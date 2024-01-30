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"Угрожают безопасности": Зеленскому сообщили плохие новости об Одессе
"Угрожают безопасности": Зеленскому сообщили плохие новости об Одессе - РИА Новости, 30.01.2024
"Угрожают безопасности": Зеленскому сообщили плохие новости об Одессе
Россия в случае необходимости может принять решение об освобождении Одессы для обеспечения безопасности Крыма, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:22
2024-01-30T16:22
2024-01-30T22:14
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Россия в случае необходимости может принять решение об освобождении Одессы для обеспечения безопасности Крыма, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Они (ВСУ, базирующиеся в Одессе. — Прим. ред.) угрожают безопасности Крыма. Россия не позволит Украине контролировать этот город", — отметил он.Риттер также добавил, что по окончании конфликта нацистский режим президента Украины Владимира Зеленского будет уничтожен."Это нацистский режим. Он прекратит существовать", — подытожил военный.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, 18 января Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, 21 января освободили населенный пункт Крахмальное, а 29 января — село Табаевка в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240130/obostrenie-1924280773.html
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В мире, Одесса, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
"Угрожают безопасности": Зеленскому сообщили плохие новости об Одессе
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ могут освободить Одессу в случае угрозы Крыму