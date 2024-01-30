https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924436392.html

В Армении возбудили дело после осквернения памятника блокадникам Ленинграда

В Армении возбудили дело после осквернения памятника блокадникам Ленинграда - РИА Новости, 31.01.2024

В Армении возбудили дело после осквернения памятника блокадникам Ленинграда

Следственный комитет Армении завел дело по статье "Хулиганство" после осквернения в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-30T18:29

2024-01-30T18:29

2024-01-31T00:22

армения

ереван

сергей копыркин

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

facebook

tiktok

блокада ленинграда (1941-1944)

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ЕРЕВАН, 30 янв — РИА Новости. Следственный комитет Армении завел дело по статье "Хулиганство" после осквернения в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда, сообщил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян.По его словам, СК получил от МВД информацию о распространенном в соцсетях видео. На нем мужчина совершил "заведомо хулиганские действия" у памятника детям блокадного Ленинграда."В связи с полученным сообщением в следственном отделе ереванского административного района Арабкир инициировано уголовное производство по статье "Хулиганство", — написал пресс-секретарь в соцсети Facebook*.Следователи выясняют обстоятельства инцидента и впоследствии дадут правовую оценку действиям вандала. Личность подозреваемого уже установили. Сейчас принимаются меры, чтобы доставить его в следственный отдел.Русский дом в Ереване 26 января провел церемонию у памятника детям блокадного Ленинграда, посвященную 80-летию снятия блокады. Посол России в Армении Сергей Копыркин, представители Русского дома, ветеранских и общественных организаций, школьники Еревана возложили к монументу венки и цветы.Позднее уроженец Еревана, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, демонстративно опрокинул венки, сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг России. Также он выложил все происходящее с оскорбительными комментариями в TikTok.Посольство России в Ереване назвало действия мужчины циничной провокацией и открытым надругательством над памятью жертв блокады. Там подчеркнули, что автор видео топтал не венки, возложенные к мемориалу к 80-летию полного освобождения Ленинграда, а "ту дань уважения и благодарности к лучшим чертам армянского народа, которую они символизируют".В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, Дорога жизни, по которой в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, полностью ее удалось снять 27 января 1944-го.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231122/mid-1911072102.html

https://ria.ru/20240112/armeniya-1920907106.html

https://ria.ru/20240130/oskvernenie-1924306130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, ереван, сергей копыркин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), facebook, tiktok, блокада ленинграда (1941-1944), россия, ленинград