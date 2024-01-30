СМИ: экс-премьера и экс-главу МИД Пакистана осудили на десять лет
Geo: экс-премьер и экс-глава МИД Пакистана получили срок за разглашение гостайны
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв - РИА Новости. Экс-премьер Пакистана, основатель партии "Техрик-и-Инсаф" Имран Хан и бывший глава МИД и вице-председатель партии Шах Махмуд Куреши приговорены к 10 годам лишения свободы каждый по делу о разглашении гостайны, сообщает телеканал Geo.
"Решение было оглашено устно судьей специального суда Абул Хаснатом Зулкарнаином сегодня в тюрьме Адиала в Равалпинди в присутствии обоих лидеров партии", - информирует телеканал.
Впервые обвинения по этому делу были предъявлены Хану и Куреши в конце октября на закрытом судебном заседании, которое прошло в тюрьме "Адиала". В ноябре Верховный суд Пакистана признал проведение суда над экс-премьером и экс-министром на территории тюрьмы незаконным и потребовал открытого процесса с участием общественности. При этом власти Пакистана отказались проводить слушания в зале суда из-за "угроз безопасности", слушания также проводятся в тюрьме "Адиала".
Дело о разглашении гостайны касается секретной телеграммы, содержащей информацию, что американские власти, недовольные нейтральной позицией пакистанского премьера в отношении спецоперации РФ на Украине, хотели, чтобы правительство Пакистана сместило Хана с поста, а взамен пообещали установить "более теплые отношения" со страной, пригрозив изоляцией. Телеграмма была направлена в Исламабад послом Пакистана в Вашингтоне в начале прошлого года.
Обвинение утверждает, что Хан и его помощники раскрыли содержание этой телеграммы неуполномоченным лицам и "исказили факты для достижения своих скрытых мотивов и личной выгоды". Также было отмечено, что бывший премьер-министр незаконно хранил копию документа. Оба политика не признали себя виновными в преступлении, связанном с предполагаемым неправомерным использованием дипломатической телеграммы в политических целях.