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Палестинских детей в Газе оперируют без анестезии, заявил итальянский врач - РИА Новости, 30.01.2024
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19:29 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/operatsii-1924446469.html
Палестинских детей в Газе оперируют без анестезии, заявил итальянский врач
Палестинских детей в Газе оперируют без анестезии, заявил итальянский врач - РИА Новости, 30.01.2024
Палестинских детей в Газе оперируют без анестезии, заявил итальянский врач
Операции над детьми в секторе Газа проводятся в отсутствие анестезии, сообщения об этом – это не пропаганда, заявил заведующий отделением интенсивной терапии... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T19:29
2024-01-30T19:29
в мире
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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РИМ, 30 янв – РИА Новости. Операции над детьми в секторе Газа проводятся в отсутствие анестезии, сообщения об этом – это не пропаганда, заявил заведующий отделением интенсивной терапии больницы "Гаслини" Андреа Москателли. Как сообщила местная газета il Secolo XIX, в больницу итальянской Генуи поступили три девочки из числа прибывших минувшим вечером. В общей сложности Италия намерена принять около сотни палестинских детей, нуждающихся в медицинской помощи. "В глазах девочек видно страдание, они очень и очень пострадали. Надо иметь в виду, что то, что они сказали, вовсе не пропаганда. Операции в секторе Газа проводятся в полевых госпиталях без анестезии", - сказал Москателли. Девочки проходят терапию в отделении ортопедии. Самолет ВВС Италии доставил в римский аэропорт Чампино 11 молодых палестинцев, из которых только один старше 18 лет. Детей приняли для лечения в больницах Генуи, Флоренции и Рима. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 65 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240130/gaza-1924409287.html
https://ria.ru/20240130/palestina-1924259415.html
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в мире, израиль, генуя, италия, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Генуя, Италия, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинских детей в Газе оперируют без анестезии, заявил итальянский врач

Итальянский врач: операции над детьми в Газе проводятся без анестезии

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа
Читать ria.ru в
РИМ, 30 янв – РИА Новости. Операции над детьми в секторе Газа проводятся в отсутствие анестезии, сообщения об этом – это не пропаганда, заявил заведующий отделением интенсивной терапии больницы "Гаслини" Андреа Москателли.
Как сообщила местная газета il Secolo XIX, в больницу итальянской Генуи поступили три девочки из числа прибывших минувшим вечером. В общей сложности Италия намерена принять около сотни палестинских детей, нуждающихся в медицинской помощи.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Нетаньяху заявил, что не выведет войска из Газы до полной победы Израиля
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«
"В глазах девочек видно страдание, они очень и очень пострадали. Надо иметь в виду, что то, что они сказали, вовсе не пропаганда. Операции в секторе Газа проводятся в полевых госпиталях без анестезии", - сказал Москателли. Девочки проходят терапию в отделении ортопедии.
Самолет ВВС Италии доставил в римский аэропорт Чампино 11 молодых палестинцев, из которых только один старше 18 лет. Детей приняли для лечения в больницах Генуи, Флоренции и Рима.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 26 тысяч, более 65 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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