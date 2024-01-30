https://ria.ru/20240130/orban-1924320487.html
Орбан назвал условие, при котором согласится на макрофинансирование Киева
Орбан назвал условие, при котором согласится на макрофинансирование Киева - РИА Новости, 30.01.2024
Орбан назвал условие, при котором согласится на макрофинансирование Киева
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов принять общее с остальными 26 странами ЕС решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля, если... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:17
2024-01-30T12:17
2024-01-30T12:25
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов принять общее с остальными 26 странами ЕС решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля, если будет гарантировано, что сумму станут утверждать каждый год на единогласной основе."Мы решили сделать компромиссное предложение: хорошо, мы не согласны на изменение бюджета. Мы не согласны с тем, что надо дать 50 миллиардов евро, это огромная сумма. Мы не согласны с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее. Но ладно, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным", - сказал Орбан изданию Point.Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
https://ria.ru/20240130/pozhertvovaniya-1924320181.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, виктор орбан, венгрия, евросоюз
В мире, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Евросоюз
Орбан назвал условие, при котором согласится на макрофинансирование Киева
Орбан готов согласиться на финансирование Киева при ежегодном утверждении суммы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил
, что готов принять общее с остальными 26 странами ЕС решение о финансировании Украины на саммите 1 февраля, если будет гарантировано, что сумму станут утверждать каждый год на единогласной основе.
"Мы решили сделать компромиссное предложение: хорошо, мы не согласны на изменение бюджета. Мы не согласны с тем, что надо дать 50 миллиардов евро, это огромная сумма. Мы не согласны с тем, что это надо обеспечить на четыре года и так далее. Но ладно, Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным", - сказал Орбан изданию Point.
Венгрия в настоящее время блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
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