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Президент Туниса назвал освобождение Палестины единственным условием мира
Президент Туниса назвал освобождение Палестины единственным условием мира - РИА Новости, 30.01.2024
Президент Туниса назвал освобождение Палестины единственным условием мира
Мир в Палестине будет установлен только после полного ее освобождения и создания суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме, заявил... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T02:24
2024-01-30T02:24
2024-01-30T02:24
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 30 янв - РИА Новости. Мир в Палестине будет установлен только после полного ее освобождения и создания суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме, заявил президент Туниса Кайс Саид на прошедшем в Риме саммите "Италия-Африка". По словам главы Туниса, несмотря на то что тема конфликта в секторе Газа не была включена в повестку обсуждения на саммите, "ее следует помнить и не упускать из виду". Он отметил, что "Израиль ведет в палестинском анклаве войну на истребление". "Мир не будет установлен до тех пор, пока вся Палестина не будет освобождена и палестинский народ не создаст полностью суверенное государство с Иерусалимом в качестве столицы", - цитирует слова Саида, произнесенные им на саммите, его канцелярия. Канцелярия президента Туниса Кайса Саида после начала новой фазы конфликта в секторе Газа в октябре минувшего года опубликовало заявление, согласно которому арабская республика выражает полную и безоговорочную поддержку палестинскому народу в вооруженном конфликте с Израилем. В заявлении канцелярии говорится, что палестинские территории десятилетиями находятся под сионистской оккупацией. Саммит "Италия-Африка" со слоганом "Мост для общего роста" прошел в Риме в понедельник при участии 57 делегаций от стран и международных организаций. Среди них 15 глав государств, 8 председателей правительств и 11 министров иностранных дел, для которых руководство намерено предложить программу масштабного сотрудничества, прежде всего в энергетической сфере, которая получила имя основателя энергетической компании Eni Энрико Маттеи.
https://ria.ru/20240128/vizit-1923982192.html
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в мире, тунис (страна), палестина, иерусалим, eni , обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тунис (страна), Палестина, Иерусалим, Eni , Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Туниса назвал освобождение Палестины единственным условием мира
Глава Туниса Саид: мир в Палестине установится лишь после ее освобождения
ТУНИС, 30 янв - РИА Новости. Мир в Палестине будет установлен только после полного ее освобождения и создания суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме, заявил президент Туниса Кайс Саид на прошедшем в Риме саммите "Италия-Африка".
По словам главы Туниса, несмотря на то что тема конфликта в секторе Газа не была включена в повестку обсуждения на саммите, "ее следует помнить и не упускать из виду". Он отметил, что "Израиль ведет в палестинском анклаве войну на истребление".
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"Мир не будет установлен до тех пор, пока вся Палестина не будет освобождена и палестинский народ не создаст полностью суверенное государство с Иерусалимом в качестве столицы", - цитирует слова Саида, произнесенные им на саммите, его канцелярия.
Канцелярия президента Туниса Кайса Саида после начала новой фазы конфликта в секторе Газа в октябре минувшего года опубликовало заявление, согласно которому арабская республика выражает полную и безоговорочную поддержку палестинскому народу в вооруженном конфликте с Израилем
. В заявлении канцелярии говорится, что палестинские территории десятилетиями находятся под сионистской оккупацией.
Саммит "Италия-Африка" со слоганом "Мост для общего роста" прошел в Риме в понедельник при участии 57 делегаций от стран и международных организаций. Среди них 15 глав государств, 8 председателей правительств и 11 министров иностранных дел, для которых руководство намерено предложить программу масштабного сотрудничества, прежде всего в энергетической сфере, которая получила имя основателя энергетической компании Eni
Энрико Маттеи.
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