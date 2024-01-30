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Орбан назвал человека, способного завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 30.01.2024
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14:51 30.01.2024 (обновлено: 15:21 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/orban-1924373762.html
Орбан назвал человека, способного завершить конфликт на Украине
Орбан назвал человека, способного завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 30.01.2024
Орбан назвал человека, способного завершить конфликт на Украине
Бывший президент США Дональд Трамп – это единственный политик, способный завершить конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:51
2024-01-30T15:21
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп – это единственный политик, способный завершить конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому журналу Le Point.&quot;Если бы в феврале 2022 года американским президентом был Дональд Трамп, в Европе войны не было бы&quot;, — выразил мнение Орбан.Он полагает, что в США нет такого другого лидера, кто мог бы надавить на Украину и положить конфликт боевым действиям.Ранее Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Киев, заявив, что его пугают слова бывшего президента США про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. До этого он нахамил Трампу фразой "думай — потом говори" на его слова о быстром завершении конфликта в случае переизбрания.Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240130/general-1924351712.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, виктор орбан, владимир зеленский, политика
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Политика
Орбан назвал человека, способного завершить конфликт на Украине

Орбан назвал Трампа лидером, способным завершить конфликт на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп – это единственный политик, способный завершить конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому журналу Le Point.
«

"Если бы в феврале 2022 года американским президентом был Дональд Трамп, в Европе войны не было бы", — выразил мнение Орбан.

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Он полагает, что в США нет такого другого лидера, кто мог бы надавить на Украину и положить конфликт боевым действиям.
Ранее Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Киев, заявив, что его пугают слова бывшего президента США про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. До этого он нахамил Трампу фразой "думай — потом говори" на его слова о быстром завершении конфликта в случае переизбрания.
Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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