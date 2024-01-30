https://ria.ru/20240130/otchetnost-1924259561.html

СМИ: обнародовавшему налоговую отчетность Трампа дали пять лет тюрьмы

СМИ: обнародовавшему налоговую отчетность Трампа дали пять лет тюрьмы - РИА Новости, 30.01.2024

СМИ: обнародовавшему налоговую отчетность Трампа дали пять лет тюрьмы

Экс-сотрудник налоговой службы США (IRS), ответственный за передачу в СМИ налоговой отчетности бывшего президента США Дональда Трампа в 2020 году, приговорен к... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T02:32

2024-01-30T02:32

2024-01-30T02:32

сша

в мире

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Экс-сотрудник налоговой службы США (IRS), ответственный за передачу в СМИ налоговой отчетности бывшего президента США Дональда Трампа в 2020 году, приговорен к пяти годам тюремного заключения, сообщила газета Wall Street Journal. "Бывший работник IRS в понедельник был приговорен к пяти годам тюремного заключения за утечку налоговой отчетности тогдашнего президента Дональда Трампа и тысяч состоятельных американцев", - пишет издание. По данным Wall Street Journal, подсудимый Чарльз Литтлджон признал вину в передаче налоговых документов газете New York Times и НКО ProPublica. По его словам, он действовал, отдавая себе отчет, что, скорее всего, окажется в суде. Как сообщила окружной судья Ана Рейес, чьи слова приводит издание, Литтлджон систематически нарушал закон в течение двух-трех лет, пока работал в налоговой службе, а самое удивительное, по ее словам, что и устроился он на работу с целью получить доступ к документам Трампа. В сентябре 2020 года газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждала, что бывший тогда у власти Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. Издание указало, что получило информацию о налогах Дональда Трампа более за чем 20 лет, включая "сотни" компаний, которые составляют его "бизнес-империю". Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.

https://ria.ru/20240118/delo-1922225662.html

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сша, в мире, дональд трамп