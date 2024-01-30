https://ria.ru/20240130/onkologiya-1924393557.html

Риск рака у курящих в 30 раз выше по сравнению с некурящими, заявил онколог

Риск рака у курящих в 30 раз выше по сравнению с некурящими, заявил онколог - РИА Новости, 30.01.2024

Риск рака у курящих в 30 раз выше по сравнению с некурящими, заявил онколог

Курильщики в 30 раз чаще болеют раком по сравнению с некурящими людьми, среди факторов риска развития заболевания также употребление алкоголя, красного мяса и... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:04

2024-01-30T16:04

2024-01-30T16:04

общество

здоровье - общество

россия

андрей каприн

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

онкология

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Курильщики в 30 раз чаще болеют раком по сравнению с некурящими людьми, среди факторов риска развития заболевания также употребление алкоголя, красного мяса и вирус папилломы человека, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн. "Совершенно губительна история с курением. В 30 раз чаще болеют различными локализациями (рака) курильщики, нежели некурящие", - сказал Каприн в прямом эфире Telegram-канала Минздрава РФ. Он отметил среди факторов риска развития рака употребление алкоголя, красного мяса, а также вирус папилломы человека.

https://ria.ru/20231128/onkologiya-1912109641.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, андрей каприн, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), онкология