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Болгария повторно выдала ордера на арест россиян, обвиняемых во взрывах - РИА Новости, 30.01.2024
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15:54 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/order-1924390651.html
Болгария повторно выдала ордера на арест россиян, обвиняемых во взрывах
Болгария повторно выдала ордера на арест россиян, обвиняемых во взрывах - РИА Новости, 30.01.2024
Болгария повторно выдала ордера на арест россиян, обвиняемых во взрывах
Софийская городская прокуратура повторно выдала европейский ордер на задержание шестерых граждан РФ, которых Болгария обвиняет в причастности ко взрывам на... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:54
2024-01-30T15:54
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Софийская городская прокуратура повторно выдала европейский ордер на задержание шестерых граждан РФ, которых Болгария обвиняет в причастности ко взрывам на заводах и военных складах в стране в 2021 году, сообщается на сайте ведомства. "На основании судебных актов Софийская городская прокуратура выдала европейские ордера на арест шести граждан России, обвиняемых в терроризме", - говорится в сообщении. Прокуратура отмечает, что в рамках расследования данного дела было проведено множество действий. "Установлено, что шесть российских граждан с поддельными документами находились на территории Болгарии во время происшествий. Граждане России были причастны ко взрывам", - говорится в релизе. Сообщается, что ранее выданные ордера были отозваны, так как они не выдавались на основании судебного акта. В конце апреля 2021 года Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. 29 апреля 2021 года Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. В МИД Болгарии заявили об "обстоятельном и серьезном" разговоре с послом РФ в Софии в свете подозрений в адрес России. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как отмечала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.
https://ria.ru/20240127/ubiystvo-1923806024.html
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в мире, россия, сергей лавров, мария захарова, болгария, софия (город), софия (королева испании)
В мире, Россия, Сергей Лавров, Мария Захарова, Болгария, София (город), София (королева Испании)
Болгария повторно выдала ордера на арест россиян, обвиняемых во взрывах

Болгария повторно выдала ордера на арест шести россиян, обвиняемых во взрывах

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Софийская городская прокуратура повторно выдала европейский ордер на задержание шестерых граждан РФ, которых Болгария обвиняет в причастности ко взрывам на заводах и военных складах в стране в 2021 году, сообщается на сайте ведомства.
«
"На основании судебных актов Софийская городская прокуратура выдала европейские ордера на арест шести граждан России, обвиняемых в терроризме", - говорится в сообщении.
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Прокуратура отмечает, что в рамках расследования данного дела было проведено множество действий.
«
"Установлено, что шесть российских граждан с поддельными документами находились на территории Болгарии во время происшествий. Граждане России были причастны ко взрывам", - говорится в релизе.
Сообщается, что ранее выданные ордера были отозваны, так как они не выдавались на основании судебного акта.
В конце апреля 2021 года Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на прокуратуру сообщило, что шестеро граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии, троим из них предъявлены обвинения в покушении на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. 29 апреля 2021 года Болгария объявила персоной нон грата помощника военного атташе России. В МИД Болгарии заявили об "обстоятельном и серьезном" разговоре с послом РФ в Софии в свете подозрений в адрес России.
Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять Прагу, где в середине апреля обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Как отмечала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, бездоказательные обвинения в адрес России по Болгарии и Чехии - часть широкомасштабной кампании, развернутой Западом против Москвы.
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