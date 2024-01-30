https://ria.ru/20240130/orlean-1924424250.html
Французские фермеры устроили акцию протеста в Орлеане
Французские фермеры устроили акцию протеста в Орлеане - РИА Новости, 30.01.2024
Французские фермеры устроили акцию протеста в Орлеане
Французские фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста около католического собора Святого Креста в самом центре Орлеана, перекрывая движение на дорогах,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:39
2024-01-30T17:39
2024-01-30T17:39
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Французские фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста около католического собора Святого Креста в самом центре Орлеана, перекрывая движение на дорогах, сообщила радиостанция France Bleu. "Сто пятьдесят тракторов со всех концов (департамента) Луаре съехались во вторник утром в центр Орлеана", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что аграрии устроили манифестацию перед собором в центре города, чтобы привлечь внимание общественности и властей к вопросу управления водными ресурсами. Одним из требований фермеров является получение разрешения на хранение больших объёмов воды, передаёт France Bleu. В рамках акции протестующие аграрии соорудили около собора "небольшое водохранилище" и наполнили его водой из цистерны, сообщает радиостанция. Как показано на видео, размещенных France Bleu в соцсети X, протестующие аграрии въехали в город на медленной скорости, затрудняя дорожное движение. Позднее две колонны тракторов, сигналя, в таком же темпе проехались и по улице возле собора, полностью перегораживая движение на дороге. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также против ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство. Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщали, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города. Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс.
https://ria.ru/20240130/fermery-1924388488.html
https://ria.ru/20240130/tuluza-1924370799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж
Французские фермеры устроили акцию протеста в Орлеане
Французские фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста в центре Орлеана
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости.
Французские фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста около католического собора Святого Креста в самом центре Орлеана, перекрывая движение на дорогах, сообщила радиостанция France Bleu
.
"Сто пятьдесят тракторов со всех концов (департамента) Луаре съехались во вторник утром в центр Орлеана", - говорится в сообщении радиостанции.
Французские фермеры рассказали, почему блокируют Париж
Отмечается, что аграрии устроили манифестацию перед собором в центре города, чтобы привлечь внимание общественности и властей к вопросу управления водными ресурсами. Одним из требований фермеров является получение разрешения на хранение больших объёмов воды, передаёт France Bleu.
В рамках акции протестующие аграрии соорудили около собора "небольшое водохранилище" и наполнили его водой из цистерны, сообщает радиостанция. Как показано на видео, размещенных France Bleu в соцсети X, протестующие аграрии въехали в город на медленной скорости, затрудняя дорожное движение. Позднее две колонны тракторов, сигналя, в таком же темпе проехались и по улице возле собора, полностью перегораживая движение на дороге.
Во Франции
в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также против ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщали, что намерены организовать полную блокаду Парижа
, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Фермеры планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, а также крупнейшего в Европе
продуктового рынка Ранжис к югу от города.
Дарманен заявил, что блокирование рынка и аэропортов - это "красные линии", велев правоохранителям не допустить того, чтобы тракторы въехали в города. Более 15 тысяч полицейских привлечены к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс
.
Фермеры заблокировали въезд в аэропорт Тулузы на весь день