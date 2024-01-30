Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала Армению наказать осквернившего монумент блокаде Ленинграда - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 30.01.2024 (обновлено: 16:45 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924374855.html
Россия призвала Армению наказать осквернившего монумент блокаде Ленинграда
Россия призвала Армению наказать осквернившего монумент блокаде Ленинграда - РИА Новости, 30.01.2024
Россия призвала Армению наказать осквернившего монумент блокаде Ленинграда
Посольство России в Ереване призвало власти Армении отреагировать на осквернение памятника детям блокадного Ленинграда, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:56
2024-01-30T16:45
в мире
армения
россия
ленинград
сергей копыркин
мария захарова
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924291485_0:907:2048:2059_1920x0_80_0_0_9d55e9e42bf28f06dd476907408c8a5c.jpg
ЕРЕВАН, 30 янв — РИА Новости. Посольство России в Ереване призвало власти Армении отреагировать на осквернение памятника детям блокадного Ленинграда, говорится в заявлении на сайте дипмиссии.&quot;Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника детям блокадного Ленинграда. Подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью жертв этой трагедии и героев, отстоявших город&quot;, — указано в публикации.В посольстве подчеркнули, что автор видео топтал не венки, возложенные к мемориалу к 80-летию полного освобождения Ленинграда, а "ту дань уважения и благодарности к лучшим чертам армянского народа, которую они символизируют".В дипмиссии выразили надежду, что власти Армении дадут правовую оценку этим действиям и привлекут к ответственности их участников.Дипломаты напомнили, что в многонациональных рядах защитников Ленинграда сражались более 100 тысяч армян.Русский дом в Ереване 26 января провел церемонию у памятника детям блокадного Ленинграда, посвященную 80-летию снятия блокады. Посол России в Армении Сергей Копыркин, представители Русского дома, ветеранских и общественных организаций, школьники Еревана возложили к монументу венки и цветы.В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда эвакуировали более 200 детей. Сегодня в республике проживают шесть блокадников.Позднее уроженец Еревана, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, демонстративно опрокинул венки, сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг России, и выложил все происходящее с оскорбительными комментариями в TikTok.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которой в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, полностью ее удалось снять 27 января 1944-го.
https://ria.ru/20240130/oskvernenie-1924306130.html
https://ria.ru/20240117/pamyatnik-1921847656.html
армения
россия
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924291485_0:537:2048:2073_1920x0_80_0_0_28b1793db48860d9f1afe9ca7044aa57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ленинград, сергей копыркин, мария захарова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Армения, Россия, Ленинград, Сергей Копыркин, Мария Захарова, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ООН, Блокада Ленинграда (1941-1944)
Россия призвала Армению наказать осквернившего монумент блокаде Ленинграда

Посольство в Армении возмущено ситуацией с памятником ленинградским детям

CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan (cropped) / Детям блокадного ЛенинградаПамятник детям блокадного Ленинграда в Ереване
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan (cropped) / Детям блокадного Ленинграда
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 янв — РИА Новости. Посольство России в Ереване призвало власти Армении отреагировать на осквернение памятника детям блокадного Ленинграда, говорится в заявлении на сайте дипмиссии.
«

"Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника детям блокадного Ленинграда. Подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью жертв этой трагедии и героев, отстоявших город", — указано в публикации.

В посольстве подчеркнули, что автор видео топтал не венки, возложенные к мемориалу к 80-летию полного освобождения Ленинграда, а "ту дань уважения и благодарности к лучшим чертам армянского народа, которую они символизируют".
В дипмиссии выразили надежду, что власти Армении дадут правовую оценку этим действиям и привлекут к ответственности их участников.
Дипломаты напомнили, что в многонациональных рядах защитников Ленинграда сражались более 100 тысяч армян.
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване
Русский дом в Ереване обратился в прокуратуру после осквернения памятника
Вчера, 11:23
Русский дом в Ереване 26 января провел церемонию у памятника детям блокадного Ленинграда, посвященную 80-летию снятия блокады. Посол России в Армении Сергей Копыркин, представители Русского дома, ветеранских и общественных организаций, школьники Еревана возложили к монументу венки и цветы.
В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда эвакуировали более 200 детей. Сегодня в республике проживают шесть блокадников.
Позднее уроженец Еревана, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, демонстративно опрокинул венки, сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг России, и выложил все происходящее с оскорбительными комментариями в TikTok.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которой в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, полностью ее удалось снять 27 января 1944-го.
Памятник советскому солдату-освободителю, известному как Алеша близ города Пловдив в Болгарии - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Болгарии прошла акция защитников памятника "Алеше"
17 января, 13:45
 
В миреАрменияРоссияЛенинградСергей КопыркинМария ЗахароваФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ООНБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала