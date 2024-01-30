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Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов - РИА Новости, 30.01.2024
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21:38 30.01.2024 (обновлено: 21:46 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/ozon-1924463043.html
Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов
Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов - РИА Новости, 30.01.2024
Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов
Сервисы Ozon вновь полностью функционируют, в том числе можно получать заказы в пунктах выдачи (ПВЗ), на фоне восстановления ситуации с доменной зоной .RU,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:38
2024-01-30T21:46
ozon
россия
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технологии
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сервисы Ozon вновь полностью функционируют, в том числе можно получать заказы в пунктах выдачи (ПВЗ), на фоне восстановления ситуации с доменной зоной .RU, сообщает компания.Ранее во вторник маркетплейс сообщал, что наблюдаются сложности с получением заказов в ПВЗ, связанные с массовым сбоем в доменной зоне."Неполадки в Рунете почти устранили: заработали и наши сервисы для покупателей, продавцов, партнеров. Снова можно делать заказы и получать их в пунктах выдачи и курьером, оформлять поставки, работать с личным кабинетом, выдавать заказы и принимать их", - заявили в компании.Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, следует из данных сервиса Downradar. В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
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ozon, россия, общество, технологии
Ozon, Россия, Общество, Технологии
Ozon сообщил о восстановлении работы своих сервисов

Ozon сообщил о восстановлении работы, заказы в пунктах выдачи уже можно получать

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON в Москве
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сервисы Ozon вновь полностью функционируют, в том числе можно получать заказы в пунктах выдачи (ПВЗ), на фоне восстановления ситуации с доменной зоной .RU, сообщает компания.
Ранее во вторник маркетплейс сообщал, что наблюдаются сложности с получением заказов в ПВЗ, связанные с массовым сбоем в доменной зоне.
«
"Неполадки в Рунете почти устранили: заработали и наши сервисы для покупателей, продавцов, партнеров. Снова можно делать заказы и получать их в пунктах выдачи и курьером, оформлять поставки, работать с личным кабинетом, выдавать заказы и принимать их", - заявили в компании.
Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, следует из данных сервиса Downradar. В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC.
Мужчина с планшетом в руках - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться
Вчера, 21:31
 
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