https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924469162.html

В Петербурге осудили осквернение памятника детям блокадного Ленинграда

В Петербурге осудили осквернение памятника детям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 30.01.2024

В Петербурге осудили осквернение памятника детям блокадного Ленинграда

В Санкт-Петербурге возмущены и решительно осуждают осквернение в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда и надеются, что этот безнравственный и... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T22:44

2024-01-30T22:44

2024-01-30T22:44

в мире

ленинград

армения

ереван

сергей копыркин

мария захарова

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924291485_0:907:2048:2059_1920x0_80_0_0_9d55e9e42bf28f06dd476907408c8a5c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. В Санкт-Петербурге возмущены и решительно осуждают осквернение в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда и надеются, что этот безнравственный и провокационный поступок получит соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов и виновные понесут наказание, сообщил городской комитет по внешним связям. "Правительство и жители Санкт‑Петербурга глубоко возмущены и решительно осуждают акт вандализма у памятника Детям блокадного Ленинграда в Ереване", - говорится в сообщении. При этом в комитете отмечают, что речь идет о беспрецедентном случае для Армении, население которой оказывало ожесточенное сопротивление немецко-фашистским захватчикам в годы Второй мировой войны на полях сражений и на подступах к Ленинграду. В числе героических защитников осажденного Ленинграда были тысячи армян. Подвиг армян-защитников блокадного города увековечен памятной плитой на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт‑Петербурге. "Глубоко убеждены, что граждане Армении исключительно бережно относятся к памяти советских солдат, освободивших Европу от "коричневой чумы", как и мы, петербуржцы, безмерно благодарны и свято чтим помощь армянского народа, оказанную блокадному городу и его жителям в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Ереванский монумент был открыт в апреле 2015 года и является совместным проектом правительства Санкт‑Петербурга и мэрии Еревана в знак памяти и уважения народу Армении, принявшему на своей земле жителей, эвакуированных из блокадного города. "Наши сердца наполнены безмерной благодарностью к тем, кто подарил юным ленинградцам материнскую любовь и отеческую заботу", - отмечают в комитете. Там сожалеют, что в настоящее время не все понимают историческую значимость победы советского народа над фашизмом. "Правительство Санкт‑Петербурга выражает искреннюю надежду, что данное безнравственное и глубоко провокационное деяние получит соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов дружественной Армении, а все виновные понесут справедливое наказание", - сообщает комитет. Ранее посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников. Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Следственный комитет Армении сообщил, что возбудил дело по статье "хулиганство" после осквернения в Ереване памятника, посвященного детям блокадного Ленинграда.

https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924374855.html

https://ria.ru/20240130/leningrad-1924160711.html

https://ria.ru/20240129/moneta-1924215749.html

ленинград

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ленинград, армения, ереван, сергей копыркин, мария захарова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон, блокада ленинграда (1941-1944)