https://ria.ru/20240130/pakistan-1924297375.html

СМИ: экс-премьера и экс-главу МИД Пакистана осудили на десять лет

СМИ: экс-премьера и экс-главу МИД Пакистана осудили на десять лет - РИА Новости, 30.01.2024

СМИ: экс-премьера и экс-главу МИД Пакистана осудили на десять лет

Экс-премьер Пакистана, основатель партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан и бывший глава МИД и вице-председатель партии Шах Махмуд Куреши приговорены к 10 годам... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T10:40

2024-01-30T10:40

2024-01-30T10:53

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв - РИА Новости. Экс-премьер Пакистана, основатель партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан и бывший глава МИД и вице-председатель партии Шах Махмуд Куреши приговорены к 10 годам лишения свободы каждый по делу о разглашении гостайны, сообщает телеканал Geo."Решение было оглашено устно судьей специального суда Абул Хаснатом Зулкарнаином сегодня в тюрьме Адиала в Равалпинди в присутствии обоих лидеров партии", - информирует телеканал.Впервые обвинения по этому делу были предъявлены Хану и Куреши в конце октября на закрытом судебном заседании, которое прошло в тюрьме "Адиала". В ноябре Верховный суд Пакистана признал проведение суда над экс-премьером и экс-министром на территории тюрьмы незаконным и потребовал открытого процесса с участием общественности. При этом власти Пакистана отказались проводить слушания в зале суда из-за "угроз безопасности", слушания также проводятся в тюрьме "Адиала".Дело о разглашении гостайны касается секретной телеграммы, содержащей информацию, что американские власти, недовольные нейтральной позицией пакистанского премьера в отношении спецоперации РФ на Украине, хотели, чтобы правительство Пакистана сместило Хана с поста, а взамен пообещали установить "более теплые отношения" со страной, пригрозив изоляцией. Телеграмма была направлена в Исламабад послом Пакистана в Вашингтоне в начале прошлого года.Обвинение утверждает, что Хан и его помощники раскрыли содержание этой телеграммы неуполномоченным лицам и "исказили факты для достижения своих скрытых мотивов и личной выгоды". Также было отмечено, что бывший премьер-министр незаконно хранил копию документа. Оба политика не признали себя виновными в преступлении, связанном с предполагаемым неправомерным использованием дипломатической телеграммы в политических целях.

https://ria.ru/20230922/lavrov-1897917367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, пакистан, имран хан, россия, сша