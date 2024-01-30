https://ria.ru/20240130/ochered-1924370015.html

Очередь из фур образовалась на границе с Литвой под Калининградом

Очередь из фур образовалась на границе с Литвой под Калининградом - РИА Новости, 30.01.2024

Очередь из фур образовалась на границе с Литвой под Калининградом

Очередь из фур растет на границе Калининградской области и Литвы из-за перерывов в работе литовской таможни, оформления ждут 65 грузовиков, сообщили РИА Новости РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:40

2024-01-30T14:40

2024-01-30T14:40

литва

калининградская область

россия

росгранстрой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911822193_0:112:3072:1839_1920x0_80_0_0_bae0574ac1449f9d63b08553c5df862c.jpg

КАЛИНИНГРАД, 30 янв — РИА Новости. Очередь из фур растет на границе Калининградской области и Литвы из-за перерывов в работе литовской таможни, оформления ждут 65 грузовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. В понедельник таможня сообщала агентству, что очередь из фур на границе Калининградской области и Литвы значительно сократилась, утром ждали оформления пять машин, на нейтральной полосе находилось 18 грузовиков. "В настоящий момент очередь на выезд составляет 40 грузовиков, еще 25, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе. Литва снова взяла... только 88 за сутки, и вообще не брали с 22 (23 часа по мск) до 23 (24 часа по мск) и с 2 часов ночи (3 часа по мск) до 3 часов ночи (4 часа по мск) тоже ни одного автомобиля не брали. Все это, конечно, влияет на увеличение очереди", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства добавила, что литовская сторона работает очень неритмично. В понедельник очереди на таможне практически не было, так как литовские таможенники оформляли транспорт из России достаточно быстро. По сообщению в Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Чернышевское, отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 123 часа. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.

https://ria.ru/20231225/zapret-1917846419.html

https://ria.ru/20231205/alikhanov-1913950203.html

https://ria.ru/20231128/granitsa-1912499636.html

литва

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

литва, калининградская область, россия, росгранстрой