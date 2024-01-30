https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924444703.html

У памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване снова появились венки

У памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване снова появились венки - РИА Новости, 30.01.2024

У памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване снова появились венки

Венки вновь появились у памятника в Ереване, посвященного детям блокадного Ленинграда, после недавнего осквернения мемориала жители Армении несут к нему цветы,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T19:10

2024-01-30T19:10

2024-01-30T20:16

ленинград

в мире

россия

ереван

сергей копыркин

мария захарова

александр бастрыкин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Венки вновь появились у памятника в Ереване, посвященного детям блокадного Ленинграда, после недавнего осквернения мемориала жители Армении несут к нему цветы, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник у памятника прошла акция, организованная общественными деятелями. "Сегодня мы возложим 872 цветка к памятнику, символизирующие 872 дня блокады.... В битве за Ленинград участвовали 100 тысяч армян и тот, кто осквернил памятник, осквернил и память армянских воинов", - сказала в ходе акции одна из организаторов Изабелла Мурадян. По словам общественного деятеля Тиграна Чобаняна, устроивший вандализм мужчина осквернил в том числе память армянских матерей, приютивших сирот из Ленинграда. "Он осквернил память переживших геноцид армянских матерей, проявивших милосердие", - сказал Чобанян. Он назвал действие вандала предательством. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников. Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда.

https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924436392.html

https://ria.ru/20231122/mid-1911072102.html

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ереван

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Венки у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване Венки вновь появились у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване после недавнего осквернения мемориала, жители Армении несут к памятнику цветы 2024-01-30T19:10 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ленинград, в мире, россия, ереван, сергей копыркин, мария захарова, александр бастрыкин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон, блокада ленинграда (1941-1944)