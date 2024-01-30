В Петербурге осудили осквернение памятника детям блокадного Ленинграда
В Петербурге осудили осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване
CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan (cropped) / Детям блокадного ЛенинградаПамятник детям блокадного Ленинграда в Ереване
CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan (cropped) / Детям блокадного Ленинграда
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. В Санкт-Петербурге возмущены и решительно осуждают осквернение в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда и надеются, что этот безнравственный и провокационный поступок получит соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов и виновные понесут наказание, сообщил городской комитет по внешним связям.
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"Правительство и жители Санкт‑Петербурга глубоко возмущены и решительно осуждают акт вандализма у памятника Детям блокадного Ленинграда в Ереване", - говорится в сообщении.
При этом в комитете отмечают, что речь идет о беспрецедентном случае для Армении, население которой оказывало ожесточенное сопротивление немецко-фашистским захватчикам в годы Второй мировой войны на полях сражений и на подступах к Ленинграду. В числе героических защитников осажденного Ленинграда были тысячи армян. Подвиг армян-защитников блокадного города увековечен памятной плитой на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт‑Петербурге.
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"Глубоко убеждены, что граждане Армении исключительно бережно относятся к памяти советских солдат, освободивших Европу от "коричневой чумы", как и мы, петербуржцы, безмерно благодарны и свято чтим помощь армянского народа, оказанную блокадному городу и его жителям в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Ереванский монумент был открыт в апреле 2015 года и является совместным проектом правительства Санкт‑Петербурга и мэрии Еревана в знак памяти и уважения народу Армении, принявшему на своей земле жителей, эвакуированных из блокадного города.
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"Наши сердца наполнены безмерной благодарностью к тем, кто подарил юным ленинградцам материнскую любовь и отеческую заботу", - отмечают в комитете.
Там сожалеют, что в настоящее время не все понимают историческую значимость победы советского народа над фашизмом.
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"Правительство Санкт‑Петербурга выражает искреннюю надежду, что данное безнравственное и глубоко провокационное деяние получит соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов дружественной Армении, а все виновные понесут справедливое наказание", - сообщает комитет.
Ранее посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.
Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".
Следственный комитет Армении сообщил, что возбудил дело по статье "хулиганство" после осквернения в Ереване памятника, посвященного детям блокадного Ленинграда.