https://ria.ru/20240130/palestina-1924259415.html

Президент Туниса назвал освобождение Палестины единственным условием мира

Президент Туниса назвал освобождение Палестины единственным условием мира - РИА Новости, 30.01.2024

Президент Туниса назвал освобождение Палестины единственным условием мира

Мир в Палестине будет установлен только после полного ее освобождения и создания суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме, заявил... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T02:24

2024-01-30T02:24

2024-01-30T02:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 30 янв - РИА Новости. Мир в Палестине будет установлен только после полного ее освобождения и создания суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме, заявил президент Туниса Кайс Саид на прошедшем в Риме саммите "Италия-Африка". По словам главы Туниса, несмотря на то что тема конфликта в секторе Газа не была включена в повестку обсуждения на саммите, "ее следует помнить и не упускать из виду". Он отметил, что "Израиль ведет в палестинском анклаве войну на истребление". "Мир не будет установлен до тех пор, пока вся Палестина не будет освобождена и палестинский народ не создаст полностью суверенное государство с Иерусалимом в качестве столицы", - цитирует слова Саида, произнесенные им на саммите, его канцелярия. Канцелярия президента Туниса Кайса Саида после начала новой фазы конфликта в секторе Газа в октябре минувшего года опубликовало заявление, согласно которому арабская республика выражает полную и безоговорочную поддержку палестинскому народу в вооруженном конфликте с Израилем. В заявлении канцелярии говорится, что палестинские территории десятилетиями находятся под сионистской оккупацией. Саммит "Италия-Африка" со слоганом "Мост для общего роста" прошел в Риме в понедельник при участии 57 делегаций от стран и международных организаций. Среди них 15 глав государств, 8 председателей правительств и 11 министров иностранных дел, для которых руководство намерено предложить программу масштабного сотрудничества, прежде всего в энергетической сфере, которая получила имя основателя энергетической компании Eni Энрико Маттеи.

https://ria.ru/20240128/vizit-1923982192.html

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в мире, тунис (страна), палестина, иерусалим, eni , обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году