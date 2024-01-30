https://ria.ru/20240130/panika-1924340059.html

СМИ сообщили о панике в Киеве из-за "увольнения" Залужного

СМИ сообщили о панике в Киеве из-за "увольнения" Залужного - РИА Новости, 30.01.2024

СМИ сообщили о панике в Киеве из-за "увольнения" Залужного

В Киеве началась паника из-за сообщений о предполагаемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:15

2024-01-30T13:15

2024-01-30T14:32

украина

киев

валерий залужный

владимир зеленский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

в мире

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В Киеве началась паника из-за сообщений о предполагаемой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника."Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении прислал мне сообщение, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках. Сегодня утром ему сообщили, что администрация президента "похоже, пришла в себя", — говорится в материале.Галеотти отметил, что подобные слухи лишь подчеркивают существование раскола между верхушкой киевского правительства и украинской армией, а само это напряжение не сулит для Украины ничего хорошего, поскольку оно по-настоящему дестабилизирует политическую обстановку в стране."О чем они только думали?" — процитировал политолог европейского чиновника.Накануне депутат Рады Алексей Гончаренко* со ссылкой на источники заявил, что Залужного отправили в отставку. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров это опроверг. По данным украинских СМИ, Зеленский просил Залужного покинуть пост по своей воле, но тот оказался. Для снятия главкома с должности указом президента нужно представление министра обороны.В последнее время украинские и западные СМИ писали о серьезных разногласиях между президентом Украины и главнокомандующим ВСУ. Об обострении конфликта заговорили после откровенного интервью Залужного журналу The Economist, в котором тот признал, что контрнаступление зашло в тупик. Это вызвало резкую критику со стороны Зеленского, который фактически призвал военачальника "не лезть в политику".Кроме того, еще в прошлом году местные издания писали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности и поставить его во главе Министерства обороны, поскольку видит в нем соперника на президентских выборах.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240130/bazy-1924280212.html

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украина, киев, валерий залужный, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире, политика