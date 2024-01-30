https://ria.ru/20240130/pamyatnik-1924374855.html

Россия призвала Армению наказать осквернившего монумент блокаде Ленинграда

Россия призвала Армению наказать осквернившего монумент блокаде Ленинграда - РИА Новости, 30.01.2024

Россия призвала Армению наказать осквернившего монумент блокаде Ленинграда

Посольство России в Ереване призвало власти Армении отреагировать на осквернение памятника детям блокадного Ленинграда, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:56

2024-01-30T14:56

2024-01-30T16:45

в мире

армения

россия

ленинград

сергей копыркин

мария захарова

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

оон

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ЕРЕВАН, 30 янв — РИА Новости. Посольство России в Ереване призвало власти Армении отреагировать на осквернение памятника детям блокадного Ленинграда, говорится в заявлении на сайте дипмиссии."Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника детям блокадного Ленинграда. Подобные действия трудно расценивать иначе как выражение открытого надругательства над памятью жертв этой трагедии и героев, отстоявших город", — указано в публикации.В посольстве подчеркнули, что автор видео топтал не венки, возложенные к мемориалу к 80-летию полного освобождения Ленинграда, а "ту дань уважения и благодарности к лучшим чертам армянского народа, которую они символизируют".В дипмиссии выразили надежду, что власти Армении дадут правовую оценку этим действиям и привлекут к ответственности их участников.Дипломаты напомнили, что в многонациональных рядах защитников Ленинграда сражались более 100 тысяч армян.Русский дом в Ереване 26 января провел церемонию у памятника детям блокадного Ленинграда, посвященную 80-летию снятия блокады. Посол России в Армении Сергей Копыркин, представители Русского дома, ветеранских и общественных организаций, школьники Еревана возложили к монументу венки и цветы.В годы Великой Отечественной войны в Армению из Ленинграда эвакуировали более 200 детей. Сегодня в республике проживают шесть блокадников.Позднее уроженец Еревана, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, демонстративно опрокинул венки, сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг России, и выложил все происходящее с оскорбительными комментариями в TikTok.Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которой в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, полностью ее удалось снять 27 января 1944-го.

https://ria.ru/20240130/oskvernenie-1924306130.html

https://ria.ru/20240117/pamyatnik-1921847656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, россия, ленинград, сергей копыркин, мария захарова, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон, блокада ленинграда (1941-1944)