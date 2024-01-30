Времени в обрез. В ФРГ заметили тревожную деталь во внешнем виде Зеленского
Focus: вид Зеленского на интервью ARD говорит о его отчаянии из-за провалов ВСУ
© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский во время интервью немецкому телеканалу ARD. Кадр видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью немецкому телеканалу ARD. Кадр видео
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского во время интервью немецкому медиахолдингу ARD свидетельствует о его отчаянии из-за тяжелой ситуации на фронте, пишет обозреватель издания Focus Габор Штейнгарт.
"Вид Владимира Зеленского соответствовал общему положению дел — он выглядел подавленным, когда <…> появился на ток-шоу ARD Карен Миосги. Это был уже не уверенный в себе лидер военного времени — но человек, который лишь хочет произвести впечатление, будто он готов сражаться", — отметил он.
Штейнгарт подчеркнул, что у главы киевского режима есть все основания для паники: военная и финансовая поддержка со стороны Запада уменьшается, а европейская оборонная промышленность не в состоянии обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов, из-за чего ВСУ приходится сокращать число операций. По этой причине, добавил он, Зеленский должен начать процесс переговоров, пока не стало слишком поздно.
"Времени остается в обрез — особенно для Зеленского. <…> Зеленский, даже если оставить в стороне очевидную усталость украинского народа от конфликта, имеет весомые причины первым сесть за пока что еще свободный стол переговоров", — подытожил колумнист.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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