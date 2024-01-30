Рейтинг@Mail.ru
Риск рака у курящих в 30 раз выше по сравнению с некурящими, заявил онколог - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/onkologiya-1924393557.html
Риск рака у курящих в 30 раз выше по сравнению с некурящими, заявил онколог
Риск рака у курящих в 30 раз выше по сравнению с некурящими, заявил онколог - РИА Новости, 30.01.2024
Риск рака у курящих в 30 раз выше по сравнению с некурящими, заявил онколог
Курильщики в 30 раз чаще болеют раком по сравнению с некурящими людьми, среди факторов риска развития заболевания также употребление алкоголя, красного мяса и... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:04
2024-01-30T16:04
общество
здоровье - общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
онкология
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/54/1559635425_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_4ff14ca90b85659022c40db6d5888d54.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Курильщики в 30 раз чаще болеют раком по сравнению с некурящими людьми, среди факторов риска развития заболевания также употребление алкоголя, красного мяса и вирус папилломы человека, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн. "Совершенно губительна история с курением. В 30 раз чаще болеют различными локализациями (рака) курильщики, нежели некурящие", - сказал Каприн в прямом эфире Telegram-канала Минздрава РФ. Он отметил среди факторов риска развития рака употребление алкоголя, красного мяса, а также вирус папилломы человека.
https://ria.ru/20231128/onkologiya-1912109641.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155963/54/1559635425_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_e7edc5c48abeaf22d466d43879d0b449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), онкология
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Онкология
Риск рака у курящих в 30 раз выше по сравнению с некурящими, заявил онколог

Онколог Каприн: курильщики в 30 раз чаще болеют раком по сравнению с некурящими

© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Предупреждение на пачке сигарет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Курильщики в 30 раз чаще болеют раком по сравнению с некурящими людьми, среди факторов риска развития заболевания также употребление алкоголя, красного мяса и вирус папилломы человека, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.
«
"Совершенно губительна история с курением. В 30 раз чаще болеют различными локализациями (рака) курильщики, нежели некурящие", - сказал Каприн в прямом эфире Telegram-канала Минздрава РФ.
Он отметил среди факторов риска развития рака употребление алкоголя, красного мяса, а также вирус папилломы человека.
Молодые люди в ночном клубе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Смерти, которые можно предотвратить. Какой рак губит молодежь России
28 ноября 2023, 08:00
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАндрей КапринРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Онкология
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала