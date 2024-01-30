Болгария повторно выдала ордера на арест россиян, обвиняемых во взрывах
Болгария повторно выдала ордера на арест шести россиян, обвиняемых во взрывах
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Софийская городская прокуратура повторно выдала европейский ордер на задержание шестерых граждан РФ, которых Болгария обвиняет в причастности ко взрывам на заводах и военных складах в стране в 2021 году, сообщается на сайте ведомства.
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"На основании судебных актов Софийская городская прокуратура выдала европейские ордера на арест шести граждан России, обвиняемых в терроризме", - говорится в сообщении.
Прокуратура отмечает, что в рамках расследования данного дела было проведено множество действий.
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"Установлено, что шесть российских граждан с поддельными документами находились на территории Болгарии во время происшествий. Граждане России были причастны ко взрывам", - говорится в релизе.
Сообщается, что ранее выданные ордера были отозваны, так как они не выдавались на основании судебного акта.
В конце апреля 2021 года Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. 29 апреля 2021 года Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. В МИД Болгарии заявили об "обстоятельном и серьезном" разговоре с послом РФ в Софии в свете подозрений в адрес России.
Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как отмечала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.