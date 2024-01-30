Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов
Ozon сообщил о восстановлении работы, заказы в пунктах выдачи уже можно получать
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON в Москве
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сервисы Ozon вновь полностью функционируют, в том числе можно получать заказы в пунктах выдачи (ПВЗ), на фоне восстановления ситуации с доменной зоной .RU, сообщает компания.
Ранее во вторник маркетплейс сообщал, что наблюдаются сложности с получением заказов в ПВЗ, связанные с массовым сбоем в доменной зоне.
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"Неполадки в Рунете почти устранили: заработали и наши сервисы для покупателей, продавцов, партнеров. Снова можно делать заказы и получать их в пунктах выдачи и курьером, оформлять поставки, работать с личным кабинетом, выдавать заказы и принимать их", - заявили в компании.
Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, следует из данных сервиса Downradar. В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.