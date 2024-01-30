Большинство американцев поддержали политику властей Техаса
Rasmussen Reports: 69% американцев одобряют барьеры на границе с Мексикой
© AP Photo / Eric GayМигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики
© AP Photo / Eric Gay
Мигранты, задержанные властями на границе штата Техас и Мексики. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Большинство граждан США поддерживают возведение барьеров на границе штата Техас для борьбы с наплывом нелегальных мигрантов в страну, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром Rasmussen Reports.
Согласно этим данным, свыше двух третей (69%) респондентов выразили поддержку политике нынешних властей Техаса по борьбе с незаконным пересечением границы. Несогласие с такими мерами выразили лишь 27% опрошенных, из которых около 15% заявили о "категорическом несогласии".
Опрос проводился среди 940 американцев в период с 23 по 25 января по телефону и онлайн. Погрешность исследования составляет примерно 3 процентных пункта.
В последние дни кризис на границе пошел на новый виток обострения — после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой, губернатор штата Грег Эбботт объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с мигрантами. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.