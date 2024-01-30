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Вильфанд спрогнозировал приход весенней погоды в Центральную Россию

Вильфанд спрогнозировал приход весенней погоды в Центральную Россию - РИА Новости, 30.01.2024

Вильфанд спрогнозировал приход весенней погоды в Центральную Россию

Оттепель придет в центральную Россию и продлится до пятницы, 1 февраля, температура в Москве поднимется до плюс 3 градусов, что соответствует норме второй... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T03:34

2024-01-30T03:34

2024-01-30T03:34

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общество

роман вильфанд

гидрометцентр

метеоусловия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Оттепель придет в центральную Россию и продлится до пятницы, 1 февраля, температура в Москве поднимется до плюс 3 градусов, что соответствует норме второй половины марта, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Продолжительная оттепель до пятницы включительно", - сказал Вильфанд. Это связано с тем, что теплые воздушные массы из Атлантики сейчас "отсекают" холодные потоки из Северного Ледовитого океана, пояснил метеоролог. "Самый тёплый день в Москве - 1 февраля. Температура будет достигать плюс 3 градусов в Москве, по области даже до плюс 4. Очень высокая температура", - сказал синоптик. По его словам, такая погода будет соответствовать климатической норме третьей декады марта. "В субботу температура ночью будет уже минус 6 – минус 1 градус, а днём - минус 3 - минус 5. На самом деле, очень комфортная погода, температура только приблизится к своей норме", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20240128/pogoda-1923967192.html

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