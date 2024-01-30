https://ria.ru/20240130/onkologiya-1924393557.html
Риск рака у курящих в 30 раз выше по сравнению с некурящими, заявил онколог
Риск рака у курящих в 30 раз выше по сравнению с некурящими, заявил онколог - РИА Новости, 30.01.2024
Риск рака у курящих в 30 раз выше по сравнению с некурящими, заявил онколог
Курильщики в 30 раз чаще болеют раком по сравнению с некурящими людьми, среди факторов риска развития заболевания также употребление алкоголя, красного мяса и... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:04
2024-01-30T16:04
2024-01-30T16:04
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
онкология
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Курильщики в 30 раз чаще болеют раком по сравнению с некурящими людьми, среди факторов риска развития заболевания также употребление алкоголя, красного мяса и вирус папилломы человека, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн. "Совершенно губительна история с курением. В 30 раз чаще болеют различными локализациями (рака) курильщики, нежели некурящие", - сказал Каприн в прямом эфире Telegram-канала Минздрава РФ. Он отметил среди факторов риска развития рака употребление алкоголя, красного мяса, а также вирус папилломы человека.
https://ria.ru/20231128/onkologiya-1912109641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), онкология
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Онкология
Риск рака у курящих в 30 раз выше по сравнению с некурящими, заявил онколог
Онколог Каприн: курильщики в 30 раз чаще болеют раком по сравнению с некурящими