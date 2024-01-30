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У памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване снова появились венки - РИА Новости, 30.01.2024
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19:10 30.01.2024 (обновлено: 20:16 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924444703.html
У памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване снова появились венки
У памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване снова появились венки - РИА Новости, 30.01.2024
У памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване снова появились венки
Венки вновь появились у памятника в Ереване, посвященного детям блокадного Ленинграда, после недавнего осквернения мемориала жители Армении несут к нему цветы,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:10
2024-01-30T20:16
ленинград
в мире
россия
ереван
сергей копыркин
мария захарова
александр бастрыкин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Венки вновь появились у памятника в Ереване, посвященного детям блокадного Ленинграда, после недавнего осквернения мемориала жители Армении несут к нему цветы, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник у памятника прошла акция, организованная общественными деятелями. "Сегодня мы возложим 872 цветка к памятнику, символизирующие 872 дня блокады.... В битве за Ленинград участвовали 100 тысяч армян и тот, кто осквернил памятник, осквернил и память армянских воинов", - сказала в ходе акции одна из организаторов Изабелла Мурадян. По словам общественного деятеля Тиграна Чобаняна, устроивший вандализм мужчина осквернил в том числе память армянских матерей, приютивших сирот из Ленинграда. "Он осквернил память переживших геноцид армянских матерей, проявивших милосердие", - сказал Чобанян. Он назвал действие вандала предательством. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников. Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда.
https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924436392.html
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353
60
353
60
Венки у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване
Венки вновь появились у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване после недавнего осквернения мемориала, жители Армении несут к памятнику цветы
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ленинград, в мире, россия, ереван, сергей копыркин, мария захарова, александр бастрыкин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон, блокада ленинграда (1941-1944)
Ленинград, В мире, Россия, Ереван, Сергей Копыркин, Мария Захарова, Александр Бастрыкин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ООН, Блокада Ленинграда (1941-1944)
У памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване снова появились венки

Жители Армении несут цветы к памятнику блокадникам Ленинграда после осквернения

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Венки вновь появились у памятника в Ереване, посвященного детям блокадного Ленинграда, после недавнего осквернения мемориала жители Армении несут к нему цветы, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник у памятника прошла акция, организованная общественными деятелями. "Сегодня мы возложим 872 цветка к памятнику, символизирующие 872 дня блокады.... В битве за Ленинград участвовали 100 тысяч армян и тот, кто осквернил памятник, осквернил и память армянских воинов", - сказала в ходе акции одна из организаторов Изабелла Мурадян.
По словам общественного деятеля Тиграна Чобаняна, устроивший вандализм мужчина осквернил в том числе память армянских матерей, приютивших сирот из Ленинграда. "Он осквернил память переживших геноцид армянских матерей, проявивших милосердие", - сказал Чобанян. Он назвал действие вандала предательством.
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.
Осквернение памятника Детям блокадного Ленинграда в Ереване
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Вчера, 18:29
Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда.
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У Армении есть желание переориентировать внешнюю политику, заявила Захарова
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ЛенинградВ миреРоссияЕреванСергей КопыркинМария ЗахароваАлександр БастрыкинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ООНБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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