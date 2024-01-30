https://ria.ru/20240130/otchayanie-1924303673.html

Времени в обрез. В ФРГ заметили тревожную деталь во внешнем виде Зеленского

Времени в обрез. В ФРГ заметили тревожную деталь во внешнем виде Зеленского - РИА Новости, 30.01.2024

Времени в обрез. В ФРГ заметили тревожную деталь во внешнем виде Зеленского

Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского во время интервью немецкому медиахолдингу ARD свидетельствует о его отчаянии из-за тяжелой ситуации на... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:09

2024-01-30T11:09

2024-01-30T15:29

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского во время интервью немецкому медиахолдингу ARD свидетельствует о его отчаянии из-за тяжелой ситуации на фронте, пишет обозреватель издания Focus Габор Штейнгарт."Вид Владимира Зеленского соответствовал общему положению дел — он выглядел подавленным, когда <…> появился на ток-шоу ARD Карен Миосги. Это был уже не уверенный в себе лидер военного времени — но человек, который лишь хочет произвести впечатление, будто он готов сражаться", — отметил он.Штейнгарт подчеркнул, что у главы киевского режима есть все основания для паники: военная и финансовая поддержка со стороны Запада уменьшается, а европейская оборонная промышленность не в состоянии обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов, из-за чего ВСУ приходится сокращать число операций. По этой причине, добавил он, Зеленский должен начать процесс переговоров, пока не стало слишком поздно."Времени остается в обрез — особенно для Зеленского. <…> Зеленский, даже если оставить в стороне очевидную усталость украинского народа от конфликта, имеет весомые причины первым сесть за пока что еще свободный стол переговоров", — подытожил колумнист.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240129/vsu-1924089231.html

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украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, ard, focus, вооруженные силы украины