркивают существование раскола между верхушкой киевского правительства и украинской армией, а само это напряжение не сулит для Украины ничего хорошего, поскольку оно по-настоящему дестабилизирует политическую обстановку в стране.
«

"О чем они только думали?" — процитировал политолог европейского чиновника.

Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров это опроверг. По данным украинских СМИ, Зеленский просил Залужного покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны.
В последнее время украинские и западные СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны Зеленского, который фактически призвал военачальника "не лезть в политику".
Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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УкраинаКиевВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В миреПолитика
 
 
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