Орбан назвал человека, способного завершить конфликт на Украине
Орбан назвал Трампа лидером, способным завершить конфликт на Украине
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп – это единственный политик, способный завершить конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью французскому журналу Le Point.
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"Если бы в феврале 2022 года американским президентом был Дональд Трамп, в Европе войны не было бы", — выразил мнение Орбан.
Он полагает, что в США нет такого другого лидера, кто мог бы надавить на Украину и положить конфликт боевым действиям.
Ранее Владимир Зеленский пригласил Трампа приехать в Киев, заявив, что его пугают слова бывшего президента США про урегулирование конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. До этого он нахамил Трампу фразой "думай — потом говори" на его слова о быстром завершении конфликта в случае переизбрания.
Трамп, который с большим отрывом одержал победу на предварительных выборах кандидата от республиканцев в штате Айова, 16 января вновь заявил, что хорошо ладит с российским президентом Владимиром Путиным и быстро разрешит конфликт на Украине в случае избрания президентом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.