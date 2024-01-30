https://ria.ru/20240130/otel-1924374692.html
На Ладожском озере построят отель за два миллиарда рублей
На Ладожском озере построят отель за два миллиарда рублей - РИА Новости, 30.01.2024
На Ладожском озере построят отель за два миллиарда рублей
Гостиничный комплекс категории "четыре звезды" планируется запустить на Ладожском озере в Карелии до 2030 года, проект оценивается в два миллиарда рублей,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:12
2024-01-30T16:12
2024-01-30T16:12
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ладожское озеро
лахденпохский район
отели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752539796_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0ce3b835528abb36a020c93d17b34cd.jpg
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Гостиничный комплекс категории "четыре звезды" планируется запустить на Ладожском озере в Карелии до 2030 года, проект оценивается в два миллиарда рублей, говорится в сообщении корпорации "Туризм.РФ". "На Ладожском озере построят гостиничный комплекс стоимостью более двух миллиардов рублей. Совместно с корпорацией "Туризм.РФ" проект реализует "ТК "Ладога". Доля софинансирования корпорации в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" составляет 70 процентов", – говорится в сообщении. "Рекреационно-гостиничный комплекс категории "четыре звезды" появится в Карелии в Лахденпохском районе. Новый рекреационный хаб планируется полностью ввести в эксплуатацию до 2030 года. Он сможет ежегодно принимать до 60 тысяч отдыхающих", – уточнили в корпорации. Для туристов будут предусмотрены 128 номеров, включая модульные дома на 48 номеров, аквакомплекс с открытым и закрытым бассейнами, банный и спа-комплекс. "Рекреационно-гостиничный комплекс на Ладожском озере усилит экологический туризм региона", – уверены в "Туризм.РФ".
https://ria.ru/20240123/puteshestviya-1923010710.html
ладожское озеро
лахденпохский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752539796_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a78bb441196b7b00c3f42cd5acbd179.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, ладожское озеро, лахденпохский район, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ладожское озеро, Лахденпохский район, Отели
На Ладожском озере построят отель за два миллиарда рублей
На Ладожском озере до 2030 года построят гостиницу за два миллиарда рублей
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Гостиничный комплекс категории "четыре звезды" планируется запустить на Ладожском озере в Карелии до 2030 года, проект оценивается в два миллиарда рублей, говорится в сообщении корпорации "Туризм.РФ".
"На Ладожском озере построят гостиничный комплекс стоимостью более двух миллиардов рублей. Совместно с корпорацией "Туризм.РФ" проект реализует "ТК "Ладога". Доля софинансирования корпорации в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" составляет 70 процентов", – говорится в сообщении.
"Рекреационно-гостиничный комплекс категории "четыре звезды" появится в Карелии в Лахденпохском районе
. Новый рекреационный хаб планируется полностью ввести в эксплуатацию до 2030 года. Он сможет ежегодно принимать до 60 тысяч отдыхающих", – уточнили в корпорации.
Для туристов будут предусмотрены 128 номеров, включая модульные дома на 48 номеров, аквакомплекс с открытым и закрытым бассейнами, банный и спа-комплекс.
"Рекреационно-гостиничный комплекс на Ладожском озере усилит экологический туризм региона", – уверены в "Туризм.РФ".
В России планируют построить два новых горнолыжных курорта