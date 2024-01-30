Россия призвала Армению наказать осквернившего монумент блокаде Ленинграда
Посольство в Армении возмущено ситуацией с памятником ленинградским детям
CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan (cropped) / Детям блокадного ЛенинградаПамятник детям блокадного Ленинграда в Ереване
CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan (cropped) / Детям блокадного Ленинграда
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 янв — РИА Новости. Посольство России в Ереване призвало власти Армении отреагировать на осквернение памятника детям блокадного Ленинграда, говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
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"Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника детям блокадного Ленинграда. Подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью жертв этой трагедии и героев, отстоявших город", — указано в публикации.
В посольстве подчеркнули, что автор видео топтал не венки, возложенные к мемориалу к 80-летию полного освобождения Ленинграда, а "ту дань уважения и благодарности к лучшим чертам армянского народа, которую они символизируют".
В дипмиссии выразили надежду, что власти Армении дадут правовую оценку этим действиям и привлекут к ответственности их участников.
Дипломаты напомнили, что в многонациональных рядах защитников Ленинграда сражались более 100 тысяч армян.
Русский дом в Ереване 26 января провел церемонию у памятника детям блокадного Ленинграда, посвященную 80-летию снятия блокады. Посол России в Армении Сергей Копыркин, представители Русского дома, ветеранских и общественных организаций, школьники Еревана возложили к монументу венки и цветы.
В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда эвакуировали более 200 детей. Сегодня в республике проживают шесть блокадников.
Позднее уроженец Еревана, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, демонстративно опрокинул венки, сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг России, и выложил все происходящее с оскорбительными комментариями в TikTok.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которой в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, полностью ее удалось снять 27 января 1944-го.