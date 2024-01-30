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Очередь из фур образовалась на границе с Литвой под Калининградом - РИА Новости, 30.01.2024
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14:40 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/ochered-1924370015.html
Очередь из фур образовалась на границе с Литвой под Калининградом
Очередь из фур образовалась на границе с Литвой под Калининградом - РИА Новости, 30.01.2024
Очередь из фур образовалась на границе с Литвой под Калининградом
Очередь из фур растет на границе Калининградской области и Литвы из-за перерывов в работе литовской таможни, оформления ждут 65 грузовиков, сообщили РИА Новости РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:40
2024-01-30T14:40
литва
калининградская область
россия
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КАЛИНИНГРАД, 30 янв — РИА Новости. Очередь из фур растет на границе Калининградской области и Литвы из-за перерывов в работе литовской таможни, оформления ждут 65 грузовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни. В понедельник таможня сообщала агентству, что очередь из фур на границе Калининградской области и Литвы значительно сократилась, утром ждали оформления пять машин, на нейтральной полосе находилось 18 грузовиков. "В настоящий момент очередь на выезд составляет 40 грузовиков, еще 25, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе. Литва снова взяла... только 88 за сутки, и вообще не брали с 22 (23 часа по мск) до 23 (24 часа по мск) и с 2 часов ночи (3 часа по мск) до 3 часов ночи (4 часа по мск) тоже ни одного автомобиля не брали. Все это, конечно, влияет на увеличение очереди", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства добавила, что литовская сторона работает очень неритмично. В понедельник очереди на таможне практически не было, так как литовские таможенники оформляли транспорт из России достаточно быстро. По сообщению в Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Чернышевское, отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 123 часа. "Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
https://ria.ru/20231225/zapret-1917846419.html
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литва, калининградская область, россия, росгранстрой
Литва, Калининградская область, Россия, Росгранстрой
Очередь из фур образовалась на границе с Литвой под Калининградом

Очередь из фур растет на границе Калининградской области и Литвы

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 30 янв — РИА Новости. Очередь из фур растет на границе Калининградской области и Литвы из-за перерывов в работе литовской таможни, оформления ждут 65 грузовиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.
В понедельник таможня сообщала агентству, что очередь из фур на границе Калининградской области и Литвы значительно сократилась, утром ждали оформления пять машин, на нейтральной полосе находилось 18 грузовиков.
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"В настоящий момент очередь на выезд составляет 40 грузовиков, еще 25, оформленных калининградскими таможенниками, находятся на нейтральной полосе. Литва снова взяла... только 88 за сутки, и вообще не брали с 22 (23 часа по мск) до 23 (24 часа по мск) и с 2 часов ночи (3 часа по мск) до 3 часов ночи (4 часа по мск) тоже ни одного автомобиля не брали. Все это, конечно, влияет на увеличение очереди", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства добавила, что литовская сторона работает очень неритмично. В понедельник очереди на таможне практически не было, так как литовские таможенники оформляли транспорт из России достаточно быстро.
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По сообщению в Telegram-канале многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Чернышевское, отставание от зарезервированного времени в электронной очереди составляет 123 часа.
"Пропуск транспорта со стороны сопредельного государства существенно ограничен", - говорится в сообщении.
Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один – МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
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