https://ria.ru/20240130/ozon-1924463043.html

Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов

Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов - РИА Новости, 30.01.2024

Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов

Сервисы Ozon вновь полностью функционируют, в том числе можно получать заказы в пунктах выдачи (ПВЗ), на фоне восстановления ситуации с доменной зоной .RU,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T21:38

2024-01-30T21:38

2024-01-30T21:46

ozon

россия

общество

технологии

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сервисы Ozon вновь полностью функционируют, в том числе можно получать заказы в пунктах выдачи (ПВЗ), на фоне восстановления ситуации с доменной зоной .RU, сообщает компания.Ранее во вторник маркетплейс сообщал, что наблюдаются сложности с получением заказов в ПВЗ, связанные с массовым сбоем в доменной зоне."Неполадки в Рунете почти устранили: заработали и наши сервисы для покупателей, продавцов, партнеров. Снова можно делать заказы и получать их в пунктах выдачи и курьером, оформлять поставки, работать с личным кабинетом, выдавать заказы и принимать их", - заявили в компании.Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, следует из данных сервиса Downradar. В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

https://ria.ru/20240130/sboy-1924462100.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ozon, россия, общество, технологии