У памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване снова появились венки
Жители Армении несут цветы к памятнику блокадникам Ленинграда после осквернения
ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Венки вновь появились у памятника в Ереване, посвященного детям блокадного Ленинграда, после недавнего осквернения мемориала жители Армении несут к нему цветы, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник у памятника прошла акция, организованная общественными деятелями. "Сегодня мы возложим 872 цветка к памятнику, символизирующие 872 дня блокады.... В битве за Ленинград участвовали 100 тысяч армян и тот, кто осквернил памятник, осквернил и память армянских воинов", - сказала в ходе акции одна из организаторов Изабелла Мурадян.
По словам общественного деятеля Тиграна Чобаняна, устроивший вандализм мужчина осквернил в том числе память армянских матерей, приютивших сирот из Ленинграда. "Он осквернил память переживших геноцид армянских матерей, проявивших милосердие", - сказал Чобанян. Он назвал действие вандала предательством.
Посол РФ в Армении Сергей Копыркин, представители посольства РФ, Россотрудничества, общественных организаций 26 января возложили венки и цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда были эвакуированы свыше 200 детей. На сегодняшний день в республике проживают шесть блокадников.
Позднее уроженец армянской столицы, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в ходе брифинга, касаясь утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были. Захарова подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента. Устроивший погром у мемориала мужчина заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда.