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На Ладожском озере построят отель за два миллиарда рублей

На Ладожском озере построят отель за два миллиарда рублей - РИА Новости, 30.01.2024

На Ладожском озере построят отель за два миллиарда рублей

Гостиничный комплекс категории "четыре звезды" планируется запустить на Ладожском озере в Карелии до 2030 года, проект оценивается в два миллиарда рублей,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:12

2024-01-30T16:12

2024-01-30T16:12

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Гостиничный комплекс категории "четыре звезды" планируется запустить на Ладожском озере в Карелии до 2030 года, проект оценивается в два миллиарда рублей, говорится в сообщении корпорации "Туризм.РФ". "На Ладожском озере построят гостиничный комплекс стоимостью более двух миллиардов рублей. Совместно с корпорацией "Туризм.РФ" проект реализует "ТК "Ладога". Доля софинансирования корпорации в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" составляет 70 процентов", – говорится в сообщении. "Рекреационно-гостиничный комплекс категории "четыре звезды" появится в Карелии в Лахденпохском районе. Новый рекреационный хаб планируется полностью ввести в эксплуатацию до 2030 года. Он сможет ежегодно принимать до 60 тысяч отдыхающих", – уточнили в корпорации. Для туристов будут предусмотрены 128 номеров, включая модульные дома на 48 номеров, аквакомплекс с открытым и закрытым бассейнами, банный и спа-комплекс. "Рекреационно-гостиничный комплекс на Ладожском озере усилит экологический туризм региона", – уверены в "Туризм.РФ".

https://ria.ru/20240123/puteshestviya-1923010710.html

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новости - туризм, туризм, туристы, ладожское озеро, лахденпохский район, отели